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    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    13 комментариев
    5 ноября 2024, 01:19 • Новости дня

    Филиппо заявил о возможных манипуляциях на выборах в США

    Французский политик опасается манипуляций на выборах в США в пользу Камалы Харрис

    Tекст: Максим Попов

    Флориан Филиппо заявил, что На предстоящих выборах в США возможны манипуляции, чтобы воспрепятствовать победе Дональда Трампа, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, отметив, поддержку кандидатуры Камалы Харрис со стороны ЕС.

    По словам Филиппо, экс-президент США Трамп рискует проиграть выборы из-за вмешательства, аналогичного тому, что произошло на выборах 2020 года. «Глубинное государство и лагерь Камалы Харрис могут повторить подобные действия», – приводит РИА «Новости» слова политика.

    Филиппо отметил, что в США наблюдается тенденция в пользу Трампа, которая подтверждается различными опросами и намерениями избирателей. Однако, по его словам,  Евросоюз и Франция открыто поддерживают кандидатуру Харрис. Он указал на то, что Трамп, в отличие от Харрис, выступает за прекращение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, что может быть одной из причин предпочтений ЕС.

    Напомним, ранее лидер французской оппозиции призвал Европу прекратить финансовую и военную помощь Украине, отреагировав на заявление Владимира Зеленского о «нулевой» реакции НАТО на предполагаемую отправку северокорейских войск.

    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    3 ноября 2024, 16:17 • Новости дня
    В США разгорелся предвыборный скандал из-за усыпления белки Арахиса
    В США разгорелся предвыборный скандал из-за усыпления белки Арахиса
    @ Dieter Mahlke/Imagebroker/Global Look press

    Tекст: Вера Басилая

    После усыпления звезды соцсетей белки Арахиса (Пината) сотрудниками департамента охраны природы штата Нью-Йорк сторонники Республиканской партии обвинили демократов в том, что они занимаются уничтожением домашних белок вместо борьбы с незаконной миграцией в США.

    Амкериканец Джек Лонго подобрал белку семь лет назад детенышем после того, как мать бельчонка сбила машина. Молодой человек приютил Арахиса и начал выкладывать с ним видео, вскоре зверек стал звездой соцсетей. В среду сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли Арахис. Пока блогер оформлял документы, чтобы спасти питомца, Арахиса усыпили, передает радио Sputnik.

    Сторонники Республиканской партии использовали историю с усыплением белки в предвыборной гонке из-за того, что штат Нью-Йорк традиционно считается оплотом демократов. Республиканцы стали призывать голосовать за Трампа ради Арахиса.

    Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Трамп спасет всех белок, а прореспубликанский политический обозреватель Робби Старбак пообещал победу республиканцев ради Арахиса.

    «Даже если держать белку запрещено, зачем было убивать Пинат, ведь можно просто отпустить ее в лес?» – пишет Маск в своей соцсети X(бывший Twitter, запрещен в России).

    Российские блогеры также отреагировали на скандал с эвтаназией белки в США.

    «Нассим Талеб, поди, не ожидал, что в качестве черного лебедя перед выборами в США может выступить черная белка. Впрочем, о чем-то подобном нас предупреждали авторы х/ф «Ночь в музее», – написал в своем Telegram-канале «Русский сыч» специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

    «Десятки американских газет вышли с изображением Пинат на первых полосах.Теперь невинно убиенная белка стала частью кампании Дональда Трампа. «Сегодня я Джордж Флойд», – гласит изображение белки на милых картинках с кандидатом», следует из сообщения в Telegram-канале «Бабская курилка».

    «Я сегодня Джордж Флойд»: Убитая властями белка переполнила американские соцсети и стала частью избирательной кампании Трампа», – отмечает и Пул №3.

    Блогер «Банкста» предположила, что Трамп может выиграть выборы из-за белки. «Кандидат от демократов Камала Харрис может потерять много голосов из-за скандала с усыплением популярной Instagram белки Peanut и енота Fred. Демократические власти штата Нью-Йорк конфисковали и убили белку, которая имела полмиллиона подписчиков», – отметил блогер.

    Между тем, хозяева белки и умерщвленного енота Фреда заявили, что департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк уведомил о решении усыпить зверьков СМИ раньше, чем их. Они призвали привлечь власти к ответственности, передает РИА «Новости».

    Число подписчиков аккаунта Peanut the Squirrel белки Арахиса – более 540 тыс. человек. Также более 400 тыс. подписчиков Пинат собрал в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    3 ноября 2024, 08:58 • Новости дня
    Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
    Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить войну на Украине, даже если станет президентом США, выразил мнение заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что даже в случае победы на президентских выборах Трамп вынужден будет следовать системным правилам и не сможет завершить конфликт.

    Медведев отметил, что Трампу не удастся прекратить войну ни за один день, ни за три дня, ни за три месяца. Он добавил, что если Трамп действительно попробует повлиять на ситуацию, его может постичь судьба Джона Фицджеральда Кеннеди, который был убит в 1963 году.

    «А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США)», – указал зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность требовать от России отвести войска с территории Украины до своей инаугурации в случае переизбрания. До этого FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.

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    3 ноября 2024, 03:26 • Новости дня
    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов

    Washington Post сообщила о подготовке Вашингтона к попыткам России и Китая «дестабилизировать» США в переходный период

    В Вашингтоне не исключили попыток России «дестабилизировать» США после выборов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация обеспокоена возможными иностранными угрозами в переходный период после выборов 5 ноября 2024 года и до инаугурации нового президента США 20 января 2025 года, пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц. В качестве одной из возможных угроз названа Россия.

    Как пишет Washington Post, Белый дом перешел «в состояние повышенной готовности к иностранным попыткам угрожать США или дестабилизировать страну в переходный период», передает РИА «Новости».

    «В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», – заявило издание, отметив, что «Пентагон готовится к ряду сценариев». В Пентагоне считают, что дополнительный риск создает глобальная нестабильность.

    Кроме того, издание пишет, что американские чиновники стремятся предотвратить «попытки воспользоваться периодом уязвимости, который еще более опасен из-за чрезвычайной политической поляризации» в США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий». В сентябре министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин вряд ли будет поздравлять будущего президента США. Песков назвал Штаты недружественным государством.

    В октябре Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, дипломат уже вернулся в Россию.

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    2 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Трамп увеличил отрыв от Харрис до трех процентов по результатам опроса

    Rasmussen Reports: Опрос показал рост поддержки Трампа до 49% против 46% у Харрис

    Трамп увеличил отрыв от Харрис до трех процентов по результатам опроса
    @ Guille Briceno, Joshua Roberts/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп увеличил свой отрыв от Камалы Харрис до трех процентов по результатам опроса Rasmussen Reports.

    Преимущество кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа по сравнению с Камалой Харрис из Демократической партии увеличилось до трех процентных пунктов, пишет ТАСС. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного организацией Rasmussen Reports. В опросе, который проходил с 10 по 29 октября, Трампа поддержали 49% респондентов, тогда как Харрис – 46%.

    Согласно данным исследования, 3% участников готовы проголосовать за другого кандидата, а 2% еще не определились со своим выбором. Опрос проводился как онлайн, так и по телефону, и в нем приняли участие более 12,5 тыс. потенциальных избирателей. Погрешность исследования составила 1%.

    Сравнение с предыдущими данными от 25 октября показывает, что тогда уровень поддержки Трампа также был 49%, но Харрис поддерживало на 1% больше – 47%.

    Очередные всеобщие выборы в США запланированы на 5 ноября, в которых за высший пост страны будут бороться Трамп и Харрис. Напомним, что Трамп был 45-м президентом США с 2017 по 2021 год, а Харрис в настоящее время занимает пост вице-президента.

    Ранее сообщалось что экс-президент США Дональд Трамп опередил вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября согласно финальному опросу британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners.

    Кандидат в президенты США Камала Харрис посчитала, что Дональд Трамп должен быть лишен права участвовать в выборах из-за его высказываний о республиканке Лиз Чейни.

    Отметим, что рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков, отмечает канал NBC.

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    2 ноября 2024, 03:03 • Новости дня
    В офисе Зеленского отвергли страхи перед победой Трампа в США

    WP: Офис Зеленского отверг опасения из-за возможной победы Трампа на выборах в США

    Tекст: Максим Попов

    В офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Дональда Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины, поскольку украинский президент планирует наладить с ним личные связи, опираясь на схожесть характеров, сообщила The Washington Post.

    По информации издания, в офисе Зеленского считают, что президент Украины сможет наладить личные связи с Трампом и тем самым избежать потенциальных негативных последствий, передает РБК.

    «Естественно, [администрация Зеленского] больше связана с Трампом», – заявил один из украинских чиновников, работавший в правительстве Зеленского во время президентства республиканца. Зеленский всегда видел сходство между собой и Трампом, что, по его мнению, должно способствовать развитию хороших отношений, рассказал источник издания. Оба лидера пришли к власти, не имея политического опыта: Трамп был бизнесменом, а Зеленский – актером и комиком.

    По словам чиновника, украинский президент и его команда предпочитают «простые решения», подчеркивая, что бывший американский лидер предлагает именно такие подходы. Эти факторы, по мнению киевских властей, могут сыграть на руку в случае возвращения Трампа в Белый дом.

    Напомним, 18 октября Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине.

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    2 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    NBC: Рекордное число состоятельных американцев покинут США после выборов

    NBC: Рекордное число состоятельных американцев планируют эмиграцию после выборов

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордное количество богатых граждан США намерены покинуть страну после президентских выборов из-за опасений политической нестабильности и социальных беспорядков, отмечает канал NBC.

    Состоятельные американцы планируют покинуть США после предстоящих президентских выборов, опасаясь политических и социальных беспорядков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News. Иммиграционные адвокаты отмечают, что в преддверии выборов многие богатые граждане США собираются уехать за границу, независимо от исхода голосования. Это связано с опасениями возможных беспорядков.

    Юристы и консультанты, работающие с клиентами с высоким уровнем дохода, отмечают рекордный спрос на услуги по получению вторых паспортов или долгосрочных резиденций за рубежом. Так, Доминик Волек, руководитель группы Henley&Partners, заявил телеканалу, что спрос на такие услуги достиг невиданных ранее высот. По его словам, состоятельные американцы впервые заняли 20% клиентской базы компании.

    Примечательно, что число американцев, планирующих переезд за границу, увеличилось на 30% по сравнению с 2022 годом. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию представит вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – бывший президент Дональд Трамп.

    На выборах президента США досрочно проголосовали почти 70 млн человек, из которых 36,5 млн сделали это лично, а 32,5 млн – по почте.

    На предвыборные кампании кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис потрачено около 14,7 млрд долларов с акцентом на рекламу в колеблющихся штатах. Около трети средств, собранных на предвыборную кампанию Трампа, поступили от миллиардеров, в то время как Харрис привлекла лишь 6% от от этой группы.

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    2 ноября 2024, 09:45 • Новости дня
    Штаб Харрис оправдался за слова Уолца об ориентации Маска

    Штаб Харрис оправдывался за оговорку Уолца о сексуальной ориентации Илона Маска

    Tекст: Мария Иванова

    Предвыборному штабу Камалы Харрис пришлось оправдываться за Тима Уолца, который назвал Илона Маска человеком нетрадиционной ориентации на митинге в Мичигане.

    Предвыборный штаб Камалы Харрис, кандидата в президенты США от Демократической партии, был вынужден оправдываться за оговорку ее кандидата на пост вице-президента Тима Уолца, сообщает РИА «Новости». На предвыборном мероприятии в штате Мичиган Уолц упомянул Илона Маска и по ошибке назвал его человеком нетрадиционной сексуальной ориентации. Штаб Харрис объяснил это тем, что один из присутствующих на митинге начал громко оскорблять Маска, и Уолц, смеясь, запнулся.

    Представитель штаба подчеркнул, что Уолц не намеревался приписывать Маску нетрадиционную сексуальную ориентацию.

    Это не первая ошибка политика, требующая разъяснений. Ранее он заявлял, что посетил Гонконг в 1989 году в разгар протестов, однако, по данным СМИ, в то время он находился в США. Уолц признал неточность и настаивал, что был в Китае летом того года.

    Кроме того, в августе Уолц оказался в центре скандала из-за заявлений об участии в военных действиях. Республиканцы заявляли, что политик покинул подразделение до отправки в Ирак. Штаб Харрис также признал, что Уолц оговорился.

    Предстоящие выборы президента США состоятся 5 ноября, на них Камала Харрис конкурирует с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

    Ранее Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» и «потрясающий» период.

    Маск также предсказал победу Трампа на выборах президента США в 2024 году, объясняя это значительным ростом его популярности в Пенсильвании по сравнению с 2020 годом.

    Кроме того, Маск выразил опасение по поводу возможности ужесточения цензуры СМИ в США в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на выборах.

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    4 ноября 2024, 01:52 • Новости дня
    Пенсильвания начала расследование фальсификации регистрации избирателей

    В Пенсильвании выявили возможные случаи фальсификации избирательных регистраций

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Пенсильвании взялись за расследование подозрительных заявлений на регистрацию избирателей после изъятия 2,5 тыс. форм в округе Ланкастер.

    Власти Пенсильвании начали расследование по выявлению возможных случаев фальсификации в процессе регистрации избирателей, сообщает CNN.

    Секретарь штата Эл Шмидт на брифинге подчеркнул, что под подозрением находятся заявления на регистрацию, а не сами бюллетени. Целью расследования является укрепление доверия к избирательной системе, а не его подрыв.

    В округе Ланкастер было изъято около 2,5 тыс. регистрационных форм для тщательной проверки после сообщений о предполагаемом мошенничестве. Бывший президент Дональд Трамп утверждает, что в округах Ланкастер и Йорк существуют проблемы с мошенничеством. Он намекнул на возможность оспаривания результатов предстоящих выборов, если проиграет.

    Выборы президента США назначены на 5 ноября, где главными соперниками выступят республиканец Дональд Трамп и демократка Камала Харрис. В преддверии выборов Национальная гвардия США приведена в состояние повышенной готовности в нескольких штатах из-за риска беспорядков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Камала Харрис досрочно проголосовала на всеобщих выборах, отправив свой бюллетень по почте в Калифорнию. Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США.

    Однако, после усыпления звезды соцсетей белки Арахиса (Пината) сотрудниками департамента охраны природы штата Нью-Йорк сторонники Республиканской партии обвинили демократов в том, что они занимаются уничтожением домашних белок вместо борьбы с незаконной миграцией в США.

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    3 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    AtlasIntel: Трамп лидирует в США и колеблющихся штатах

    Опрос AtlasIntel показал лидерство Трампа над Харрис во всех ключевых штатах

    Tекст: Мария Иванова

    Согласно опросам AtlasIntel, Дональд Трамп опережает Камалу Харрис во всех колеблющихся штатах США с отрывом до 6,8 процентных пунктов накануне президентских выборов в стране.

    Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию на предстоящих президентских выборах в США, лидирует в колеблющихся штатах и по общему уровню поддержки избирателей, сообщает РИА «Новости». По результатам опросов AtlasIntel, Трамп обошел вице-президента Камалу Харрис, кандидата от демократов, на 1,8 процентных пункта по общенациональному уровню.

    В частности, в колеблющихся штатах Трамп опережает Харрис на 1 процентный пункт и более. Наибольший отрыв наблюдается в Аризоне с 6,8 процентными пунктами и в Неваде с 5,5 пунктами. В Висконсине, Мичигане и Пенсильвании разница в поддержку составляет 1,3, 1,5 и 1,7 процентных пункта соответственно. Харрис также уступает Трампу в Джорджии и Северной Каролине на 1,8 и 3,6 процентных пунктов.

    По данным другого опроса, 49% вероятных избирателей поддерживают Трампа, в то время как Харрис получает 47,2% голосов. Поддержка Джилл Стайн, Корнела Уэста и Чейза Оливера составляет менее 2% в совокупности. Опросы проводились среди 2463 вероятных избирателей с 1 по 2 ноября. Погрешность для общенационального опроса составила около 2 процентных пунктов.

    Поддержка в каждом из ключевых штатов была также измерена в это время. Количество опрошенных варьировалось от 728 в Висконсине до 2049 в Пенсильвании, с погрешностью от 2 до 4 процентных пунктов. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября, где соперниками на выборах выступят Трамп и Харрис.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп увеличил свой отрыв от Камалы Харрис до 3% по результатам опроса Rasmussen Reports.

    The New York Times опубликовала материал с призывом голосовать против Дональда Трампа на выборах.

    В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США стране грозит повторение Великой депрессии 1929–1939 годов, заявил ее соперник в борьбе за пост главы государства Дональд Трамп.

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    4 ноября 2024, 14:57 • Новости дня
    Белый дом окружили новыми защитными ограждениями перед выборами

    The Washington Post: Белый дом окружили новыми защитными ограждениями перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    В Вашингтоне установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами в США, сообщает издание Washington Post.

    Новые защитные ограждения установлены вокруг Белого дома, Капитолия и резиденции вице-президента Камалы Харрис. Эти меры предприняты из-за угрозы возможных беспорядков после выборов, которые состоятся 5 ноября, сообщает РИА «Новости».

    Секретная служба усилила защиту, возвела высокие металлические ограждения вокруг комплекса Белого дома и Министерства финансов, а также на прилегающей площади Лафайет. В дополнение к этому защитные сооружения установлены вокруг Военно-морской обсерватории и резиденции Камалы Харрис.

    Кроме Вашингтона, усиленные меры безопасности приняты и в штате Флорида. Власти усилили защиту за пределами конференц-центра в Уэст-Палм-Бич, где кандидат в президенты Дональд Трамп планирует провести вечеринку в честь выборов.

    Владельцы бизнеса около Белого дома также принимают меры предосторожности. Они усиливают частную охрану, заколачивают окна и входы на уровне улицы и устанавливают ограждения, чтобы предотвратить возможные повреждения в случае беспорядков после выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп имеют одинаковую поддержку среди избирателей, что демонстрирует напряженное соперничество между демократами и республиканцами сообщает телеканал NBC News.

    Сотрудники департамента охраны природы штата Нью-Йорк изъяли у американца Джека Лонго белку Арахиса, которая была звездой соцсетей, и усыпили ее, чем вызвали недовольство сторонников Республиканской партии.

    Республиканцы использовали историю с усыплением белки в предвыборной гонке, призывая голосовать за Трампа. Дональд Трамп также заявлял, что победа Камалы Харрис на выборах может привести к повторению Великой депрессии 1929–1939 годов в США.

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    2 ноября 2024, 03:35 • Новости дня
    Почти 70 млн американцев досрочно проголосовали на выборах

    Стало известно о 69 млн досрочно проголосовавших на выборах президента США

    Tекст: Максим Попов

    На выборах президента США досрочно проголосовали почти 70 млн человек, из которых 36,5 млн сделали это лично, а 32,5 млн – по почте. Большинство проголосовавших относятся к демократам.

    Как сообщила лаборатория университета Флориды, почти 70 млн американцев уже приняли участие в выборах президента США, голосуя досрочно. На данный момент проголосовали 69 миллионов избирателей. Из них 36,5 миллиона решили лично посетить избирательные участки, а 32,5 миллиона воспользовались возможностью голосовать по почте, передает РИА «Новости».

    В тех штатах, где информацию находится в открытом доступе, доминируют демократы. Их на 2,5 процентных пункта больше, чем республиканцев. Четверть всех участников досрочного голосования не идентифицируют себя ни с одной из партий. Кроме того, среди проголосовавших большинство старше 41 года, а женщин на десять процентных пунктов больше, чем мужчин.

    Досрочное голосование уже завершилось в некоторых штатах, но в других оно продолжится до воскресенья.

    Напомним, на предвыборные кампании кандидатов на пост президента США – Дональда Трампа от республиканцев и Камалы Харрис от демократов – уже потрачено около 14,7 млрд долларов, при этом значительная часть средств направлена на рекламу в колеблющихся штатах.

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    3 ноября 2024, 18:45 • Новости дня
    NBC: Трамп и Харрис сравнялись в предвыборной гонке

    Заключительный опрос NBC выявил равную поддержку Трампа и Харрис на выборах США

    Tекст: Мария Иванова

    Заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США.

    Заключительный общенациональный опрос телеканала NBC News показывает, что вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп имеют равную поддержку среди избирателей в преддверии президентских выборов в США, сообщает РИА «Новости». Оба кандидата набрали по 48% поддержки, что указывает на напряженное соперничество между демократами и республиканцами.

    Поддержка Камалы Харрис обусловлена несколькими факторами. Вице-президент имеет значительное преимущество в 20% по вопросу прав на аборты, а также пользуется поддержкой благодаря возросшему энтузиазму внутри демократической партии. Многие избиратели воспринимают Харрис как защитника интересов среднего класса, что также способствует её популярности, отмечает канал.

    С другой стороны, Дональд Трамп получает поддержку на фоне недовольства избирателей текущим курсом страны. Около двух третей опрошенных считают, что США движутся неверным путем, что дает Трампу преимущество. Кроме того, его позиции сильны по вопросам экономики и стоимости жизни, которые волнуют многих американцев.

    Эксперты отмечают значительное разделение мнений в обществе. Политологи подчеркивают, что избиратели закрепились в своих позициях и не склонны менять мнение, несмотря на интенсивную избирательную кампанию и активные дебаты. Результаты опроса свидетельствуют о стабильных предпочтениях американцев в преддверии выборов.

    Опрос был проведен с 30 октября по 2 ноября среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей, большинство из которых опрошены по телефону. Погрешность опроса составляет 3,1 процентного пункта. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

    Ранее сообщалось, чтоДональд Трамп опережает Камалу Харрис во всех колеблющихся штатах США с отрывом до 6,8 процентных пунктов накануне президентских выборов в стране, до этого он увеличил свой отрыв от Камалы Харрис до трех процентов по результатам опроса Rasmussen Reports.

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    3 ноября 2024, 06:24 • Новости дня
    Трамп заявил об угрозе повторения Великой депрессии в США

    Tекст: Антон Антонов

    В случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США стране грозит повторение Великой депрессии 1929–1939 годов, заявил ее соперник в борьбе за пост главы государства Дональд Трамп.

    На выступлении перед сторонниками в городе Гастония в Северной Каролине Трамп заявил: «Если Камала победит, то от начала экономической депрессии в духе 1929 года вас отделяют три дня». Трамп пожаловался, что инфляция «порвала на куски» экономику США.

    Как заверил Трамп, в случае его победы на выборах «три дня отделяют» американцев «от наилучших рабочих мест, самых больших зарплат, ярчайшего экономического будущего», передает ТАСС.

    Напомним, по результатам опроса Rasmussen Reports Трамп увеличил свой отрыв от Харрис до 3%. Очередные всеобщие выборы в США запланированы на 5 ноября.

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    2 ноября 2024, 06:59 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности Харрис провести переговоры с Россией и Китаем

    Трамп считает Харрис неспособной вести ядерные переговоры с Россией или Китаем

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп выразил сомнения в способности Камалы Харрис справиться с переговорами с Россией и Китаем на посту президента США, назвав ее слабым и некомпетентным лидером.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил сомнения в способности своей соперницы Камалы Харрис справиться с международными переговорами, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что не доверил бы Харрис переговоры с такими странами, как Россия и Китай, особенно по вопросам, касающимся ядерной войны. «Доверили бы вы Камале Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю», – приводит агентство цитату Трампа на митинге в Милуоки.

    Трамп также выразил недоверие к способностям Харрис справиться с экономическим кризисом в стране. Он добавил, что «нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ».

    Напомним, президентские выборы в США назначены на 5 ноября. В условиях обостряющейся международной обстановки выборы приобретают особую значимость. До этого Харрис потребовала лишить Трампа права баллотироваться в президенты США.

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