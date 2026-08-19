Итальянская полиция арестовала банду юных карманниц в аэропорту Милана

Правоохранители задержали девушек за кражи в миланском аэропорту Мальпенса

Tекст: Мария Иванова

В Милане стражи порядка пресекли деятельность группировки карманниц, орудовавших на территории аэропорта Мальпенса, передает РИА «Новости».

Подозреваемыми оказались десять девушек, среди которых есть несовершеннолетние.

«Около сотни краж было совершено в отношении пассажиров, которые транзитом находились в аэропорту Мальпенса, десятью женщинами, некоторые из них несовершеннолетние, они арестованы», – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители выяснили, что воровки действовали в тесных кабинах лифтов. Они отвлекали намеченных жертв различными уловками и моментально похищали деньги и ценности.

Детально восстановить картину преступлений и связать все эпизоды воедино следователям помогли записи с камер видеонаблюдения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянские следователи обнаружили фургон похитителей картин из музея в Мессине.

В прошлом году правоохранители арестовали в Шереметьево 23 участников схемы хищения денег у военных.