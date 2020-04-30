Том Хэнкс стал донором плазмы для лечения коронавируса

Актер Том Хэнкс, который вылечился от коронавирусной инфекции, стал донором плазмы после сообщений о том, что в его крови есть антитела к COVID-19.

Актер опубликовал фотографию в соцсети Instagram, на которой показан пакет с плазмой.

«Это пакет с плазмой с прошлой недели. Такой пакет», – передает РИА «Новости» подпись актера под фотографией.

Его супруга Рита Уилсон также опубликовала фотографию, где видно, как она сдает кровь.

«Фото, как проверяют на антитела перед тем, как сдать плазму. Спасибо доктор Анн Римуан из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе за исследование, над которым вы работаете, чтобы помочь пациентам вылечиться от COVID-19», – написала под фотографией жена актера.

Напомним, 17 марта Тома Хэнкса с женой выписали из больницы после коронавируса.

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