Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода республики Мали

Tекст: Дарья Григоренко

«По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Политики условились развивать политический диалог и содействовать расширению сотрудничества. Гойта выразил признательность за поддержку в вопросах укрепления безопасности африканской страны и противостояния международному терроризму.

Стороны также договорились координировать усилия по обеспечению стабильности в Сахаро-Сахельском регионе. Обсуждалось дальнейшее развитие взаимовыгодных контактов в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

«Обстоятельно обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня. Имеется в виду активно развивать политический диалог и контакты на различных уровнях, а также содействовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях», – уточнили в пресс-службе Кремля.

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