Раскрыта неожиданная причина «пьяного» поведения свиристелей зимой

Орнитолог Полынова объяснилf «опьянение» свиристелей холодовым обмороком

Tекст: Мария Иванова

Доцент Ольга Полынова заявила, что птицы теряют координацию из-за холода, сообщает ТАСС. Часто такое поведение ошибочно принимают за опьянение от старых плодов.

«Как объясняют орнитологи, свиристели очень прожорливы. Голодные после долгого перелета, они набивают зоб замерзшими ягодами. Кровь, проходя рядом с зобом, охлаждается, мозг птицы перемерзает, и она просто теряет сознание. Так что «пьяный» вид может быть следствием холодового обморока», – рассказала она.

Специалист добавила, что лучшей помощью для замерзшего существа станет обычный отогрев. Птицу можно взять в ладони или занести в помещение, а когда она придет в себя – выпустить к стае.

Эти кочевые пернатые появляются в центральной России в октябре или ноябре ради урожая рябины и калины. При обилии корма они способны задержаться в регионе вплоть до марта или апреля.

