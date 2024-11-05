Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.0 комментариев
Трамп и Харрис разделили голоса на старте выборов в США
В проголосовавшем первым Диксвилл-Нотче Трамп и Харрис получили по три голоса на выборах в США
В американском городке Диксвилл-Нотч, традиционно открывающем всеобщие выборы в США, кандидаты Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса, что подчеркивает напряженность предстоящей избирательной гонки.
В небольшом американском городке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, Дональд Трамп и Камала Харрис получили равное количество голосов на открывшихся выборах в США. Оба кандидата набрали по три голоса, что подтвердило последние опросы о напряженности борьбы. Голосование завершилось через несколько минут после начала, и результаты были объявлены практически сразу, передает ТАСС.
По традиции, зародившейся в 1960 году, жители Диксвилл-Нотча голосуют первыми в стране. Это голосование всегда привлекает внимание, хотя его итоги редко предсказывают финальный результат президентских выборов в США. В 2016 году избиратели здесь поддержали Хиллари Клинтон, но президентом стал Дональд Трамп. А в 2020 году победу в Диксвилл-Нотче получил Джо Байден.
Выборы 5 ноября включают не только президентскую гонку, но и выборы трети Сената, всей Палаты представителей, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Дональд Трамп, бывший 45-й президент США, пытается вернуться в Белый дом после поражения в 2020 году от Джо Байдена. Камала Харрис, вице-президент США с 2021 года, представляет Демократическую партию в предстоящей гонке.
Напомним, заключительный опрос NBC News показал равную поддержку Дональда Трампа и Камалы Харрис в преддверии президентских выборов в США.
Ранее политолог Дмитрий Суслов заявил, что результаты предстоящих выборов президента США могут быть оспорены проигравшей стороной, что может привести к массовым протестам и даже новым попыткам захвата Капитолия. В Вашингтоне уже установлены защитные сооружения у Белого дома и резиденции вице-президента Камалы Харрис в ожидании беспорядков, связанных с президентскими выборами.