Вест-Пойнт отменил вручение почетной награды Тому Хэнксу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ассоциация выпускников Военной академии США в Вест-Пойнте отменила церемонию вручения престижной награды актеру и защитнику прав ветеранов Тому Хэнксу, передает The Washington Post. Причиной стали недавние политические споры вокруг академии и желание сосредоточиться на подготовке будущих офицеров к военной службе. Официальное письмо об отмене разослал президент ассоциации Марк Бигер, его подлинность подтвердила редакция издания.

«Это решение позволяет Академии продолжать сосредотачиваться на своей основной миссии – готовить курсантов к лидерству, бою и победе как офицеров самой смертоносной армии в мире – армии США», – отметил Бигер в своем сообщении. Не уточняется, будет ли вручена Хэнксу награда в будущем или в каком-либо ином формате.

Тому Хэнксу, которому сейчас 69 лет, собирались вручить награду Сильвануса Тэйера за выдающиеся заслуги, не имея отношения к Вест-Пойнту, и за приверженность идеалам академии. В июне ассоциация отмечала вклад актера в создание фильмов о военных, его продюсерскую деятельность, а также поддержку ветеранов и участие в создании мемориалов Второй мировой войны.

Отмена церемонии происходит на фоне политических изменений в академии после возвращения Дональда Трампа к власти. Ранее были свёрнуты программы по развитию разнообразия и инклюзии, а также отменены некоторые культурные и образовательные проекты. Решение о награде Хэнкса вызвало вопросы о политизированности подобных мероприятий, хотя большинство выпускников, по мнению экспертов, поддерживают его кандидатуру.

Среди недавних изменений также – отзыв приглашения к преподаванию для эксперта по кибербезопасности Джен Истерли и возвращение в библиотеку академии портрета генерала Ли, участника Конфедерации. Как отмечают комментаторы, ситуация с отменой церемонии для Хэнкса стала примером того, как профессиональные заслуги могут отойти на второй план из-за политической конъюнктуры.

