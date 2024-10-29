Захарова заявила, что американские СМИ отказались поддержать Трампа и Харрис из-за «российской печати»

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, газеты и медиапредприятия в США оказались в затруднительном положении из-за обвинений в российской ангажированности кандидатов.

Дональда Трампа американские СМИ уже давно нарекли «российским» из-за предполагаемых связей с Москвой. Более того, на протяжении почти 10 лет в США активно распространялись «небылицы» о влиянии России на Трампа, а Камалу Харрис «обещал поддержать» Путин, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что такая ситуация привела к тупику в информационном мейнстриме США, и вина за это лежит на самих американских СМИ. «Сами загнали себя в тупик», – написала она в своем Telegram-канале. Представитель российского МИД также высказала недоумение, почему в «демократическом обществе» СМИ «присягают на верность не действующему президенту, а кандидату».

«Разве это не прямое влияние на аудиторию под видом плюрализма мнений?» – задалась вопросом Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что Россия «поддерживает» Камалу Харрис после «снятия» Джо Байдена с президентской гонки.

Эта шутка ввела в замешательство Дональда Трампа, который был обижен такой реакцией Путина.