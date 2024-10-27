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    Россия привела Европу к раскаянию за презрение к Глобальному Югу
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему мы не узнаём сами себя

    Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

    4 комментария
    27 октября 2024, 11:52 • Видео

    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    Почему Банк России делает деньги такими дорогими

    Банк России удивил рынок дважды. Тем, что поднял ставку сразу с 19% до 21%, хотя рынок ждал более мягкого повышения. И тем, что фактически прямо заявил: перед Новым годом снова поднимет ставку, и так же жестко – до 23%. Что заставляет Центробанк так сильно закручивать гайки? Подробности

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    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

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    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию

    Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции. Какие перспективы откроет освобождение Селидово и почему операция по его взятию будет напоминать события в Угледаре? Подробности

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    Россия привела Европу к раскаянию за презрение к Глобальному Югу

    «Евросоюз напоминает алкоголика. Алкоголик может понимать, что алкоголизм ведет его к смерти, но не может остановиться и продолжает пить. Вот и ЕС не может перейти к нормальным отношениям с третьими странами». Так политологи комментируют феноменальное раскаяние главы Евросовета в том, что ЕС «читал нотации» другим странам. Как возникло это заявление и какое отношение это имеет к России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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