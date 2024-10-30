  • Новость часаFT заявила о переговорах России и Украины об отказе от ударов по энергообъектам
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    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

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    30 октября 2024, 05:24 • Новости дня

    Трамп назвал «проблему номер один» для США

    Трамп назвал миграционный кризис главной проблемой для США

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис представляет большую угрозу для США, чем инфляция, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «В каждом опросе инфляция и экономика указываются как вопросы первостепенной значимости. А на третьем месте – граница. Не думаю, что это так», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что инфляция разрушительна как «для людей», так и для экономики страны. Однако он считает, что миграционная политика нынешней администрации превращает Соединенные Штаты в «мусорный бак» для преступников из других стран. «Это действительно жестокие люди», – отметил он.

    По его мнению, действующая политика администрации Джо Байдена способствует проникновению в страну миллионов мигрантов, многие из которых представляют угрозу. «Проблема номер один – это граница», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы президента США состоятся 5 ноября, но фактически они уже начались – миллионы американцев голосуют досрочно.

    Вице-президент США Камала Харрис стремительно теряет позиции в предвыборной гонке и уже растратила свое прежнее преимущество над Трампом.

    28 октября 2024, 12:19 • Новости дня
    Мигранты получили 76 лет колонии за убийство подростка в Челябинске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Челябинский областной суд приговорил восьмерых мигрантов к 76 годам заключения суммарно за убийство 17-летнего подростка в драке у ТЦ «Космос» в Челябинске, сообщили в пресс-службе суда.

    События произошли в апреле 2023 года у главного входа в ТРК, конфликт между двумя группами молодежи начался из-за публикаций в интернете, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.

    Обвиняемый Шахром Миров нанес потерпевшему не менее пяти ударов, после чего сбежал с места происшествия. Вечером того же дня конфликт вспыхнул снова, и Миров, догнав одного из подростков, ударил его ножом. Трое других присоединились к избиению. Подросток умер на месте.

    Миров получил 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Двое других, участвовавших в избиении, приговорены к 14 годам колонии строгого режима, а четвертый обвиняемый – к девяти с половиной годам колонии общего режима из-за несовершеннолетнего возраста.

    Оставшимся фигурантам дела назначены сроки от четырех с половиной до пяти с половиной лет. Суд учел частичное признание вины, несовершеннолетний возраст троих подсудимых, а также состояние здоровья и наличие малолетних детей у одного из обвиняемых.

    Кроме того, осужденные обязаны выплатить 1 млн 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего.

    В 2022 году Московский областной суд приговорил мигранта к 23 годам колонии за изнасилование и убийство пенсионерки.

    В 2023 году мигрант залез в частный дом в Подмосковье через открытое окно и попытался изнасиловать хозяйку, женщину спас подоспевший супруг.

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    29 октября 2024, 17:53 • Новости дня
    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа

    Американист Дудаков: Владельцы крупных американских изданий прикрылись «нейтралитетом» на выборах

    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа
    @ REUTERS/Marco Bello, Jeenah Moon/File Photo

    Tекст: Анастасия Куликова

    Редакции The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today настроены крайне либерально. Они хотели бы поддержать на выборах Камалу Харрис. Однако миллиардеры, владеющие этими изданиями, опасаются негативных последствий в случае победы Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее крупные американские издания стали отказываться поддержать кандидата на выборах в США.

    «The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today – это либеральные, продемократические медиа. Говорить об их непредвзятости не приходится. Эти издания продвигают повестку, которая помогает Камале Харрис. Кроме того, они активно критикуют Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что сейчас мы видим расхождения между владельцами этих СМИ и их редакциями, – добавил собеседник. – Последние настроены крайне либерально. Они хотели бы более активно поддерживать Демпартию. Вместе с тем, бизнесмены, являющиеся собственниками газет, опасаются негативных последствий в случае победы Трампа и поэтому стараются хеджировать риски».

    Яркий тому пример – Джефф Безос, владелец The Washington Post. «У него огромная империя в виде Amazon. Предприниматель имеет большие госконтракты с американским разведсообществом. По всей видимости, он считает реальными риски, что в случае прихода в Белый дом республиканца эти контракты будут пересматриваться, и его компании не дополучат денег», – детализировал политолог.

    То же самое и с другими миллиардерами, владеющими вышеуказанными СМИ и решившими в преддверии выборов не конфликтовать с Трампом. При этом, как отметил эксперт, это привело к разногласиям внутри изданий: так, например, в The Washington Post редакторы, несогласные с решением своего руководства, уходят в отставку. В заключение Дудаков спрогнозировал, что раскол как общества, так и медийной среды будет лишь усугубляться.

    Ранее крупные американские издания стали отказываться от поддержки конкретного кандидата на выборах в США. Первой стала The Los Angeles Times. Владелец газеты, американский миллиардер Патрик Сун-Шионг, объясняя решение, заявил в X (соцсеть заблокирована в России), что вместо традиционной для таких случаев редакционной колонки в пользу одной из партий, он предложил провести «фактический анализ всех положительных и отрицательных действий обоих политиков за время их пребывания в Белом доме».

    По его словам, редакционный совет решил в таком случае не публиковать никакого текста. В знак протеста уже трое сотрудников газеты покинули свои посты. Отметим, что The Los Angeles Times поддерживала всех кандидатов в президенты от Демократической партии с 2008 года.

    Затем нейтральную позицию заняла The Washington Post. Исторически газета высказывается за демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку Камале Харрис. Но владелец газеты, миллиардер Джефф Безос решил иначе. Такую позицию он объяснил намерением сохранить непредвзятость.

    «Поддержка президента создает ощущение отсутствия независимости. Прекратить поддержку – принципиальное решение, и оно правильное», – заявил предприниматель. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Кроме того, издание столкнулось с отменами подписок со стороны читателей.

    Вслед за The Los Angeles Times и Washington Post четвертая по величине газета США USA Today решила не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты в этом году. Представитель издания Ларк-Мари Антон сообщил Daily Beast, что вместо этого они сосредоточатся на предоставлении читателям «важных фактов и достоверной информации, необходимой им для принятия обоснованных решений». Четыре года назад газета поддержала на выборах действующего главу США Джо Байдена.

    По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, газеты и медиапредприятия в США оказались в затруднительном положении из-за обвинений в российской ангажированности кандидатов. «Трампа американская медиаиндустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин», – написала она в своем Telegram-канале.

    Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

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    29 октября 2024, 19:15 • Видео
    Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

    Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

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    29 октября 2024, 11:39 • Новости дня
    Маск предсказал «сокрушительную победу» Трампа на президентских выборах в США
    Маск предсказал «сокрушительную победу» Трампа на президентских выборах в США
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Миллиардер Илон Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году из-за значительного роста его популярности в Пенсильвании по сравнению с 2020 годом.

    По словам Маска, на предварительных выборах республиканцы набрали на 435 тыс. больше голосов, чем демократы в тот же период в 2020 году. Он подчеркнул, что в 2020 году перевес Джо Байдена в Пенсильвании составлял всего 80 тыс. голосов, что говорит о вероятности «сокрушительной победы» Трампа на предстоящих выборах, передает ТАСС.

    Напомним, ранее Маск заявил, что правительство США может сократить бюджетные расходы на 2 трлн долларов в случае победы Трампа на президентских выборах.

    До этого Маск объявил о намерении ежедневно разыгрывать 1 млн долларов среди подписавших его петицию в поддержку Конституции США, чтобы поддержать избирательную кампанию Трампа.

    20 октября Маск выразил опасение по поводу возможности ужесточения цензуры СМИ в США в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на президентских выборах.

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    27 октября 2024, 17:20 • Новости дня
    Глава МИД Чехии усомнился в способности Трампа разрешить конфликт на Украине за день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил сомнения в обещаниях Дональда Трампа о быстром прекращении конфликта на Украине.

    Липавский заявил, что не верит в реализацию однодневного сценария, который Трамп предлагает на своих предвыборных митингах в США, пишет Idnes, передает ТАСС.

    «Не верю [в возможность реализации] однодневного сценария [прекращения конфликта на Украине], как Трамп демонстрирует на своих собраниях [проводимых перед выборами президента США]», – сказал министр. Он отметил важность продолжения всесторонней поддержки Украины в нынешних условиях.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах сможет найти решение для конфликта на Украине до инаугурации. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов в президенты США, включая Дональда Трампа.

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    27 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Харрис увеличила отрыв от Трампа по опросу ABC

    Камала Харрис набрала 51% среди вероятных избирателей против 47% у Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис улучшила свои позиции в президентской гонке, набрав 51% голосов вероятных избирателей, тогда как ее конкурент от республиканцев Дональд Трамп получил 47%, согласно последнему опросу ABC и Ipsos.

    Опрос также выявил, что среди всех зарегистрированных избирателей разрыв между кандидатами составляет всего 2 процентных пункта, 49% поддерживают Харрис и 47% – Трампа. В опросе подчеркивается, что явка избирателей будет иметь ключевое значение, так как некоторые группы, поддерживающие Харрис, проявляют большую склонность к участию в выборах, сообщает РИА «Новости».

    По определенным вопросам на повестке дня Трампу зарегистрированные избиратели больше доверяют в сфере экономики, борьбы с инфляцией и конфликта на Ближнем Востоке. Харрис же получает большее доверие по правам на аборты, здравоохранению и защите американской демократии.

    Опрос проводился онлайн с 18 по 22 октября среди случайной выборки из 2808 человек. Погрешность составляет 2 процентных пункта для зарегистрированных избирателей, 2.5 процентных пункта для вероятных избирателей и 5.5 процентных пункта для семи колеблющихся штатов, которые могут повлиять на исход выборов.

    Выборы президента США назначены на 5 ноября.

    Ранее опрос Emerson College показал, что за десять дней до президентских выборов в США Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись по уровню поддержки избирателей. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис станет президентом, американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали».

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    27 октября 2024, 16:02 • Новости дня
    Харрис опередила Трампа по поддержке избирателей в новом опросе

    Опрос ABC/Ipsos показал преимущество Харрис в 2% над Трампом среди избирателей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Камала Харрис, кандидат в президенты США от демократов, опередила Дональда Трампа по уровню поддержки среди зарегистрированных избирателей, следует из результатов опроса ABC/Ipsos.

    Результаты нового опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC совместно с социологической службой Ipsos, показывают, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обходит Дональда Трампа, своего соперника от республиканцев, на два процентных пункта, передает ТАСС.

    По данным опроса, 49% зарегистрированных избирателей высказались в поддержку Харрис, тогда как 47% предпочли бы видеть Трампа в Белом доме.

    Несмотря на общее преимущество Харрис, республиканец Дональд Трамп лидирует по уровню поддержки в таких ключевых вопросах, как экономика, где его поддерживают 48% опрошенных против 40% за Харрис. В борьбе с инфляцией Трамп также впереди – 46% против 39%, а в урегулировании иммиграционного кризиса его показатели составляют 49% против 37%.

    Тем не менее Харрис, по мнению респондентов, более компетентна в вопросах защиты демократии в США, где ее поддержка достигает 47% против 39% у Трампа. В вопросах здравоохранения Харрис также впереди – 46% против 36%, и в решении проблем среднего класса – 45% против 39%.

    Опрос был проведен с 18 по 22 октября при участии около 2,4 тыс. зарегистрированных избирателей. Погрешность исследования составила два процентных пункта. Очередные всеобщие выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября.

    Ранее опрос Emerson College показал, что за десять дней до президентских выборов в США Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись по уровню поддержки избирателей. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что если кандидат от Демократической партии Камала Харрис станет президентом, американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали».

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    27 октября 2024, 16:21 • Новости дня
    Иностранцев в Петербурге лишили гражданства России за отказ от воинского учета

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге более десяти иностранцев лишили российского гражданства за отсутствие на воинском учете в течение двух недель после получения гражданства, сообщили в главке МВД по региону.

    «По решению полиции более десяти иностранцев лишены гражданства. Такое решение – результат неисполнения обязанности по постановке на воинский учет», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Среди тех, кто лишился российских паспортов, есть уроженцы не только государств ближнего зарубежья, но и других стран. Все они проигнорировали требование встать на первоначальный воинский учет в течение двух недель с момента получения российского гражданства.

    В ведомстве подчеркнули, что теперь указанным гражданам предстоит определиться со своим правовым статусом либо покинуть страну.

    Ранее в Хабаровском крае лишили российского гражданства троих мигрантов из Таджикистана из-за нарушений по постановке на воинский учет. В Москве лишили гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учет, что привело к изъятию паспортов и уведомлению о необходимости покинуть страну.

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    29 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Памфилова назвала выборы в США смесью фарисейства и иезуитства

    Памфилова назвала американские выборы гремучей смесью фарисейства и иезуитства

    Памфилова назвала выборы в США смесью фарисейства и иезуитства
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава ЦИК России Элла Памфилова высказала острую критику в адрес избирательной системы США, назвав ее лицемерной и манипулирующей мировым сообществом.

    Она охарактеризовала выборы в США как «гремучую смесь фарисейства с иезуитством», указывая на расхождение между провозглашенными принципами и реальными действиями. По ее мнению, США культивируют миф о совершенстве своих демократических процессов, в то время как на практике используют методы шантажа и дезинформации, передает «Комсомольская правда».

    Памфилова также подчеркнула, что правящие элиты США, продвигая свои интересы, не считаются с жертвами, которые их действия могут повлечь в других странах. Она считает, что такие методы со временем оборачиваются против самих американцев, приводя к проблемам внутри их политической системы. По словам Памфиловой, обвинения США в адрес других стран часто являются надуманными и не соответствуют действительности.

    В преддверии президентских выборов в США, которые пройдут в следующий вторник, Памфилова обратила внимание на процедурные и законодательные лазейки, позволяющие фальсифицировать результаты. Она полагает, что такие недостатки подрывают доверие к американской избирательной системе и ставят под сомнение ее справедливость. Памфилова отметила, что эти проблемы требуют срочного решения для обеспечения прозрачности и честности выборов.

    Ранее миллиардер Илон Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году. Также сообщалось, что Камала Харрис, кандидат в президенты США от демократов, опередила Трампа по уровню поддержки среди зарегистрированных избирателей.

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    27 октября 2024, 08:32 • Новости дня
    Маск ответил на обвинения в незаконной работе в США

    Илон Маск прокомментировал слова Байдена о своей нелегальной работе в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Илон Маск впервые отреагировал на высказывания президента Джо Байдена о его якобы нелегальной трудовой деятельности в США, обвиняя его в лицемерии по отношению к мигрантам.

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск впервые прокомментировал информацию о своей предполагаемой незаконной трудовой деятельности в США, пишет РИА «Новости». Ранее президент США Джо Байден, выступая в Пенсильвании, заявил, что «богатейший человек в мире оказался нелегальным работником».

    Маск отреагировал на это обвинение, написав в социальной сети X: «Вот теперь его заботят мигранты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская газета Washington Post отмечала, что Илон Маск начинал бизнес в США без законного права на работу, прибыв в Пало-Алто в 1995 году. Один из богатейших людей мира Илон Маск присоединился к предвыборному митингу кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере в Пенсильвании.

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    27 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Трамп заявил, что Харрис отправит американцев на войну

    Трамп обещал не отправлять американских военных участвовать в конфликтах за рубежом

    Tекст: Антон Антонов

    Если кандидат от Демократической партии США Камала Харрис станет президентом, американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали», заявил кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

    Трамп пообещал, что в случае своего возвращения в Белый дом он не будет отправлять американских военных для участия в конфликтах за рубежом. Он отметил, что в его предыдущее президентство США «не вели войн», и заявил, что тогда США добивались «мира через силу». «Вы не должны отправлять детей на войну, чтобы их подорвали ради страны, о которой вы никогда не слышали», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп также предупредил, что в случае победы Харрис американских граждан ждет участие в иностранных конфликтах. По его словам, Харрис слишком некомпетентна и не сможет справиться с такими лидерами, как председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

    «И тогда всех ваших сыновей и дочерей призовут и отправят сражаться в страну, о которой вы даже никогда не слышали. Наши враги смеются над ней, они смеются над нами», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Трамп раскритиковал вице-президента Харрис, обвинив ее и президента Джо Байдена в некомпетентности и эскалации конфликта с Ираном.

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    28 октября 2024, 14:31 • Новости дня
    FT: Трамп предложил переосмыслить Минские соглашения с новыми условиями

    Tекст: Валерия Городецкая

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на одного из советников политика.

    По данным FT, новый план будет включать механизмы принуждения с мерами за нарушение договоренностей, которые будут контролироваться европейскими войсками, передает РИА «Новости».

    Это решение предполагает отказ от участия сил НАТО или миротворцев ООН, добавил собеседник издания, подчеркивая, что США будут настаивать на неучастии американцев в механизме контроля и его финансовом обеспечении.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов на выборах президента США, включая Дональда Трампа. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил сомнения в обещаниях Трампа о быстром прекращении конфликта на Украине.

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    29 октября 2024, 13:33 • Новости дня
    Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов
    Госдума ввела исключительное право госучреждений проводить экзамены для мигрантов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На заседании Госдумы принята поправка, по которой только государственные учреждения смогут проводить экзамены для мигрантов и выдавать им сертификаты.

    Поправка предлагает предоставлять исключительное право проводить экзамены для мигрантов только государственным учреждениям, передает ТАСС.

    Она была внесена ко второму чтению законопроекта о запрете посредничества при проведении экзаменов.

    По действующим нормам иностранные граждане обязаны подтвердить владение русским языком, знание истории и законодательства России, чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство или разрешение на работу.

    Теперь проведение экзаменов и выдачу соответствующих сертификатов смогут осуществлять только государственные учреждения из утвержденного перечня правительства.

    Документ запрещает учреждениям, включенным в перечень, передавать третьим лицам права и обязанности по проведению экзаменов и выдаче сертификатов.

    Кроме того, Госдума приняла закон о внесудебной блокировке сайтов, предоставляющих незаконные услуги для мигрантов. Генпрокуратура сможет обращаться в Роскомнадзор для ограничения доступа к таким ресурсам, если будет выявлена информация о предложении незаконных услуг в сфере миграции.

    Ранее Госдума приняла законопроект, признающий факт нелегального нахождения мигранта в стране отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой ранее сообщал о предстоящем рассмотрении в Думе законов, которые переводят организацию незаконной миграции в категорию особо тяжких преступлений.

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    28 октября 2024, 07:06 • Новости дня
    Маск пообещал сократить расходы США на 2 трлн долларов

    Илон Маск заявил о возможности сокращения бюджетных расходов США на 2 трлн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о возможности сокращения бюджетных расходов США на 2 трлн долларов, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах, несмотря на то, что его компании получают значительные правительственные контракты.

    Американский предприниматель Илон Маск пообещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере два трлн долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, передает РИА «Новости». Маск сделал это заявление на предвыборном митинге Трампа в Нью-Йорке после вопроса о сокращении расходов, которые составляют 6,5 трлн долларов.

    «Думаю, что можно сократить на по меньшей мере два триллиона», – сказал Маск, отвечая на вопрос ведущего митинга. Однако критики указывают, что эта позиция Маска противоречит интересам его компаний, получающих контракты от правительства США на миллиарды долларов, сообщает агентство Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск выразил опасения, что возможное поражение Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести страну к тирании, а Америка лишится настоящих выборов, он также дал оценку предвыборным дебатам Трампа и Камалы Харрис, в которых участвовал Трамп, и заявил в соцсети X, что постоянно забывает, что во главе США по-прежнему стоит Джо Байден, ранее объявивший о выходе из президентской гонки.

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    28 октября 2024, 08:41 • Новости дня
    Трамп упомянул Россию четыре раза на митинге в Нью-Йорке

    Трамп четыре раза упомянул Россию на митинге в «Мэдисон Сквер Гарден»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп провел масштабный митинг в Нью-Йорке, где упомянул Россию четыре раза, затронув темы внутренней и внешней политики, и выступил с критикой в адрес Камалы Харрис.

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп организовал масштабный митинг в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    Во время своего выступления Трамп несколько раз упомянул Россию. Он уделял особое внимание внутренним вопросам и внешней политике, при этом активно критиковал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис за ее политику в администрации президента Джо Байдена. В разговоре о конфликте на Украине Трамп дважды упомянул российского лидера Владимира Путина, отметив, что «хорошо с ним ладит».

    На сцене вместе с Трампом присутствовали такие ключевые соратники, как кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс, предприниматель Илон Маск, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, бывший кандидат в президенты Роберт Кеннеди – младший и журналист Такер Карлсон.

    Корреспондент ТАСС отметил, что возле места проведения митинга были усилены меры безопасности. Сторонники Трампа начали собираться с раннего утра, образовывая длинные очереди. При входе на арену проводился тщательный досмотр, снайперы были размещены на крыше соседнего здания, а дрон наблюдал за обстановкой над очередью. Несмотря на строгие меры безопасности, некоторые участники мероприятия пришли с маленькими детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы и заявил, что при президентстве Камалы Харрис американских детей будут отправлять воевать в страны, о которых они «даже никогда не слышали». Кроме того, Трамп обвинил демократов в превращении США в свалку мира.

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    27 октября 2024, 14:33 • Новости дня
    Лавров назвал слова Трампа о якобы угрозах ударить по Москве частью предвыборной кампании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров связал заявления Дональда Трампа о якобы угрозах нанести удар по Москве с предвыборной кампанией в США, подчеркнув нежелание комментировать ситуацию.

    Лавров выразил мнение, что заявления Трампа о якобы угрозах ударить по Москве сделаны в рамках его предвыборной кампании, передает РИА «Новости». Об этом дипломат сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

    Лавров отметил, что не хочет вмешиваться в американскую избирательную кампанию, но подчеркнул, что подобные заявления, вероятно, связаны с попытками кандидатов найти тезисы, которые могут повлиять на избирателей. «Я вам еще раз говорю, что не хочу комментировать, потому что сделано это заявление было очевидно в контексте избирательной кампании, и комментировать мне это не хочется», – добавил министр.

    По мнению главы российского МИД, соперники в президентской гонке в США сосредоточены на поиске заявлений, способных привлечь внимание и симпатии избирателей.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Трамп никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув его спокойное и дипломатичное поведение на переговорах с Путиным. Российский лидер сообщил, что не помнит разговора с Трампом, в котором тот якобы угрожал ударом по Москве, и предложил не воспринимать такие заявления всерьез.

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