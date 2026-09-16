Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки

  • Новость часаКомандир корвета «Сообразительный» награжден за предотвращение провокации ВВС Дании
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса
    Герой России Грунис погиб в зоне спецоперации
    Фон дер Ляйен потребовала военной независимости Европы
    ФСИН запланировала построить семь суперколоний на 20 тыс. мест
    ВС России поразили автозавод в Киеве и сухогруз в порту «Черноморск»
    Фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО
    ЕС решил предложить Канаде стать первым ассоциированным членом
    Цены на дизель в США обновили абсолютный исторический максимум
    Анонсировано телеобращение Путина к россиянам перед выборами
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 12:45 • Новости дня

    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки

    Минобороны Британии отчиталось о первых испытаниях ядерной боеголовки Astraea

    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии успешно испытали новейшую ядерную боеголовку Astraea, создание которой обойдется бюджету страны в 15 млрд фунтов стерлингов.

    Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о проведении в прошлом году первых испытаний новой ядерной боеголовки Astraea, передает РИА «Новости».

    В ежегодном докладе ведомства парламенту о состоянии ядерного арсенала отмечается, что в августе 2025 года завершился анализ конструкции боеголовки.

    «В августе 2025 года был завершен анализ конструкции Astraea, что стало важным шагом в разработке, оценке безопасности, эксплуатационных и технических характеристик новой боеголовки. Через месяц были успешно завершены гидродинамические испытания в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США», – говорится в документе.

    Гидродинамические испытания позволяют проверить свойства ядерного оружия при экстремальном давлении и ударном сжатии без детонации заряда. Разработка Astraea для будущих подлодок класса Dreadnought началась в 2020 году. Это первая новая британская боеголовка с 90-х годов.

    Также подчеркивается, что Astraea стала первой британской боеголовкой, созданной в эпоху действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний без детонации заряда. Власти выделили на этот проект 15 млрд фунтов стерлингов на период с 2025 по 2030 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон выделит более 11 млрд долларов на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут».

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о скрытном наращивании британского ядерного арсенала.

    Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс ранее рассказал об истощении военного бюджета из-за масштабных трат на силы ядерного сдерживания.

    15 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    «Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей
    «Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей
    @ Минобороны России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные войска нанесли точный удар дронами по автомобильному погранпереходу «Ягодин», нарушив логистику поставок иностранного вооружения для украинской армии.

    Атака беспилотных аппаратов «Герань» пришлась по международному логистическому узлу в Волынской области, сообщает Минобороны. Целенаправленные действия военных позволили прервать работу важного транспортного коридора.

    «Граница на замке, ключ у «Герани». На пункте «Ягодин» досрочно закрыли смену», – прокомментировали в военном министерстве удар дронов.

    Поражение подобных объектов инфраструктуры на границе серьезно затрудняет обеспечение противника. Это напрямую влияет на объемы иностранной военной помощи, поступающей на ключевые базы украинских вооруженных сил, отметили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее войска атаковали логистический узел Fire Point в Киевской области. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении распределительных пунктов противника в Запорожье и Николаевской области.

    Комментарии (10)
    16 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании нового европейского инструмента для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО.

    Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Инициатива также охватит стратегический транспорт, дозаправку в воздухе, космические и киберсистемы.

    «Эти системы имеют критическое значение, и нам нужно больше таких возможностей. Только вместе Европа обладает необходимым масштабом для их создания», – добавила председатель комиссии.

    Новый европейский инструмент стратегических возможностей будет полностью согласован с НАТО.

    Глава ЕК также отметила, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал важность подобных стратегических возможностей для обороны.

    Ранее фон дер Ляйен анонсировала совместную с Украиной разработку модульного комплекса противовоздушной обороны.

    Ранее украинские власти запросили у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем ПВО.

    Летом генсек НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Минобороны Польши признало успехи России в сфере беспилотников

    Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш признал успехи России в сфере дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал серьезные успехи России в разработке и применении беспилотных летательных аппаратов.

    Косиняк-Камыш отметил значительные достижения российской стороны в сфере создания беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости». «Россия получила новые возможности. Реактивные дроны изменили позиции России», – заявил руководитель военного ведомства по итогам переговоров с министром обороны Италии Гуидо Крозетто.

    Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркивал, что страна занимает передовые позиции в производстве беспилотников.

    Напомним, Герой России Илья Иванов сообщил о сохранении лидерства Вооруженных сил страны в области беспилотных аппаратов.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об оперативном создании полного спектра военных дронов.

    Президент Владимир Путин назвал успехи отечественных разработчиков в этой сфере настоящей революцией.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД заявил о готовности расширить военное сотрудничество с Арменией

    Захарова: Москва готова обсуждать расширение военного сотрудничества с Арменией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона открыта к диалогу с Арменией об увеличении масштабов оборонного взаимодействия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что касается военного сотрудничества – мы готовы обсуждать перспективы его расширения в рамках предложенной премьер-министром Пашиняном, как он сказал, инвентаризации двусторонних связей», – заявила Захарова в ходе брифинга. Ее слова приводит РИА «Новости».

    Дипломат обратила внимание, что традиционное партнерство Москвы и Еревана отвечает интересам обоих государств. Бесперебойная работа совместных механизмов продолжает играть важную роль в двусторонних отношениях.

    Кроме того, присутствие российских военных на территории республики строго регламентировано действующими договорами. Москва продолжит выполнять взятые на себя обязательства по базе в Гюмри и ожидает аналогичного подхода от армянского руководства.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал свернуть военную базу в Гюмри при ее ненужности для армянской стороны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на расплывчатые заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о будущем этого военного объекта.

    Заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил об отсутствии официальных уведомлений от Еревана по поводу изменения статуса базы.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Захарова назвала заявление США подтверждением размещения оружия в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова министра ВВС США Троя Менка доказательством планов Вашингтона по размещению вооружений в космическом пространстве.

    Захарова прокомментировала слова министра ВВС США о наличии у Вашингтона орбитального вооружения, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «Обратили внимание на упомянутые высказывания. Таким образом, американскими официальными лицами впервые подтвержден факт обладания оружейным потенциалом космического базирования», – отметила дипломат. По ее словам, это доказывает практическую реализацию планов Вашингтона по размещению оружия в космосе для обеспечения собственного превосходства.

    Захарова подчеркнула, что США готовы игнорировать катастрофические последствия возможного конфликта на орбите ради своих узкокорыстных интересов. Она добавила, что американские инициативы в сфере космической безопасности направлены лишь на отвлечение внимания от агрессивных устремлений Вашингтона.

    Дипломат назвала домыслы США о намерениях России разработать противоспутниковое ядерное оружие прикрытием для реализации американских гегемонистских планов. Мораторий Запада на испытания противоспутниковых ракет она охарактеризовала как лицемерие, не затрагивающее арсенал США.

    Россия планирует представить проекты резолюций по предотвращению гонки вооружений в космосе на рассмотрение Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 5 октября по 6 ноября в Нью-Йорке. Москва призвала все государства поддержать эти документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк впервые официально признал развертывание американского оружия на орбите.

    В то же время в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность полной демилитаризации космического пространства.

    Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин допустил боевое применение Штатами орбитальных систем для борьбы со спутниками.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Военный ВСУ и два его сообщника осуждены за хищение гуманитарной помощи

    Военного ВСУ и двух его сообщников осудили на семь лет за хищение гумпомощи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военнослужащий и его сообщники осуждены на сроки до семи лет за хищение гуманитарной помощи на сумму более 156 тыс. долларов, сообщил офис генпрокурора Украины.

    Военнослужащий ВСУ вместе с женой и двумя соучастниками получили тюремные сроки за масштабные махинации с гуманитарной помощью. Злоумышленники действовали в подконтрольном Киеву городе Запорожье, пишет РИА «Новости».

    «Прокуроры Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны… доказали в суде вину четырех человек, которые по поддельным документам о нуждах воинских частей получали гуманитарную помощь и имущество… имитировали их передачу военным, а часть продавали», – говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.

    Схема была организована военнослужащим одной из частей. Подельники обращались в благотворительные фонды, религиозные общины и органы власти, используя фальшивые бумаги.

    В итоге суд приговорил организатора к семи годам тюрьмы, его гражданского соучастника – к пяти годам и трем месяцам. Жена организатора и еще один военный получили по пять лет. При этом они освобождены от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель департамента госзакупок Минобороны Украины организовал масштабную схему хищения средств на продуктах для армии.

    Ранее стало известно, что командир одного из подразделений ВСУ продал через интернет сотни похищенных беспилотников. А группа дезертиров в Запорожье украла гуманитарную помощь на восемь миллионов гривен.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Кремль призвал мировое сообщество к полной демилитаризации космоса

    Песков: Россия продолжит продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости объединения усилий мирового сообщества для обеспечения полной демилитаризации космического пространства.

    Россия продолжит продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и подчеркнул важность международных усилий для достижения этой цели, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, продолжит. Мы считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия. И, конечно, здесь мы рассчитываем на широкую международную консолидацию для продолжения работы и продвижения позиций в пользу полной демилитаризации космоса», – заявил Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона орбитальных систем вооружения.

    Во вторник американские военные официально подтвердили развертывание боевых комплексов для контроля околоземного пространства.

    Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов выступил за скорейшее создание юридического механизма по запрету милитаризации космоса.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    МИД предостерег Запад от бесконтрольного распространения ядерного оружия

    Захарова: НАТО следует серьезно отнестись к предупреждениям о ядерном оружии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны серьезно отнестись к предупреждениям Москвы о недопустимости бесконтрольного распространения ядерного оружия.

    Захарова призвала западноевропейских политиков серьезно относиться к предупреждениям Москвы по ядерному оружию. Заявление прозвучало на брифинге в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, передает ТАСС.

    «Мы рекомендовали бы вот этим западноевропейским горячим головам как-то трезво взглянуть на мир и отнестись со всей серьезностью к нашим предупреждениям», – подчеркнула дипломат. Она добавила, что прислушаться к этим словам полезно не только деятелям из Вильнюса и Хельсинки.

    Захарова также отметила, что снятие запретов на размещение ядерного оружия в странах НАТО ведет к его бесконтрольному распространению.

    «Это все предпосылки очевидные для появления на территории указанных стран оружия массового уничтожения. Но только не того оружия массового уничтожения, которое они бы ответственно контролировали…, это то оружие массового уничтожения, которое у них появится, западного происхождения и западной юрисдикции, которое они не будут иметь права ни посмотреть, ни то что уж контролировать», – сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА «Новости» в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Грушко пообещал учесть присоединение Финляндии к французской ядерной инициативе при военном планировании.

    Месяцем ранее глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен поддержала обсуждение расширения ядерного зонтика Франции на всю Европу.

    А летом официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала жесткие ответные шаги на снятие Хельсинки запрета на размещение ядерного оружия.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 18:09 • Новости дня
    Пентагон сообщил о дефиците боеприпасов из-за операции против Ирана

    Пентагон: Операция против Ирана истощила запасы боеприпасов США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военная кампания против Ирана вызвала нехватку боеприпасов в американском арсенале, следует из данных Пентагона.

    Активные боевые действия против Ирана истощили стратегические запасы американских боеприпасов, выявив уязвимости в военно-промышленной базе страны, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона, передает РИА «Новости».

    «Управление заместителя министра по закупкам и обеспечению заявило, что расход боеприпасов в ходе операции «Эпическая ярость» привел к дефициту стратегических запасов и выявил проблемы в промышленной базе для пополнения запасов боеприпасов», – говорится в документе.

    Американское оборонное ведомство активно работает над исправлением ситуации. Меры включают оптимизацию закупок, сокращение сроков производства и создание резерва важнейших материалов.

    Авторы отчета добавляют, что усилия министерства направлены на ускорение работы действующих производственных линий. Планируется привлечь законодателей для расширения мощностей, обезопасить цепочки поставок и усилить интеграцию с союзниками ради компенсации нехватки запасов в стране.

    Напомним, американские вооруженные силы израсходовали на удары по Ирану боеприпасы стоимостью свыше 22 млрд долларов.

    Войска США потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем противоракетной обороны.

    Заместитель министра обороны Стивен Файнберг провел экстренное совещание из-за дефицита снарядов.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны

    Командующий ВВС США сообщил о внедрении новых планов перехвата ударных дронов

    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий ВВС США в Европе Джейсон Хайндс сообщил о внедрении новых планов НАТО по защите от дронов и крылатых ракет после инцидента в Литве.

    Командующий ВВС США в Европе и Африке, а также глава Объединенного авиационного командования НАТО Джейсон Хайндс заявил о получении задачи по реализации новых планов альянса, передает The War Zone.

    «Я не знаю, что на уме у Путина или его войск по поводу этих ударных дронов или даже крылатых ракет, подобных тем, что мы видели в воздушном пространстве Польши всего несколько месяцев назад», – отметил Хайндс, комментируя инцидент со сбитым беспилотником.

    По словам генерала, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич поручил ему полностью внедрить миссию Enhanced Vigilance Activity Eastern Sentry и новый План постоянной обороны 12 тыс. Эти инициативы призваны обеспечить страны альянса необходимыми возможностями для защиты воздушного пространства от дронов-камикадзе и крылатых ракет. Миссия была создана в сентябре 2025 года после многочисленных нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и самолетами.

    Хайндс подчеркнул, что Россия может проверять готовность альянса, используя гибридные методы. Он признал, что использование боевой авиации НАТО для перехвата дронов является эффективным, но экономически невыгодным решением. Генерал выразил надежду на переход к более эффективным и дешевым средствам перехвата, включая наземные и недорогие ракеты класса «воздух-воздух». Европейские страны уже начинают следовать примеру США в использовании ракет с лазерным наведением для уничтожения беспилотников.

    Представитель ВВС США также отметил, что НАТО переходит от патрулирования воздушного пространства к полноценной противовоздушной обороне. Это связано с необходимостью быстрого и решительного реагирования на возникающие угрозы. Хайндс предположил, что гибридные действия могут быть одним из немногих доступных России рычагов, поскольку она не имеет преимущества в географии или боеготовности перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении гибридных атак против Европы. Для укрепления восточного фланга Североатлантический альянс запустил военную операцию «Восточный часовой».

    Перед этим польский премьер Дональд Туск проинформировал руководство блока об уничтожении нарушивших воздушное пространство беспилотников.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 20:52 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 22 украинских дрона над пятью регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Над пятью регионами России и Черным морем за день сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Во вторник в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени военные перехватили и ликвидировали 22 вражеских дрона, сообщает Минобороны в Max. Уточняется, что все уничтоженные аппараты относились к самолетному типу и были своевременно сбиты над территориями Брянской, Курской, Калужской и Смоленской областей.

    Кроме того, успешная работа систем противовоздушной обороны зафиксирована над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 13 сентября отечественные системы противовоздушной обороны перехватили 389 украинских беспилотников над территорией страны.

    До этого дежурные средства ПВО уничтожили 269 вражеских дронов в небе над несколькими регионами. Несколькими днями ранее российские военные отразили массированную атаку 438 летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 06:13 • Новости дня
    МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за Мальвинских островов

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что вызвало послов Великобритании и Израиля из-за планов по добыче нефти у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов без согласия Буэнос-Айреса.

    Аргентина официально выразила протест в связи с проектом Sea Lion – разработкой нефтяных месторождений у спорных островов, передает ТАСС.

    «МИД Аргентины вызвал послов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Государства Израиль для личного вручения официальных нот протеста», – говорится в сообщении ведомства.

    В Буэнос-Айресе также осудили публикацию Британией рекомендаций по ведению бизнеса на спорной территории: по мнению аргентинских властей, эти документы призваны продвигать незаконную коммерческую деятельность и добычу углеводородов на Мальвинских островах, Южной Георгии и Южных Сандвичевых островах.

    В МИД Аргентины считают, что таким образом Британия нарушает резолюцию 31/49 Генассамблеи ООН, которая призывает Аргентину и Соединенное Королевство воздерживаться от односторонних действий до завершения процесса урегулирования спора о суверенитете островов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия намерена направить новые истребители на спорные Мальвинские острова до 2027 года.

    Президент Аргентины Хавьер Милей ранее отказался от октябрьской поездки в Великобританию из-за обострения ситуации вокруг архипелага.

    Власти Аргентины также решили привлечь к уголовной ответственности иностранные нефтегазовые компании, добывающие углеводороды у спорных островов.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    WSJ узнала об отборе военных для доклада Хегсета по размеру талии

    WSJ: Пентагон отбирает военных для доклада Хегсета по физическим стандартам

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны США начало отбор военнослужащих для участия в выступлении Пита Хегсета, уделяя особое внимание их физическим данным и внешнему виду, пишут СМИ.

    Министерство обороны США отбирает военнослужащих для присутствия на выступлении главы ведомства Пита Хегсета с докладом о положении дел в вооруженных силах 30 сентября, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что при выборе кандидатов учитываются внешние данные, включая соотношение талии к росту.

    «Как следует из электронного письма от вторника, разосланного командирам армии, Пентагон ищет военнослужащих, которые соответствуют определенным «физическим стандартам» для участия в мероприятии», – сообщает газета Wall Street Journal.

    Чиновники пояснили, что аналогичные требования получили и другие подразделения. Кандидаты должны обладать безупречным внешним видом, соответствовать армейским фитнес-тестам и демонстрировать лидерские качества. Кроме того, от них требуется чистая репутация, дисциплина и способность служить образцом для коллег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Пентагон ужесточил требования к внешнему виду и физической форме американских военнослужащих.

    Глава ведомства Пит Хегсет собрал сотни генералов для обсуждения новых стандартов армии. Министр осудил наличие полных солдат в рядах вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 10:38 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке разогнала инфляцию в Британии

    Инфляция в Британии превысила 3% на фоне подорожания топлива

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер казначейства Британии Джон Хили заявил, что рост инфляции в стране до 3,1% в августе спровоцирован последствиями вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Потребительские цены в Соединенном Королевстве по итогам последнего месяца лета увеличились на 3,1% в годовом выражении по сравнению с 2,9% в июле, пишет The Guardian.

    Главным фактором роста стоимости жизни стало удорожание автомобильного топлива почти на четверть за прошедший год. Средняя цена бензина достигла 161,3 пенса за литр, а дизельного топлива – 181,8 пенса. Также заметно увеличилась стоимость авиабилетов на дальнемагистральные рейсы и сырья для промышленных предприятий.

    Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к скачку мировых цен на нефть выше 108 долларов за баррель. На этом фоне Банк Англии готовится к принятию решения по базовой процентной ставке, а правительство страны разрабатывает жесткий проект бюджета, который будет представлен в следующем месяце.

    Глава британского Минфина Джон Хили подчеркнул, что власти пытаются смягчить удар по семьям и бизнесу с помощью снижения налогов на счета за электроэнергию и ограничения цен на проезд в автобусах. По его словам, несмотря на глобальную неопределенность, британская экономика демонстрирует устойчивость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британские власти разрешили бессрочный ввоз нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российского сырья. Месяцем ранее авиакомпании в Британии стали отменять внутренние рейсы из-за высоких цен на топливо. В марте эксперты прогнозировали Соединенному Королевству острую нехватку горючего.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    В Белоруссии оценили риски применения боевого искусственного интеллекта

    Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил об угрозе эскалации из-за боевого ИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны республики Виктор Хренин предупредил мировое сообщество о критических рисках неконтролируемой эскалации конфликтов на фоне стремительного развития боевых автономных систем.

    Выступая на 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине, руководитель оборонного ведомства обратил внимание на новые вызовы, передает ТАСС.

    «Создание смертоносных автономных систем, внедрение искусственного интеллекта, использование космоса с целью противоборства стремительно повышает риск непреднамеренной и неконтролируемой эскалации. Ее нельзя допустить», – подчеркнул спикер.

    Политик считает крайне важным разработать единые юридические и моральные правила применения передовых технологий. По его мнению, современные вооруженные силы должны ориентироваться не только на защиту государств, но и на активное предотвращение возможных столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр государственной безопасности КНР Чэнь Исинь назвал искусственный интеллект главным фактором будущих войн.

    Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил о высокой вероятности глобального военного конфликта.

    Россия и Китай в совместном заявлении выступили против использования подобных технологий для геополитического доминирования.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения
    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    Больницы Германии начали подготовку к войне и массовым жертвам
    Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным
    Грузия отказалась от вступления в ЕС без Абхазии и Южной Осетии
    На заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом»

    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

    Перейти в раздел

    Пентагон объявил о начале эры космических войн

    США впервые признали наличие оружия на орбите. «Мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали», – заявил глава американских ВВС Трой Мейнк. Как отмечают в экспертном сообществе, Штаты переводят гонку вооружений в космосе на новую стадию. Какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе? Подробности

    Перейти в раздел

    Датский вертолет нарвался на российские сигналы

    Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты. В Копенгагене утверждают, что одна из них прошла в непосредственной близости от воздушного судна, однако Москва возложила ответственность на саму датскую сторону, заявив о провокационных маневрах вертолета. Посол России в Дании Владимир Барбин уже вручил Копенгагену ноту протеста. Что на самом деле стояло за действиями датского экипажа и был ли инцидент частью сознательной провокации? Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия Литвы сыграла на руку российскому бизнесу в ЕС

    Российские компании получили новый аргумент в спорах о замороженных в Европе активах. Рассматривая дело Inter Rao Lietuva, суд ЕС потребовал подкреплять санкционные ограничения вескими доказательствами, а не предположениями о связях с Кремлем. Эксперты ожидают, что на этот прецедент будут ссылаться другие компании с российским капиталом. В решении они видят и политический смысл: стремление оградить Евросоюз от последствий слишком вольного прочтения санкций национальными, зачастую русофобскими, властями. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации