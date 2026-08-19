  • Новость часаЭксперт: Спецоперация НАБУ «Форрест Гамп» должна припугнуть Зеленского
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    18 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

    26 комментариев
    19 августа 2026, 14:04 • Новости дня

    ВС России ликвидировали два укрытия ВСУ на Донбассе

    Российская артиллерия уничтожила два укрытия ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы ликвидировали два пункта временной дислокации украинских войск вместе с личным составом в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР.

    Операторы беспилотных систем шестой мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск обнаружили укрытия противника в ходе разведки. Об успешном поражении целей в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    «После выявления местонахождения цели было передано расчету 130-мм орудия М-46. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен», – заявили в военном ведомстве.

    Второй пункт временной дислокации украинских военнослужащих был успешно ликвидирован огнем расчета 152-мм орудия 2А65.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил об активных боестолкновениях в этом населенном пункте. А глава ДНР Денис Пушилин сообщил о безуспешных попытках противника сдержать наступление с помощью авиации.

    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    18 августа 2026, 17:00 • Новости дня
    Гросси назвал атаку на остановку в Энергодаре «худшим инцидентом» вокруг ЗАЭС
    Гросси назвал атаку на остановку в Энергодаре «худшим инцидентом» вокруг ЗАЭС
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал атаку украинского беспилотника на автобусную остановку в Энергодаре худшим инцидентом вокруг ЗАЭС за время конфликта.

    «МАГАТЭ проинформировали о том, что сегодня около 06.00 на автобусной остановке, которой пользуются сотрудники, направляющиеся на Запорожскую АЭС, взорвался беспилотник. Директор ЗАЭС сообщил команде МАГАТЭ, что в результате взрыва пострадали 16 сотрудников станции и подрядчиков, в том числе один человек погиб и трое получили тяжелые ранения. Он назвал произошедшее самым серьезным инцидентом за всю историю станции», – говорится в заявлении организации, передает ТАСС.

    В пресс-службе МАГАТЭ добавили, что агентство также получило информацию об атаках в промышленной зоне станции. Информации о повреждениях, угрожающих ядерной безопасности, не поступало. Рафаэль Гросси призвал ответственных командиров немедленно прекратить подобные действия, создающие серьезные риски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева.

    До этого руководитель международной организации исключил возможность вооруженного воздействия на любые ядерные объекты.

    Ранее украинский беспилотник ранил троих восстанавливавших станцию специалистов Росатома.

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    18 августа 2026, 21:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине
    ВС России нанесли массированный удар по теплоэлектростанции ДТЭК на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массированной атаки теплоэлектростанция украинской энергетической компании ДТЭК полностью остановила выработку электроэнергии, сообщили в компании.

    Нанесен массированный удар по теплоэлектростанции украинской энергетической компании ДТЭК, в результате она полностью остановила выработку электроэнергии, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Оборудование критического объекта получило значительные повреждения, что сделало невозможным дальнейшую генерацию. Представители компании официально подтвердили факт масштабных разрушений в своем заявлении, отметив, что с начала спецоперации их станции подвергались ударам более 230 раз.

    Славянская ТЭС получила критические повреждения после ударов российских войск.

    В начале июня украинская компания ДТЭК сообщила о существенных разрушениях оборудования на одной из своих теплоэлектростанций.

    Несколькими днями ранее энергетические объекты этого холдинга в Киеве пострадали в результате ночных взрывов.

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    19 августа 2026, 00:16 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины Федоров призвал к проведению выборов в стране
    Экс-министр обороны Украины Федоров призвал к проведению выборов в стране
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава минобороны Украины Михаил Федоров заявил о системном кризисе управления в стране и выступил за проведение выборов в условиях конфликта.

    «Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительной войны», – сказал Федоров в видеообращении.

    По словам Федорова, люди не могут бесконечно жить в ситуации, когда им неясно, почему принимаются те или иные решения, почему одни реформы двигаются вперед, а другие блокируются, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что на Украине, по его оценке, сложился системный кризис управления, при котором старая система живет по собственным правилам, защищает себя и боится изменений.

    Федоров также отметил, что выборы, на его взгляд, означают не только голосование бюллетенями, но и момент подотчетности власти гражданам. Он пояснил, что в демократическом государстве власть должна приходить к обществу с отчетом о сделанном и получать подтверждение доверия, в отличие от системы, где сама власть решает, когда ее можно оценивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, увольнение Федорова спровоцировало один из самых мощных внутриполитических кризисов на Украине и волну протестов.

    Сообщалось, что Федоров рассматривает возможность выдвижения на пост президента страны.

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    18 августа 2026, 16:12 • Новости дня
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры сконструировали новый ударный дрон со встроенной в крылья взрывчаткой, предназначенный для выведения из строя энергетической инфраструктуры в зимний период, заявили в ГУР Украины.

    О появлении нового оружия стало известно из заявления заместителя начальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, сообщает канал Операция Z: Военкоры Русской весны. «Новый российский БПЛА предназначен специально для ударов по линиям электропередач», – сообщил представитель ведомства.

    Конструктивная особенность аппарата заключается в наличии специального взрывного элемента, который заложен прямо в крылья. Такая технология позволяет беспилотнику эффективно перерезать прочные металлические конструкции.

    Украинская разведка ожидает, что предстоящей зимой целями ударов станут объекты энергетики и системы теплоснабжения. Кроме того, в зоне риска находятся водопроводные узлы, а также предприятия газодобычи и газотранспортной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские беспилотники повредили опоры высоковольтной линии электропередачи в Харьковской области.

    Ранее экономист Иван Лизан рассказал о системном поражении украинских газораспределительных узлов. А военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность новой модификации дронов «Герань-4 Сикер».

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    19 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Эсминец США сломался в Тихом океане

    Американский эсминец Benfold с экипажем из 300 моряков сломался в Тихом океане

    Эсминец США сломался в Тихом океане
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Myers/US Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный корабль столкнулся с серьезной аварией генераторов, оставив экипаж без электричества, воды и кондиционеров на четыре дня.

    Эсминец ВМС США Benfold с экипажем из примерно 300 человек перенес крупную поломку в Тихом океане в июле 2026 года, передает Associated Press.

    Представитель ВМС Мэтью Комер сообщил, что 24 июля корабль «сообщил об инженерной аварии с генераторами, повлекшей потерю электроэнергии».

    Из-за инцидента моряки несколько дней оставались без питьевой воды, горячего питания, работающих туалетов и кондиционеров. Комер подчеркнул, что никто из экипажа не пострадал, однако судну потребовалась помощь от ударной группы авианосца George Washington. Крейсер Robert Smalls обеспечил пострадавших питанием.

    В итоге эсминец отбуксировали для ремонта на Филиппины, куда он прибыл 28 июля. Экипажу предоставили жилье и еду на берегу. Восьмого августа корабль покинул порт с полностью исправными системами. Инцидент стал известен общественности лишь в августе после публикации USNI News.

    Авария произошла на фоне дискуссий в Пентагоне о качестве жизни на флоте и проблемах со снабжением. Законодатели-демократы уже требуют расследовать условия на авианосце Abraham Lincoln, который провел в море рекордные 250 дней без перерыва, столкнувшись с нехваткой продуктов и проблемами с психическим здоровьем экипажа.

    Тем временем корабли группы George Washington направились на Ближний Восток для замены авианосца Lincoln. Это оставит тихоокеанские воды без присутствия американских авианосцев на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец Benfold остался без электроснабжения в Южно-Китайском море.

    Сенатор США Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Abraham Lincoln.

    Родственники моряков с этого корабля сообщили о попытках суицида среди членов экипажа.

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    18 августа 2026, 17:29 • Новости дня
    В Кремле исключили заморозку конфликта на Украине по линии фронта

    Ушаков заявил о невозможности заморозки СВО по линии фронта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона категорически отвергает вариант приостановки боевых действий на текущей линии соприкосновения, настаивая на долгосрочном мирном урегулировании, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Позиция Москвы по ситуации на Украине не допускает заморозки конфликта по линии фронта, заявил «Вестям» помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Вы знаете нашу позицию, она исключает это», – подчеркнул Ушаков, отвечая на вопрос о возможности остановки боевых действий на текущих позициях сторон.

    Ранее российские власти неоднократно подтверждали готовность к мирному урегулированию. При этом подчеркивалось, что речь должна идти о прочном мире, а не о временной паузе. По словам президента России Владимира Путина, краткосрочная остановка конфликта может быть использована Киевом для перевооружения армии и подготовки террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров также исключил возможность остановки конфликта без долгосрочного урегулирования.

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    18 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Французский OSINT-исследователь Клеман Молин (OSINT, Open Source Intelligence – сбор и анализ данных из открытых источников) заявил о низкой результативности украинских ударов – по его оценке, практически все беспилотники ВСУ за редким исключением уничтожаются российскими средствами ПВО.

    «И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищенного региона... Когда Киев бьет по России, речь идет максимум о 2–5% дронов, достигающих цели» – написал Молин, комментируя налет, в ходе которого, по сообщениям украинской стороны, было задействовано более 600 беспилотников. Его слова передает украинское издание «Страна».

    Молин также заявил о «крайне низкой эффективности ракеты FP-5 «Фламинго», которая «сбивается почти всегда».

    Его мнение разделил и украинский журналист Юрий Николов. После атаки во вторник он написал: «Как-то мало видосов для такой пачки дронов».

    По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в два–три миллиарда гривен.  «Это почти месяц питания для ВСУ», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сбивают дальнобойные украинские крылатые ракеты «Фламинго». С начала текущего года отечественные системы противовоздушной обороны перехватили свыше ста тысяч вражеских беспилотников. Доля достигающих своих целей украинских FPV-дронов сократилась до двух процентов.

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    18 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    @ Виктор Васнецов

    Tекст: Олег Исайченко

    Обретение мощей Дмитрия Донского есть чудо и промысел Божий, что особенно значимо в важные моменты истории страны. Это событие остро резонирует с происходящим на Украине: если России святые дают ясный знак Божьего участия в наших делах, то Украина выбрала агрессивное язычество, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.

    «Обретение мощей святого – это всегда чудо для верующих. В Церкви подобное воспринимают как подтверждение связи людей с Богом и символическое воплощение той поддержки, которая оказывается человеку свыше. Сам Дмитрий Донской же представляет собой фигуру поистине исторического масштаба», – сказал религиовед Роман Лункин.

    «Он, как и Александр Невский, является одним из первых больших полководцев России. Благодаря нему была одержана великая победа в Куликовской битве, что заложило основу будущего величия нашего государства. Эпоха его правления подарила стране духовное единение и невиданное сплочение, без которых и сегодня невозможно представить общество РФ», – добавляет он.

    «В религиозном смысле такое случайное якобы нахождение святых мощей князя является промыслом Божиим, который проявляется в определенные моменты развития страны и общества. Это ясный знак Божьего участия в наших делах через святого. Само воспоминание о фигуре Дмитрия Донского заставляет внутренне сконцентрироваться для защиты своего государства, своей семьи», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что в контексте специальной военной операции все эти отсылки к прошлым проявлениям русского духа и характера воспринимаются чрезвычайно обостренно: все преломляется сквозь призму сегодняшнего дня. Но это именно то, что и делала церковь во все времена: для нее все святые есть живые деятели современности, с которыми мы ведем прямой диалог в форме молитвы», – объясняет эксперт.

    «При этом на фоне прославления украинскими властями сомнительных личностей, это историческое событие еще глубже подчеркивает трагичность разделения двух частей Святой Руси. Скорее всего, это с болью переживают и сами святые, наблюдающие за нами с небес», – рассуждает он.

    «Об этом ценностном расколе не раз говорил и патриарх Кирилл. Это расхождение пути следования русской православной традиции и традиционному христианскому мировоззрению с дорогой агрессивного националистического язычества, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия», – акцентирует собеседник.

    «На Украине храмы превращают в пантеоны, будто пытаясь трансформировать Русь в языческое пространство. Фактически, новое иго угрожает тем, кто подчинится этим притязаниям языческого бога войны. В то же время Дмитрий Донской будто напоминает нам, что это иго можно сбросить будучи солидарным и духовным обществом», – резюмирует Лункин.

    Ранее в Архангельском соборе Московского Кремля обнаружили останки великого князя Дмитрия Донского. Прах исторического деятеля был найден во время противоаварийных работ, необходимость которых возникла из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробий над захоронениями.

    При осмотре саркофага Дмитрия Донского специалисты обнаружили на его крышке две поперечные трещины. Существовала опасность, что центральная часть крышки обрушится внутрь и повредит или разрушит останки. Благодаря проведенным с особой осторожностью работам останки князя, причисленного к лику святых, удалось сохранить.

    На этом фоне на Украине состоялась церемония перезахоронения Евгения Коновальца, одного из руководителей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). В мероприятии также приняли участие боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в России), которые приложили стяги своих подразделений к останкам Коновальца.

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    19 августа 2026, 09:24 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз в Черном море и склад ГСМ в Черноморске
    ВС России поразили сухогруз в Черном море и склад ГСМ в Черноморске
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, в ходе последнего удара поражены порт Черноморска и сухогруз в Черном море.

    Вечером 18 августа в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы был поражен сухогруз с имуществом военного назначения, сообщило Министерство обороны в Max.

    На следующий день, 19 августа, в порту Черноморска атаке подверглись резервуары с горюче-смазочными материалами.

    16 августа российские войска поразили три сухогруза и два танкера в порту Одессы. Двумя днями ранее военные уничтожили крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в этом же городе.

    В конце прошлого месяца армия России нанесла прицельные удары по двум транспортным кораблям на переходе морем.

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    19 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Водянское в ДНР
    Российские войска освободили Водянское в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Водянское в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении населенного пункта говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии около Белозерского, Доброполья, Грузского, Юрьевки, Райского, Анновки, Новофедоровки и Матяшево в ДНР и Марьевки в Днепропетровской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 380 военнослужащих, шесть бронемашин, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Кияницы, Уланово, Толстодубово, Радьковки и Садков в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в рядом с Прудянкой, Кудеевкой, Казачьей Лопанью, Василевкой и Должанкой.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Подлимана, Гавриловки, Червоного Оскола, Моначиновки, Ковалевки и Тамаргановки в Харьковской области, Святогорска и Маяков в ДНР.

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ у Славянска, Краматорска, Дружковки, Куртовки, Николаевки, Веролюбовки, Васильевской Пустоши и Высокоивановки в ДНР.

    Противник при этом потерял свыше 220 военнослужащих, шесть бронемашин, из них три американских бронетранспортера Stryker, и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР.

    Днем ранее они зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

    А до этого ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

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    19 августа 2026, 11:23 • Новости дня
    «Герани» поразили два судна с грузом для ВСУ в Черном море
    «Герани» поразили два судна с грузом для ВСУ в Черном море
    @ mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    «Герани» успешно атаковали два транспортных судна в акватории Черного моря, доставлявшие военное снаряжение украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Операторы российских беспилотников нанесли точные удары по двум сухогрузам в Черном море, передает Минобороны. Эти суда были задействованы в логистических операциях Вооруженных сил Украины.

    Согласно информации военного ведомства, атакованные корабли использовались для транспортировки военных грузов, предназначенных для нужд украинской армии. Удары были нанесены с использованием беспилотников типа «Герань».

    В начале августа российские беспилотники поразили три сухогруза с вооружением у берегов Одессы.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла массированные удары по портовой инфраструктуре Украины.

    До этого ВС России уничтожили четыре сухогруза с военным снаряжением для украинских войск.

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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

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    19 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Россия вернула 103 военных из украинского плена
    Россия вернула 103 военных из украинского плена
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, взамен переданы 103 военнопленных ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    С Украины возвращены 103 российских военнослужащих, взамен Киеву передали 103 военнопленных ВСУ. сообщается в Max Минобороны.

    В настоящий момент освобожденные российские военнослужащие находятся под опекой профильных специалистов в Белоруссии, с ними также взаимодействует уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

    После завершения первоначальных медицинских и психологических осмотров военнослужащих доставят на родину. Дальнейшее лечение и комплексную реабилитацию бойцы будут проходить в специализированных ведомственных госпиталях.

    Значимую роль в организации процесса обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Это государство оказало необходимые посреднические усилия гуманитарного характера для благополучного возвращения солдат домой.

    В конце июня Россия вернула из украинского плена 160 бойцов.

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    19 августа 2026, 02:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами противовоздушной обороны сбиты 11 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать беспилотников, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе»

    В настоящее время на места падения обломков сбитых аппаратов прибыли специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ провели самую крупную за два года атаку БПЛА на Москву.

    В сторону Московского региона летели более 600 БПЛА.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что над территорией региона было сбито более 150 БПЛА.

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