Трамп упомянул Россию четыре раза на митинге в Нью-Йорке

Трамп четыре раза упомянул Россию на митинге в «Мэдисон Сквер Гарден»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп организовал масштабный митинг в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Во время своего выступления Трамп несколько раз упомянул Россию. Он уделял особое внимание внутренним вопросам и внешней политике, при этом активно критиковал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис за ее политику в администрации президента Джо Байдена. В разговоре о конфликте на Украине Трамп дважды упомянул российского лидера Владимира Путина, отметив, что «хорошо с ним ладит».

На сцене вместе с Трампом присутствовали такие ключевые соратники, как кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс, предприниматель Илон Маск, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, бывший кандидат в президенты Роберт Кеннеди – младший и журналист Такер Карлсон.

Корреспондент ТАСС отметил, что возле места проведения митинга были усилены меры безопасности. Сторонники Трампа начали собираться с раннего утра, образовывая длинные очереди. При входе на арену проводился тщательный досмотр, снайперы были размещены на крыше соседнего здания, а дрон наблюдал за обстановкой над очередью. Несмотря на строгие меры безопасности, некоторые участники мероприятия пришли с маленькими детьми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы и заявил, что при президентстве Камалы Харрис американских детей будут отправлять воевать в страны, о которых они «даже никогда не слышали». Кроме того, Трамп обвинил демократов в превращении США в свалку мира.