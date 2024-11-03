Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Европу прекратить помощь Украине из-за заявлений Зеленского

Tекст: Мария Иванова

Филиппо выразил свое мнение о ситуации на Украине и отношении стран Запада к этому вопросу, передает РИА «Новости». Его заявление прозвучало в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью южнокорейскому телеканалу назвал реакцию западных стран на предположительное участие северокорейских войск в конфликте «нулевой».

Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Зеленский, кажется, разочарован своими «союзниками» по НАТО, называя их «нулями», хотя они уже предоставили Украине значительную финансовую и военную поддержку.

«Теперь Зеленский называет своих »союзников« по НАТО »нулями«, которые »ничего не делают«! И это после того, как дали ему, напомним, десятки миллиардов евро и тонны оружия!» – написал он.

Политик также выразил мнение, что просьба Зеленского к НАТО направить войска на Украину является манипуляцией. Он считает, что Европа должна прекратить оказание финансовой и военной помощи Украине, так как в его понимании текущая ситуация – это затянувшаяся игра. «Хватит, эта афера затянулась! Давайте перестанем помогать Зеленскому деньгами и оружием» – призвал Филиппо.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, заявив о присутствии 10 тыс. военнослужащих КНДР в России. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что даже если бы слухи о северокорейских войсках в России были правдой, союзники России имели бы право оказывать помощь Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность КНДР за поддержку позиции Москвы по событиям на Украине и отметил осуждение Пхеньяном курса Запада на расширение НАТО и действий Киева. А замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что новый договор России с КНДР о стратегическом партнерстве предусматривает немедленные консультации и возможную военную поддержку при военном нападении.