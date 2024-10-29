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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отношения с Грузией как пример новой нормальности

    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

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    29 октября 2024, 17:53 • Новости дня

    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа

    Американист Дудаков: Владельцы крупных американских изданий прикрылись «нейтралитетом» на выборах

    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа
    @ REUTERS/Marco Bello, Jeenah Moon/File Photo

    Tекст: Анастасия Куликова

    Редакции The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today настроены крайне либерально. Они хотели бы поддержать на выборах Камалу Харрис. Однако миллиардеры, владеющие этими изданиями, опасаются негативных последствий в случае победы Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее крупные американские издания стали отказываться поддержать кандидата на выборах в США.

    «The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today – это либеральные, продемократические медиа. Говорить об их непредвзятости не приходится. Эти издания продвигают повестку, которая помогает Камале Харрис. Кроме того, они активно критикуют Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что сейчас мы видим расхождения между владельцами этих СМИ и их редакциями, – добавил собеседник. – Последние настроены крайне либерально. Они хотели бы более активно поддерживать Демпартию. Вместе с тем, бизнесмены, являющиеся собственниками газет, опасаются негативных последствий в случае победы Трампа и поэтому стараются хеджировать риски».

    Яркий тому пример – Джефф Безос, владелец The Washington Post. «У него огромная империя в виде Amazon. Предприниматель имеет большие госконтракты с американским разведсообществом. По всей видимости, он считает реальными риски, что в случае прихода в Белый дом республиканца эти контракты будут пересматриваться, и его компании не дополучат денег», – детализировал политолог.

    То же самое и с другими миллиардерами, владеющими вышеуказанными СМИ и решившими в преддверии выборов не конфликтовать с Трампом. При этом, как отметил эксперт, это привело к разногласиям внутри изданий: так, например, в The Washington Post редакторы, несогласные с решением своего руководства, уходят в отставку. В заключение Дудаков спрогнозировал, что раскол как общества, так и медийной среды будет лишь усугубляться.

    Ранее крупные американские издания стали отказываться от поддержки конкретного кандидата на выборах в США. Первой стала The Los Angeles Times. Владелец газеты, американский миллиардер Патрик Сун-Шионг, объясняя решение, заявил в X (соцсеть заблокирована в России), что вместо традиционной для таких случаев редакционной колонки в пользу одной из партий, он предложил провести «фактический анализ всех положительных и отрицательных действий обоих политиков за время их пребывания в Белом доме».

    По его словам, редакционный совет решил в таком случае не публиковать никакого текста. В знак протеста уже трое сотрудников газеты покинули свои посты. Отметим, что The Los Angeles Times поддерживала всех кандидатов в президенты от Демократической партии с 2008 года.

    Затем нейтральную позицию заняла The Washington Post. Исторически газета высказывается за демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку Камале Харрис. Но владелец газеты, миллиардер Джефф Безос решил иначе. Такую позицию он объяснил намерением сохранить непредвзятость.

    «Поддержка президента создает ощущение отсутствия независимости. Прекратить поддержку – принципиальное решение, и оно правильное», – заявил предприниматель. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Кроме того, издание столкнулось с отменами подписок со стороны читателей.

    Вслед за The Los Angeles Times и Washington Post четвертая по величине газета США USA Today решила не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты в этом году. Представитель издания Ларк-Мари Антон сообщил Daily Beast, что вместо этого они сосредоточатся на предоставлении читателям «важных фактов и достоверной информации, необходимой им для принятия обоснованных решений». Четыре года назад газета поддержала на выборах действующего главу США Джо Байдена.

    По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, газеты и медиапредприятия в США оказались в затруднительном положении из-за обвинений в российской ангажированности кандидатов. «Трампа американская медиаиндустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин», – написала она в своем Telegram-канале.

    Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

    28 октября 2024, 00:34 • Новости дня
    Под Угледаром спасли американца, передававшего разведданные ВС России

    Спецслужбы спасли американца, помогавшего российским войскам под Угледаром

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские спецслужбы эвакуировали американца, два года передававшего разведданные российской стороне и сыгравшего важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром, отметили в штабе Обороны ДНР.

    Российские спецслужбы и военные совместными усилиями эвакуировали гражданина США, который передавал важные разведданные российским войскам. Об этом сообщил штаб Обороны ДНР. Отмечается, что американец сыграл значимую роль в подготовке операции по штурму села Богоявленка на Угледарском направлении.

    По данным штаба, гражданин США два года находился на территории, контролируемой Украиной и передавал информацию, которая позволила российским военным наносить точные удары по противнику, при этом минимизируя ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

    «Он сыграл ключевую роль в подготовке штурма», – заявили в штабе.

    На данный момент жизни американца ничего не угрожает. Ведутся переговоры о предоставлении ему политического убежища и возможности вступления в гражданство России.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко отмечал, что после взятия под контроль Угледара следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, где ВСУ спешно создавали линию обороны. Для украинской стороны потеря Богоявленки «означает отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово».

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    29 октября 2024, 04:32 • Новости дня
    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей за блокировку каналов

    Российский суд оштрафовал Google на 2 ундециллиона рублей
    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона (число с 36-ю нулями) рублей за блокировку телеканалов на YouTube, сумма штрафа ежедневно увеличивается до погашения неустойки.

    Российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона рублей за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, сообщает РБК.

    Видеохостинг, принадлежащий Google, не восстановил аккаунты таких телеканалов, как «Звезда», Первый канал, ВГТРК, НТВ и другие. В ответ на это суд обязал Google восстановить доступ к каналам, иначе взыскать неустойку.

    По словам источника, сумма штрафа будет ежедневно увеличиваться, пока решение суда не исполнено.

    В случае невыполнения требований в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, штраф составит 100 тыс. рублей за каждый день. Сумма удваивается каждую неделю до исполнения требований.

    Блокировка аккаунтов началась в марте 2022 года, когда Google приостановил работу каналов, таких как Первый канал, «Россия-1», RT и других. Причиной стало государственное финансирование и публикация ими материалов об СВО на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы постановил, что компания Google LLC должна выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

    При этом американская корпорация Google инициировала судебные процессы в США и Британии, чтобы предотвратить исполнение российских судебных решений за рубежом.

    Эксперт Владимир Зыков заявил, что одной из причин продолжения работы компании Google на территории России может быть сбор персональных данных российских пользователей.

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    29 октября 2024, 12:46 • Видео
    Даже грузины против «евросовка»

    Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

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    28 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    Ветеран «Альфы»: Уничтоженный в Брянской области рейнджер не имел статуса военного США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Уничтоженный в Брянской области боевик с татуировкой 75-го полка рейнджеров спецназа США был уволен из американской армии, что исключает юридические вопросы по его ликвидации, отмечает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

    Гончаров отметил, что «все наемники, которые воюют у нас из стран НАТО и которые находятся на нашей территории, они официально уволены из армии и имеют к этому документы. Поэтому с любым, кого мы заберем живым или мертвым, никаких проблем не будет», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что уничтоженный боевик не являлся военнослужащим Соединенных Штатов, а действовал как наемник. Это означает, что он не имел статуса военного, что исключает возможность возникновения правовых осложнений в связи с его ликвидацией. По словам Гончарова, такие ситуации не создают юридических проблем, так как эти лица не защищены статусом военнопленного и действуют на свой страх и риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ликвидированные в Брянской области диверсанты были вооружены иностранным оружием и имели экипировку и средства связи, свидетельствующие о принадлежности к третьим странам, в том числе среди их личных предметов нашли флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с тактическими записями на английском языке, а также на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку с символикой 2-го батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

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    27 октября 2024, 22:36 • Новости дня
    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report

    Россия заняла первое место в рейтинге военной мощи US News & World Report

    Россия обошла США в рейтинге военной мощи U.S. News & World Report
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская армия признана самой мощной в мире, обогнав США и Израиль в рейтинге U.S. News & World Report, основанном на международном опросе.

    По данным рейтинга, составленного американским изданием U.S. News & World Report, Россия заняла первое место в мире по военной мощи, обогнав США и Израиль. Издание провело опрос порядка 17 тыс. человек по всему миру весной этого года с целью оценить военные возможности стран.

    Второе место в рейтинге заняли США, а третье – Израиль. Далее в списке идут Китай и Южная Корея. Иран занял шестое место, следом за ним Великобритания. Украина заняла восьмую строчку, а Германия и Турция расположились на девятом и десятом местах.

    В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Глава государства отметил, накапливающийся опыт и растущие возможности оборонно-промышленного комплекса, которые способствуют успешному продвижению российских войск.

    Что касается угроз со стороны стран Запада дать Украине возможность наносить дальнобойные удары вглубь территории России, Путин подчеркнул, что это будет означать прямое участие НАТО в конфликте с Россией. Президент подчеркнул, что Минобороны РФ рассматривает различные варианты ответа на подобные угрозы.

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    29 октября 2024, 09:29 • Новости дня
    ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске
    ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-морские силы США извинились за сожжение деревни Ангун на юго-востоке Аляски 142 года назад.

    Военно-морские силы США принесли извинения за сожжение деревни Ангун на юго-востоке Аляски в 1882 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Извинения были произнесены в годовщину трагедии, 26 октября, контр-адмиралом Марком Сукато, командующим Северо-западным регионом ВМС.

    «Военно-морской флот признает боль и страдания, причиненные народу тлинкитов, и мы признаем, что эти неправомерные действия привели к гибели людей, потере ресурсов, потере культуры, а также создали и нанесли травму между поколениями этим кланам», – заявил Сукато.

    Это событие стало частью серии конфликтов между американскими военными и коренными жителями Аляски, произошедших после покупки территории США у России. В 1882 году нападение произошло в деревне тлинкитов, где проживало около 420 человек, и стало одним из множества нападений, отражающих напряженные отношения того времени.

    Ранее пользователи Reddit рассказали американцу о бывших русских землях в Северной Америке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «памятникопад» в США добрался до Аляски, где протестующие потребовали убрать статую первопроходца Александра Баранова, считая ее «оскорблением» для коренных жителей.

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    28 октября 2024, 05:57 • Новости дня
    Осужденный в России американский солдат выразил надежду на обмен

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский солдат Гордон Блэк, осужденный в России за угрозы и кражу, выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США, предполагая, что его могли не включить в прошлый обмен из-за недостаточной известности.

    Гордон Блэк, американский солдат, осужденный в России, выразил надежду на обмен заключенными, сообщает РИА «Новости».

    Он считает, что его могли не включить в августовский обмен между Россией и США, потому что он прибыл в систему слишком недавно. Блэк был приговорен к трем годам девяти месяцам колонии общего режима за угрозу убийством и кражу у своей девушки во Владивостоке. Ему вменяли угрозу убийством в ходе ссоры с девушкой и кражу 10 тыс. рублей из ее кошелька.

    «Да, мне сказали об обмене. Думаю, что особенно хорошо, чтобы правительства США и России в какой-то форме сотрудничали. Разговор и диалог – это всегда важно. Меня не включили, мне кажется, потому что я в системе все еще слишком недавно», – сказал Блэк.

    Блэк надеется, что в будущем его включат в обмен. Он выразил желание вернуться домой, но отметил, что это не в его власти. В августе суд оставил без изменения приговор, назначенный Блэку за преступления.

    Ранее в рамках обмена между Россией и США в Россию вернулись восемь россиян, задержанных в странах НАТО, включая Вадима Соколова, Владислава Клюшина и других. Президент РФ Владимир Путин встретил их в аэропорту и обещал госнаграды. Обмен позволил также вернуться в США трем американским гражданам, обвиняемым в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин США Мишлер Джастин Эллиот получил заочный приговор 14 лет за участие в боевых действиях на стороне ВС Украины, его объявили в международный розыск.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса по обвинению в теракте в Курской области и других преступлениях.

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    29 октября 2024, 01:46 • Новости дня
    Мария Захарова обвинила США в неоколониализме

    Захарова сравнила угрозы США Грузии с методами неоколониализма

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова осудила угрозы США в адрес Грузии, назвав их проявлением неоколониализма и подчеркнув, что такие методы недопустимы.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы США в адрес властей Грузии. Как передает ТАСС, Захарова сравнила эти методы с неоколониализмом, подчеркнув, что так называемая демократия оборачивается для других стран диктатом и угрозами.

    «Демократия, сэр, приехали. Следующая станция – неоколониализм», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии «дальнейшими последствиями», если правительство республики не изменит курс. Эти заявления вызвали резкую критику со стороны российской дипломатии и были расценены как вмешательство во внутренние дела суверенной страны.

    Ситуация вокруг выборов в Грузии остается напряженной. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, отказались признавать итоги голосования. «Единство – Национальное движение» и «Коалиция за перемены» заявили о бойкоте работы в парламенте, а «Сильная Грузия» также указала, что участие в парламентской деятельности не планируется. Президент Грузии призвала граждан к акциям протеста, подчеркивая необходимость защиты демократии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Тбилиси грозят «дальнейшие последствия» за якобы нарушения в ходе выборов. Миллер также указал, что грузинское правительство должно прекратить свои «антидемократические действия» и вернуться на евро-атлантический путь.

    С аналогичным требованием США и Евросоюз призвали власти Грузии расследовать нарушения на парламентских выборах, указав на «подкуп избирателей и нарушение тайны голосования».

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что приезд европейских политиков в Тбилиси после парламентских выборов напоминает события украинского Майдана 2013 года.

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    29 октября 2024, 11:39 • Новости дня
    Маск предсказал «сокрушительную победу» Трампа на президентских выборах в США
    Маск предсказал «сокрушительную победу» Трампа на президентских выборах в США
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Миллиардер Илон Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году из-за значительного роста его популярности в Пенсильвании по сравнению с 2020 годом.

    По словам Маска, на предварительных выборах республиканцы набрали на 435 тыс. больше голосов, чем демократы в тот же период в 2020 году. Он подчеркнул, что в 2020 году перевес Джо Байдена в Пенсильвании составлял всего 80 тыс. голосов, что говорит о вероятности «сокрушительной победы» Трампа на предстоящих выборах, передает ТАСС.

    Напомним, ранее Маск заявил, что правительство США может сократить бюджетные расходы на 2 трлн долларов в случае победы Трампа на президентских выборах.

    До этого Маск объявил о намерении ежедневно разыгрывать 1 млн долларов среди подписавших его петицию в поддержку Конституции США, чтобы поддержать избирательную кампанию Трампа.

    20 октября Маск выразил опасение по поводу возможности ужесточения цензуры СМИ в США в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на президентских выборах.

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    27 октября 2024, 17:20 • Новости дня
    Глава МИД Чехии усомнился в способности Трампа разрешить конфликт на Украине за день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил сомнения в обещаниях Дональда Трампа о быстром прекращении конфликта на Украине.

    Липавский заявил, что не верит в реализацию однодневного сценария, который Трамп предлагает на своих предвыборных митингах в США, пишет Idnes, передает ТАСС.

    «Не верю [в возможность реализации] однодневного сценария [прекращения конфликта на Украине], как Трамп демонстрирует на своих собраниях [проводимых перед выборами президента США]», – сказал министр. Он отметил важность продолжения всесторонней поддержки Украины в нынешних условиях.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах сможет найти решение для конфликта на Украине до инаугурации. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов в президенты США, включая Дональда Трампа.

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    27 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Харрис увеличила отрыв от Трампа по опросу ABC

    Камала Харрис набрала 51% среди вероятных избирателей против 47% у Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис улучшила свои позиции в президентской гонке, набрав 51% голосов вероятных избирателей, тогда как ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп получил 47%, согласно последнему опросу ABC и Ipsos.

    Опрос также выявил, что среди всех зарегистрированных избирателей разрыв между кандидатами составляет всего 2 процентных пункта, 49% поддерживают Харрис и 47% – Трампа. В опросе подчеркивается, что явка избирателей будет иметь ключевое значение, так как некоторые группы, поддерживающие Харрис, проявляют большую склонность к участию в выборах, сообщает РИА «Новости».

    По определенным вопросам на повестке дня Трампу зарегистрированные избиратели больше доверяют в сфере экономики, борьбы с инфляцией и конфликта на Ближнем Востоке. Харрис же получает большее доверие по правам на аборты, здравоохранению и защите американской демократии.

    Опрос проводился онлайн с 18 по 22 октября среди случайной выборки из 2808 человек. Погрешность составляет 2 процентных пункта для зарегистрированных избирателей, 2.5 процентных пункта для вероятных избирателей и 5.5 процентных пункта для семи колеблющихся штатов, которые могут повлиять на исход выборов.

    Выборы президента США назначены на 5 ноября.

    Ранее опрос Emerson College показал, что за десять дней до президентских выборов в США Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись по уровню поддержки избирателей. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис станет президентом, американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали».

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    27 октября 2024, 16:02 • Новости дня
    Харрис опередила Трампа по поддержке избирателей в новом опросе

    Опрос ABC/Ipsos показал преимущество Харрис в 2% над Трампом среди избирателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Камала Харрис, кандидат в президенты США от демократов, опередила Дональда Трампа по уровню поддержки среди зарегистрированных избирателей, следует из результатов опроса ABC/Ipsos.

    Результаты нового опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC совместно с социологической службой Ipsos, показывают, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обходит Дональда Трампа, своего соперника от республиканцев, на два процентных пункта, передает ТАСС.

    По данным опроса, 49% зарегистрированных избирателей высказались в поддержку Харрис, тогда как 47% предпочли бы видеть Трампа в Белом доме.

    Несмотря на общее преимущество Харрис, республиканец Дональд Трамп лидирует по уровню поддержки в таких ключевых вопросах, как экономика, где его поддерживают 48% опрошенных против 40% за Харрис. В борьбе с инфляцией Трамп также впереди – 46% против 39%, а в урегулировании иммиграционного кризиса его показатели составляют 49% против 37%.

    Тем не менее Харрис, по мнению респондентов, более компетентна в вопросах защиты демократии в США, где ее поддержка достигает 47% против 39% у Трампа. В вопросах здравоохранения Харрис также впереди – 46% против 36%, и в решении проблем среднего класса – 45% против 39%.

    Опрос был проведен с 18 по 22 октября при участии около 2,4 тыс. зарегистрированных избирателей. Погрешность исследования составила два процентных пункта. Очередные всеобщие выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября.

    Ранее опрос Emerson College показал, что за десять дней до президентских выборов в США Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись по уровню поддержки избирателей. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис станет президентом, американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали».

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    27 октября 2024, 08:32 • Новости дня
    Маск ответил на обвинения в незаконной работе в США

    Илон Маск прокомментировал слова Байдена о своей нелегальной работе в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Илон Маск впервые отреагировал на высказывания президента Джо Байдена о его якобы нелегальной трудовой деятельности в США, обвиняя его в лицемерии по отношению к мигрантам.

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск впервые прокомментировал информацию о своей предполагаемой незаконной трудовой деятельности в США, пишет РИА «Новости». Ранее президент США Джо Байден, выступая в Пенсильвании, заявил, что «богатейший человек в мире оказался нелегальным работником».

    Маск отреагировал на это обвинение, написав в социальной сети X: «Вот теперь его заботят мигранты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская газета Washington Post отмечала, что Илон Маск начинал бизнес в США без законного права на работу, прибыв в Пало-Алто в 1995 году. Один из богатейших людей мира Илон Маск присоединился к предвыборному митингу кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере в Пенсильвании.

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    27 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Трамп заявил, что Харрис отправит американцев на войну

    Трамп обещал не отправлять американских военных участвовать в конфликтах за рубежом

    Tекст: Антон Антонов

    Если кандидат от Демократической партии США Камала Харрис станет президентом, американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали», заявил кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

    Трамп пообещал, что в случае своего возвращения в Белый дом он не будет отправлять американских военных для участия в конфликтах за рубежом. Он отметил, что в его предыдущее президентство США «не вели войн», и заявил, что тогда США добивались «мира через силу». «Вы не должны отправлять детей на войну, чтобы их подорвали ради страны, о которой вы никогда не слышали», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп также предупредил, что в случае победы Харрис американских граждан ждет участие в иностранных конфликтах. По его словам, Харрис слишком некомпетентна и не сможет справиться с такими лидерами, как председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

    «И тогда всех ваших сыновей и дочерей призовут и отправят сражаться в страну, о которой вы даже никогда не слышали. Наши враги смеются над ней, они смеются над нами», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Трамп раскритиковал вице-президента Харрис, обвинив ее и президента Джо Байдена в некомпетентности и эскалации конфликта с Ираном.

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    28 октября 2024, 14:31 • Новости дня
    FT: Трамп предложил переосмыслить Минские соглашения с новыми условиями

    Tекст: Валерия Городецкая

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на одного из советников политика.

    По данным FT, новый план будет включать механизмы принуждения с мерами за нарушение договоренностей, которые будут контролироваться европейскими войсками, передает РИА «Новости».

    Это решение предполагает отказ от участия сил НАТО или миротворцев ООН, добавил собеседник издания, подчеркивая, что США будут настаивать на неучастии американцев в механизме контроля и его финансовом обеспечении.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов на выборах президента США, включая Дональда Трампа. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил сомнения в обещаниях Трампа о быстром прекращении конфликта на Украине.

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    28 октября 2024, 07:06 • Новости дня
    Маск пообещал сократить расходы США на 2 трлн долларов

    Илон Маск заявил о возможности сокращения бюджетных расходов США на 2 трлн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о возможности сокращения бюджетных расходов США на 2 трлн долларов, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах, несмотря на то, что его компании получают значительные правительственные контракты.

    Американский предприниматель Илон Маск пообещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере два трлн долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, передает РИА «Новости». Маск сделал это заявление на предвыборном митинге Трампа в Нью-Йорке после вопроса о сокращении расходов, которые составляют 6,5 трлн долларов.

    «Думаю, что можно сократить на по меньшей мере два триллиона», – сказал Маск, отвечая на вопрос ведущего митинга. Однако критики указывают, что эта позиция Маска противоречит интересам его компаний, получающих контракты от правительства США на миллиарды долларов, сообщает агентство Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск выразил опасения, что возможное поражение Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести страну к тирании, а Америка лишится настоящих выборов, он также дал оценку предвыборным дебатам Трампа и Камалы Харрис, в которых участвовал Трамп, и заявил в соцсети X, что постоянно забывает, что во главе США по-прежнему стоит Джо Байден, ранее объявивший о выходе из президентской гонки.

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