Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.0 комментариев
ВС России ликвидировали два укрытия ВСУ на Донбассе
Российская артиллерия уничтожила два укрытия ВСУ в ДНР
Российские артиллеристы ликвидировали два пункта временной дислокации украинских войск вместе с личным составом в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР.
Операторы беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск обнаружили укрытия противника в ходе разведки. Об успешном поражении целей в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
«После выявления местонахождения цели было передано расчету 130-мм орудия М-46. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен», – заявили в военном ведомстве.
Второй пункт временной дислокации украинских военнослужащих был успешно ликвидирован огнем расчета 152-мм орудия 2А65.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил об активных боестолкновениях в этом населенном пункте. А глава ДНР Денис Пушилин сообщил о безуспешных попытках противника сдержать наступление с помощью авиации.