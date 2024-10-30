Миллиардер Сакс предупредил о планах Харрис уничтожить оппозицию

Американский миллиардер заявил, что Харрис планирует уничтожить оппозицию после победы на выборах

Tекст: Ольга Иванова

Как передает ТАСС, он выразил свои опасения по поводу политического курса, который, по его мнению, будет реализован при поддержке действующего президента Джо Байдена и Харрис.

Сакс отметил, что последнее послание президента США Джо Байдена и Камалы Харрис ясно показывает намерения демократов по объединению страны. По его словам, они планируют достичь этого, демонизируя оппозицию и подвергая ее цензуре. «Они будут преследовать ее, пока не останется никакой оппозиции», – подчеркнул он, добавив, что это является опасной тенденцией для американской демократии.

Сакс также отметил, что такие методы политической борьбы, как демонизация и цензура, могут привести к усилению напряженности и разобщенности в обществе. Это, в свою очередь, может существенно ослабить демократические институты и ограничить свободу слова и мнений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден выразил недовольство сторонниками Дональда Трампа, назвав их «отбросами», в ходе выступления перед латиноамериканскими избирателями. Белый дом уточнил, что Байден имел в виду риторику ненависти, которая прозвучала на митинге Дональда Трампа в Нью-Йорке.