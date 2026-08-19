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Итальянская полиция арестовала банду юных карманниц в аэропорту Милана
Правоохранители задержали девушек за кражи в миланском аэропорту Мальпенса
В Италии арестована группа из десяти девушек, совершивших около сотни карманных краж в переполненных лифтах миланского аэропорта Мальпенса.
В Милане стражи порядка пресекли деятельность группировки карманниц, орудовавших на территории аэропорта Мальпенса, передает РИА «Новости».
Подозреваемыми оказались десять девушек, среди которых есть несовершеннолетние.
«Около сотни краж было совершено в отношении пассажиров, которые транзитом находились в аэропорту Мальпенса, десятью женщинами, некоторые из них несовершеннолетние, они арестованы», – говорится в сообщении полиции.
Правоохранители выяснили, что воровки действовали в тесных кабинах лифтов. Они отвлекали намеченных жертв различными уловками и моментально похищали деньги и ценности.
Детально восстановить картину преступлений и связать все эпизоды воедино следователям помогли записи с камер видеонаблюдения.
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