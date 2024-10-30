Байден назвал сторонников Трампа отбросами

Байден оскорбил сторонников Трампа в ответ на критику Пуэрто-Рико

Tекст: Мария Иванова

Президент США Джо Байден подверг резкой критике сторонников бывшего президента Дональда Трампа, назвав их «отбросами», передает РИА «Новости».

Эти слова прозвучали в контексте транслировавшегося выступления Байдена, организованного НКО Voto Latino, целью которого является привлечение молодых испаноязычных и латиноамериканских избирателей к участию в выборах. Байден также отметил, что пуэрториканцы, которых он знает, являются хорошими и порядочными людьми, и обвинил Трампа в «демонизации» латиноамериканцев.

Эти высказывания были связаны с недавним инцидентом на митинге Трампа, где комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом отбросов», что вызвало общественное негодование. Белый дом, в свою очередь, заявил, что слова Байдена относились к «риторике ненависти» на митинге, а не к самим сторонникам Трампа.

Дональд Трамп отреагировал на заявление Байдена, призвав своих сторонников простить его. «Вы должны его простить. Он не ведает, что говорит», – сказал Трамп. Также он отметил, что, по его мнению, Байден испытывает к нему больше симпатии, чем к Камале Харрис, которая теперь представляет Демократическую партию на предстоящих выборах.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября. После неудачного выступления на дебатах с Трампом, Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав кандидатуру Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, миграционный кризис представляет большую угрозу для США, чем инфляция, по мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Трамп сделал интригующее заявление на предвыборном митинге в Нью-Йорке, обратившись к спикеру палаты представителей Майку Джонсону, он упомянул о «маленьком секрете», который может помочь в управлении страной.

Отметим, редакции The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today настроены крайне либерально и хотели бы поддержать на выборах Камалу Харрис, но миллиардеры, владеющие этими изданиями, опасаются негативных последствий в случае победы Дональда Трампа.