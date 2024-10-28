Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Трамп упомянул Россию четыре раза на митинге в Нью-Йорке
Трамп четыре раза упомянул Россию на митинге в «Мэдисон Сквер Гарден»
Дональд Трамп провел масштабный митинг в Нью-Йорке, где упомянул Россию четыре раза, затронув темы внутренней и внешней политики, и выступил с критикой в адрес Камалы Харрис.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп организовал масштабный митинг в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, передает ТАСС.
Во время своего выступления Трамп несколько раз упомянул Россию. Он уделял особое внимание внутренним вопросам и внешней политике, при этом активно критиковал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис за ее политику в администрации президента Джо Байдена. В разговоре о конфликте на Украине Трамп дважды упомянул российского лидера Владимира Путина, отметив, что «хорошо с ним ладит».
На сцене вместе с Трампом присутствовали такие ключевые соратники, как кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс, предприниматель Илон Маск, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, бывший кандидат в президенты Роберт Кеннеди – младший и журналист Такер Карлсон.
Корреспондент ТАСС отметил, что возле места проведения митинга были усилены меры безопасности. Сторонники Трампа начали собираться с раннего утра, образовывая длинные очереди. При входе на арену проводился тщательный досмотр, снайперы были размещены на крыше соседнего здания, а дрон наблюдал за обстановкой над очередью. Несмотря на строгие меры безопасности, некоторые участники мероприятия пришли с маленькими детьми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы и заявил, что при президентстве Камалы Харрис американских детей будут отправлять воевать в страны, о которых они «даже никогда не слышали». Кроме того, Трамп обвинил демократов в превращении США в свалку мира.