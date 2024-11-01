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В США потратили 14,7 млрд долларов на предвыборные кампании
Bloomberg: Партии США и союзники израсходовали 14,7 млрд долларов на предвыборные кампании
На предвыборные кампании кандидатов на пост президента США – Дональда Трампа от республиканцев и Камалы Харрис от демократов – уже потрачено около 14,7 млрд долларов, при этом значительная часть средств направлена на рекламу в колеблющихся штатах, отмечает Bloomberg.
В преддверии президентских выборов в США партия демократов во главе с Камалой Харрис и республиканцы во главе с Дональдом Трампом потратили в предвыборной кампании около 14,7 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Эти данные предоставила Федеральная избирательная комиссия США. Средства были потрачены различными политическими группами, в том числе комитетами политических действий и организациями, поддерживаемыми миллиардером Илоном Маском.
Большая часть расходов в избирательном цикле 2024 года пришлась на рекламу и мобилизацию избирателей – к примеру, сборы средств и прямые обращения к гражданам. Основное внимание уделялось колеблющимся штатам, включая Аризону, Джорджию, Мичиган, Неваду, Северную Каролину, Пенсильванию и Висконсин. Эти регионы считаются решающими в определении итогов выборов 5 ноября.
Рекламные кампании ведутся активно и включают не только традиционные формы, такие как плакаты и телевизионная реклама, но и цифровую рекламу в социальных сетях. Кампания направлена на максимальное привлечение внимания избирателей в критически важных штатах и на усиление политического влияния обеих партий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, около трети средств, собранных на предвыборную кампанию Дональда Трампа, поступили от миллиардеров, в то время как Камала Харрис привлекла лишь 6% от этой группы.
Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил опасения, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, победив на выборах, может уничтожить всю оппозицию.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп получил 49% и опередил вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября, согласно финальному опросу британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners.