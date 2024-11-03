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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    9 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

    13 комментариев
    3 ноября 2024, 06:24 • Новости дня

    Трамп заявил об угрозе повторения Великой депрессии в США

    Tекст: Антон Антонов

    В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США стране грозит повторение Великой депрессии 1929–1939 годов, заявил ее соперник в борьбе за пост главы государства Дональд Трамп.

    На выступлении перед сторонниками в городе Гастония в Северной Каролине Трамп заявил: «Если Камала победит, то от начала экономической депрессии в духе 1929 года вас отделяют три дня». Трамп пожаловался, что инфляция «порвала на куски» экономику США.

    Как заверил Трамп, в случае его победы на выборах «три дня отделяют» американцев «от наилучших рабочих мест, самых больших зарплат, ярчайшего экономического будущего», передает ТАСС.

    Напомним, по результатам опроса Rasmussen Reports Трамп увеличил свой отрыв от Харрис до 3%. Очередные всеобщие выборы в США запланированы на 5 ноября.

    1 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Главы ЕС испугались выступления Трампа на саммите Евросоюза в Будапеште

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские лидеры опасаются возможного участия Дональда Трампа в саммите ЕС в Будапеште, если он победит на выборах 5 ноября. Такое предложение ему мог сделать Виктор Орбан, поскольку Венгрия сейчас является председателем в Евросовете.

    Как передает Bloomberg, в случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября неформальный саммит Евросоюза в Будапеште может стать площадкой для его видеовыступления. Такой сценарий вызывает обеспокоенность среди лидеров европейских стран. Европейские дипломаты высказали опасения, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже обсудил это с Трампом по телефону 31 октября.

    Возможное участие Трампа, даже в формате видеосвязи, может вызвать недовольство значительного числа лидеров Евросоюза. Поэтому некоторые представители государств ЕС подумывали не приезжать на саммит. Но от этой идеи отказались, так как такой бойкот «сыграет Орбану на руку». Поэтому они хотят «изолировать венгерского премьера в зале», где будет 8 ноября идти неформальный саммит.

    В разговоре с Трампом Орбан пожелал ему удачи на выборах. «Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – написал Орбан в своем микроблоге

    Орбан давно и открыто поддерживает Трампа, надеясь на его возвращение в Белый дом. Для венгерского премьера участие Трампа в международных событиях могло бы стать дополнительным способом усиления политической поддержки внутри своей страны и укрепления отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу победы на предстоящих выборах. Орбан ответил на обвинения шведского коллеги Ульфа Кристерссона в поддержке интересов России, подчеркнув, что эти заявления продиктованы из Вашингтона. Венгерская контрразведка предотвратила попытку отправки на Украину оружия, произведенного на местных предприятиях, о чем сообщил на пресс-брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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    2 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    Трамп после победы на выборах намерен потребовать от России отвести войска
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своего переизбрания может потребовать от России отвести войска до инаугурации, заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    По словам Волкера, в случае победы на выборах Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и попросить об этом до 20 января, когда традиционно проходит инаугурация президента США, передает ТАСС.

    Кроме того, дипломат отметил важность подготовки к событиям после 2025 года, когда активные боевые действия потенциально могут завершиться. «Задумываться об этом нужно уже сейчас», – добавил он.

    Напомним, 28 октября FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.


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    1 ноября 2024, 21:33 • Видео
    Трамп: Я разъединю Россию и Китай

    Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

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    1 ноября 2024, 23:29 • Новости дня
    Харрис потребовала лишить Трампа права баллотироваться в президенты США

    Камала Харрис призвала запретить Трампу участвовать в выборах из-за жесткой риторики

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в президенты США Камала Харрис посчитала, что Дональд Трамп должен быть лишен права участвовать в выборах из-за его высказываний о республиканке Лиз Чейни.

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что Дональд Трамп должен быть лишен права баллотироваться на пост президента. Об этом она сообщила, комментируя высказывания Трампа в адрес Лиз Чейни, которую он назвал «радикально настроенным ястребом войны». Трамп также задался вопросом, как бы Чейни себя повела, если бы на нее было направлено оружие, передает ТАСС.

    Чейни, поддержавшая Харрис на выборах, ранее была членом Палаты представителей Конгресса США от Вайоминга и является дочерью бывшего вице-президента Дика Чейни. Харрис подчеркнула, что риторика Трампа является дисквалифицирующим фактором: «Любой, кто стремится стать президентом США и использует подобную жестокую риторику, очевидно неспособен и негоден к тому, чтобы быть президентом».

    Харрис сделала это заявление во время своего визита в Мадисон, штат Висконсин, в рамках агитационной поездки по стране. Она выразила уверенность, что использование подобных выражений недопустимо для человека, претендующего на пост главы государства.

    Ранее сообщалось, что Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail перед днем голосования 5 ноября.

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    31 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail

    Опрос Daily Mail: Трамп опередил Харрис на три процента перед выборами 5 ноября

    Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Дональд Трамп получил 49% опередив вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября, следует из финального опроса британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners.

    Опрос, проведенный среди 1000 вероятных избирателей с 26 по 29 октября, показывает, что за Трампа готовы проголосовать 49% респондентов, в то время как Харрис поддерживают 46%, передает РИА «Новости».

    Стоит отметить, что за независимых кандидатов намерены отдать свои голоса лишь 1% опрошенных. Погрешность исследования составляет 3,1 процентных пункта. Опрос проводился 26–29 октября среди 1000 вероятных избирателей.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период. Эксперты ранее спрогнозировали кражу демократами победы у Трампа. Глава ЦИК России Элла Памфилова высказала критику в адрес избирательной системы США, назвав ее лицемерной и манипулирующей мировым сообществом.

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    31 октября 2024, 08:25 • Новости дня
    Маск предсказал «веселый» период для США при победе Трампа

    Маск назвал второй президентский срок Трампа «самым веселым» временем для Америки

    Маск предсказал «веселый» период для США при победе Трампа
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период, который будет «потрясающим».

    Маск считает, что в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах США ожидает «самый веселый» период в истории. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщает ТАСС. «Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки за последнее время. Это будет потрясающе», – написал Маск.

    Маск также отметил, что, сравнивая предварительные результаты досрочного голосования в Пенсильвании в 2020 и 2024 годах, он считает, что Трампа ждет «сокрушительная победа». Такое мнение он высказал на фоне начала предвыборной кампании Трампа, который 30 октября совершил поездку по штату Висконсин в мусоровозе. Это произошло после того, как Джо Байден сравнил сторонников Трампа с мусором.

    Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Дональд Трамп будет представлять Республиканскую партию, тогда как Демократическая партия выдвинула в качестве кандидата в президенты действующего вице-президента Камалу Харрис.

    Ранее Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году из-за роста его популярности в Пенсильвании. Бизнесмен заявил о возможности сокращения бюджетных расходов США на 2 трлн долларов, если Трамп одержит победу, хотя его компании получают значительные правительственные контракты.

    Между тем глава ЦИК России Элла Памфилова высказала критику в адрес избирательной системы США, назвав ее лицемерной и манипулирующей мировым сообществом.

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    1 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    WSJ: В случае победы на выборах Трамп вернется в Белый дом «на века»
    WSJ: В случае победы на выборах Трамп вернется в Белый дом «на века»
    @ REUTERS/Jay Paul

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Если кандидат в президенты США Дональд Трамп выиграет выборы, его возвращение в Белый дом может стать «доказательством стойкости» и наказанием для Демократической партии за ошибки Джо Байдена и Камалы Харрис, полагает The Wall Street Journal.

    Как пишет издание, возвращение Трампа на пост президента США станет знаковым событием, которое можно будет назвать «возвращением на века». Издание полагает, что это станет доказательством его стойкости и способности представлять интересы тех американцев, которые считают себя недостаточно представленными в политике, передают «Известия».

    Журналисты также отметили, что такое возвращение станет «достойным наказанием» для Демократической партии, учитывая множественные провалы действующего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Однако редакция считает, что у Трампа может отсутствовать четкое понимание своих планов на второй срок.

    По словам авторов, при втором президентском сроке Трамп, вероятно, сосредоточится на политике сдерживания. Также они предполагают, что его победа возможна лишь с небольшим отрывом, что может привести к усилению межпартийной борьбы в последующие четыре года.

    Ранее предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период, который будет «потрясающим». Маск также предсказал победу Трампа на выборах президента США в 2024 году из-за значительного роста его популярности в Пенсильвании по сравнению с 2020 годом. Согласно опросу, проведенному британской газетой Daily Mail и компанией J.L. Partners, Трамп получил 49%, опередив вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября.

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    1 ноября 2024, 08:08 • Новости дня
    Трамп назвал Харрис глупой как пробка

    Трамп сравнил Харрис с Клинтон и назвал ее глупой как пробка

    Трамп назвал Харрис глупой как пробка
    @ Saquan Stimpson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, выразил мнение, что Камала Харрис обладает низким уровнем интеллекта, и сравнил ее с Хиллари Клинтон, называя обеих малодостоверными и неспособными к лидерству.

    Дональд Трамп высказался о своем оппоненте на выборах Камале Харрис, сообщает ТАСС. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил: «Я говорю вам, это не тот человек, которого вы хотите видеть президентом. Я тут ни при чем. Дело даже не в том, что она человек с очень низким IQ. Она глупая как пробка». Беседа проходила в городе Глендейн (штат Аризона) в присутствии зрителей.

    Кроме того, Трамп сравнил действующего вице-президента с Хиллари Клинтон, кандидатом от демократов на выборах 2016 года. Он подчеркнул, что Клинтон была «лгуньей и ужасной негодяйкой», но Харрис, по его мнению, «лжет так много и у нее настолько низкий IQ, что она даже не осознает, что лжет». Эти заявления были сделаны на фоне предстоящих выборов, которые состоятся 5 ноября.

    Камала Харрис ранее заявила о своей готовности пройти проверку когнитивных способностей и выразила желание, чтобы Трамп сделал то же самое. Напомним, что Трамп уже занимал пост президента США с 2017 по 2021 год и стремится вновь занять эту должность на предстоящих всеобщих выборах в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Дональд Трамп получил 49% голосов, опередив вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября.

    Ранее боец смешанных единоборств и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон, который в 2023 году перестал быть гражданином США, назвал Дональда Трампа и Камалу Харрис ужасными кандидатами на пост президента Соединенных Штатов.

    Между тем американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период.

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    31 октября 2024, 17:04 • Новости дня
    Орбан пожелал Трампу победы на выборах в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу и кандидату на пост главы государства от Республиканской партии победы на предстоящих выборах.

    «Только что поговорил по телефону с [бывшим] президентом Дональдом Трампом. Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – сообщил Орбан в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее венгерский премьер-министр Орбан выразил надежду на изменение политики США в отношении украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на выборах. Он отмечал, что с приходом Трампа в Белый дом «партия войны» должна смениться на «партию мира».

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    2 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Трамп увеличил отрыв от Харрис до трех процентов по результатам опроса

    Rasmussen Reports: Опрос показал рост поддержки Трампа до 49% против 46% у Харрис

    Трамп увеличил отрыв от Харрис до трех процентов по результатам опроса
    @ Guille Briceno, Joshua Roberts/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп увеличил свой отрыв от Камалы Харрис до трех процентов по результатам опроса Rasmussen Reports.

    Преимущество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по сравнению с Камалой Харрис из Демократической партии увеличилось до трех процентных пунктов, пишет ТАСС. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного организацией Rasmussen Reports. В опросе, который проходил с 10 по 29 октября, Трампа поддержали 49% респондентов, тогда как Харрис – 46%.

    Согласно данным исследования, 3% участников готовы проголосовать за другого кандидата, а 2% еще не определились со своим выбором. Опрос проводился как онлайн, так и по телефону, и в нем приняли участие более 12,5 тыс. потенциальных избирателей. Погрешность исследования составила 1%.

    Сравнение с предыдущими данными от 25 октября показывает, что тогда уровень поддержки Трампа также был 49%, но Харрис поддерживало на 1% больше – 47%.

    Очередные всеобщие выборы в США запланированы на 5 ноября, в которых за высший пост страны будут бороться Трамп и Харрис. Напомним, что Трамп был 45-м президентом США с 2017 по 2021 год, а Харрис в настоящее время занимает пост вице-президента.

    Ранее сообщалось что экс-президент США Дональд Трамп опередил вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября согласно финальному опросу британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners.

    Кандидат в президенты США Камала Харрис посчитала, что Дональд Трамп должен быть лишен права участвовать в выборах из-за его высказываний о республиканке Лиз Чейни.

    Отметим, что рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков, отмечает канал NBC.

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    1 ноября 2024, 00:48 • Новости дня
    Гейтс предсказал отказ США от значимой помощи Украине

    Гейтс заявил о маловероятности выделения США крупной помощи Украине

    Tекст: Максим Попов

    США вряд ли предоставят Украине значительную военную помощь после выборов 5 ноября, заявил экс-глава Пентагона Роберт Гейтс, отметив, что Конгресс, возможно, поддержит продажу оружия и восстановление бывшей советской республики, но основную роль должны сыграть европейцы.

    Бывший министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что независимо от исхода президентских выборов в ноябре, Соединенные Штаты вряд ли выделят Украине крупный пакет военной помощи. Он подчеркнул, что вероятность выделения очередного пакета на сумму 60 млрд долларов крайне мала, вне зависимости от того, кто будет избран президентом, передает ТАСС.

    Гейтс также отметил, что, несмотря на это, Конгресс США, вероятно, продолжит поддерживать помощь Украине, особенно в области продажи вооружений и восстановлении страны. «Но в этих сферах ожидания наших лидеров всего политического спектра будут сводиться к тому, что руководящую роль на себя возьмут европейцы», – подчеркнул он.

    Также Гейтс обратил внимание на важность «привязки помощи Украине к Европе», считая ее ключевым фактором в поддержке страны. Он высказал мнение, что Европа должна взять на себя лидирующую роль в помощи Украине, тогда как Соединенные Штаты будут оказывать поддержку в меньших объемах.

    Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками планируют увеличить поставки военной техники Украине, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны.

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    3 ноября 2024, 03:26 • Новости дня
    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов

    Washington Post сообщила о подготовке Вашингтона к попыткам России и Китая «дестабилизировать» США в переходный период

    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация обеспокоена возможными иностранными угрозами в переходный период после выборов 5 ноября 2024 года и до инаугурации нового президента США 20 января 2025 года, пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц. В качестве одной из возможных угроз названа Россия.

    Как пишет Washington Post, Белый дом перешел «в состояние повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну в переходный период», передает РИА «Новости».

    «В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», – заявило издание, отметив, что «Пентагон готовится к ряду сценариев». В Пентагоне считают, что дополнительный риск создает глобальная нестабильность.

    Кроме того, издание пишет, что американские чиновники стремятся предотвратить «попытки воспользоваться периодом уязвимости, который еще более опасен из-за чрезвычайной политической поляризации» в США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий». В сентябре министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США. Песков назвал Штаты недружественным государством.

    В октябре Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, дипломат уже вернулся в Россию.

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    2 ноября 2024, 03:03 • Новости дня
    В офисе Зеленского отвергли страхи перед победой Трампа в США

    WP: Офис Зеленского отверг опасения из-за возможной победы Трампа на выборах в США

    Tекст: Максим Попов

    В офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Дональда Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины, поскольку украинский президент планирует наладить с ним личные связи, опираясь на схожесть характеров, сообщила The Washington Post.

    По информации издания, в офисе Зеленского считают, что президент Украины сможет наладить личные связи с Трампом и тем самым избежать потенциальных негативных последствий, передает РБК.

    «Естественно, [администрация Зеленского] больше связана с Трампом», – заявил один из украинских чиновников, работавший в правительстве Зеленского во время президентства республиканца. Зеленский всегда видел сходство между собой и Трампом, что, по его мнению, должно способствовать развитию хороших отношений, рассказал источник издания. Оба лидера пришли к власти, не имея политического опыта: Трамп был бизнесменом, а Зеленский – актером и комиком.

    По словам чиновника, украинский президент и его команда предпочитают «простые решения», подчеркивая, что бывший американский лидер предлагает именно такие подходы. Эти факторы, по мнению киевских властей, могут сыграть на руку в случае возвращения Трампа в Белый дом.

    Напомним, 18 октября Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине.

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    31 октября 2024, 14:02 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали кражу демократами победы у Трампа

    Политолог Мартынов: США нужно менять избирательную систему, беря пример с России

    Эксперты спрогнозировали кражу демократами победы у Трампа
    @ Joshua Roberts/Keystone Press Agency,Jeenah Moon/XinHuaGlobal Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Недоверие к выборам в США усиливает раскол в американском обществе. Манипуляции демократов с целью не дать выиграть Дональду Трампу могут привести к общественным столкновениям по всей стране. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Президентские выборы в США: основные противоречия избирательной системы Америки».

    «Избирательная система США соткана из противоречий и уже долгое время сталкивается с критикой. Неслучайно глава ЦИК России Элла Памфилова говорила, что это гремучая смесь фарисейства с иезуитством, когда они указывают всем, как надо поступать, но себе позволяют все, за что осуждают других», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «По разным оценкам, от 8,5 млн до 10 млн американцев лишены активного избирательного права. Автоматическая регистрация кандидатов, действующая в 24 штатах, не решает проблем. Как показывают исследования, больше половины граждан США не удовлетворены демократией в стране», – продолжил он. По мнению Данилина, если бы выборы были честными, то победил бы Трамп, но у него «опять украдут победу демократы и объединенный американский истеблишмент».

    У экс-президента на сегодняшний день преимущество перед Харрис по общему числу голосов примерно в 7%, согласился Марат Баширов, политолог, профессор НИУ ВШЭ. «И действительно высока вероятность, что через почтовые фальсификации его победу могут украсть демократы. Но если в общем числе голосов у Трампа будет преимущество в 30%, тогда эти фальсификации не сработают – не хватит ресурса по манипуляциям», – полагает спикер.

    Что примечательно, на фоне грядущих выборов в американском обществе усиливается раскол, добавил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Элиты разделены, и внутренний консенсус, на котором строится политическая система, практически отсутствует. Обсуждаются не идеи или программы, а лишь персоналии кандидатов», – заметил он.

    «Однако общественные столкновения в США выгодны обеим политическим силам, так как они позволяют запустить судебные процессы и манипулировать мнением граждан. В американских СМИ тестируются сценарии, как, например, предварительные результаты выборов в Пенсильвании, где Камала Харрис якобы уже победила. В условиях политического раскола снимаются табу на насилие, включая акты вооруженных нападений на политических кандидатов», – указал спикер.

    «Неудовлетворенность большинства американских избирателей объясняется жестким расколом в финансово-политических элитах, что приводит к ситуации, когда ни одна из сторон не считает выборы честными при минимальной разнице голосов. При этом Вашингтон вмешивается в выборы других стран, что наглядно демонстрирует ситуация вокруг голосований в Молдавии и Грузии», – указал Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Избирательная система США могла бы извлечь уроки из российской практики. По ряду параметров, включая динамику и скорость развития, наша система считается одной из наиболее передовых. Она обеспечивает открытость и доступность, позволяя гражданам реализовывать свои избирательные права через различные форматы, такие как дистанционное электронное голосование и многодневное голосование», – напомнил он.

    Примечательно, что большинство россиян – 52% – также считают, что выборы в США проходят нечестно, с серьезными нарушениями, отметил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ. «Такая ситуация очень сильно диссонирует с тем, что мы имеем в нашей стране, где по итогам выборов президента подавляющее большинство граждан признали голосование честным», – указал социолог.

    Не только Россия – весь мир перестает верить в американскую демократию, считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ. По его словам, недостатки системы выборов в США обусловлены планом отцов-основателей. Америка создавалась как аристократическая республика, а не демократическая.

    «Одной из причин недоверия к американской системе является ее децентрализованный характер, поскольку не имеется единого федерального избирательного органа, который организует проведение федеральных выборов. Кроме того, недоверие усугубляется мажоритарной системой голосования, которая доминирует в большинстве штатов», – пояснил политолог.

    При этом только за последнее время в электоральных и лоббистских технологиях в США произошло несколько революций, рассказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Первая: революция Карла Роува и неоконов, когда вторжение в Ирак и в Афганистан стало инструментами консолидации нации», – указал он.

    «Далее: революция Барака Обамы и его консультанта Дэвида Аксельрода с созданием своего избирательного фонда. Революция «суперпэков» – снят барьер по объему финансирования избирательных кампаний. Депутатов обеих палат превратили в «фандрайзинговые машины». И, наконец, «дворцовый переворот» Демократической партии, когда под давлением Байдена вынудили отказаться от участия в кампании», – напомнил аналитик.

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    2 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Штаб Харрис оправдался за слова Уолца об ориентации Маска

    Штаб Харрис оправдывался за оговорку Уолца о сексуальной ориентации Илона Маска

    Tекст: Мария Иванова

    Предвыборному штабу Камалы Харрис пришлось оправдываться за Тима Уолца, который назвал Илона Маска человеком нетрадиционной ориентации на митинге в Мичигане.

    Предвыборный штаб Камалы Харрис, кандидата в президенты США от Демократической партии, был вынужден оправдываться за оговорку ее кандидата на пост вице-президента Тима Уолца, сообщает РИА «Новости». На предвыборном мероприятии в штате Мичиган Уолц упомянул Илона Маска и по ошибке назвал его человеком нетрадиционной сексуальной ориентации. Штаб Харрис объяснил это тем, что один из присутствующих на митинге начал громко оскорблять Маска, и Уолц, смеясь, запнулся.

    Представитель штаба подчеркнул, что Уолц не намеревался приписывать Маску нетрадиционную сексуальную ориентацию.

    Это не первая ошибка политика, требующая разъяснений. Ранее он заявлял, что посетил Гонконг в 1989 году в разгар протестов, однако, по данным СМИ, в то время он находился в США. Уолц признал неточность и настаивал, что был в Китае летом того года.

    Кроме того, в августе Уолц оказался в центре скандала из-за заявлений об участии в военных действиях. Республиканцы заявляли, что политик покинул подразделение до отправки в Ирак. Штаб Харрис также признал, что Уолц оговорился.

    Предстоящие выборы президента США состоятся 5 ноября, на них Камала Харрис конкурирует с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

    Ранее Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» и «потрясающий» период.

    Маск также предсказал победу Трампа на выборах президента США в 2024 году, объясняя это значительным ростом его популярности в Пенсильвании по сравнению с 2020 годом.

    Кроме того, Маск выразил опасение по поводу возможности ужесточения цензуры СМИ в США в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах.

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    1 ноября 2024, 10:27 • Новости дня
    Трамп пообещал разъединить Россию и Китай после победы

    Трамп заявил о намерении разъединить Россию и Китай после победы на выборах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп, экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии, заявил, что если он победит на предстоящих выборах, то разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.

    Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о намерении «разъединить» Россию и Китай, если выиграет предстоящие президентские выборы, передает РИА «Новости». Трамп выразил недовольство тем, что нынешний президент Джо Байден якобы объединил эти две страны. «Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», – заявил он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

    Трамп подчеркнул, что во время его президентского срока у него были хорошие отношения с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Он регулярно акцентирует на этом внимание, утверждая, что его дипломатические успехи способствовали стабильности в международных отношениях.

    На встрече с Си Цзиньпином во время саммита БРИКС в Казани Владимир Путин отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем стало примером того, как должны строиться отношения между странами. По его словам, это сотрудничество является равноправным и неконъюнктурным, что, видимо, идет вразрез с видением Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о планах США вместе с Россией и Китаем «избавиться» от ядерного оружия, а бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине.

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