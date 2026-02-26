Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.2 комментария
Разделяющим ценности России иностранцам оформили почти 1,4 тыс. виз
Почти 1,4 тыс. виз выдано иностранцам, разделяющим традиционные ценности РФ в рамках реализации указа «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», большинство из них приходится на Германию, Францию, США, сообщил замдиректора Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД Дмитрий Некрасов.
По его словам, почти 1,4 тыс. виз выдано иностранцам, разделяющим традиционные ценности России, сообщает РИА «Новости».
Некрасов добавил, что эта работа проводится в рамках указа президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Некрасов отметил: «МИД России совместно с МВД ведет планомерную работу по реализации указа 702. По состоянию на 2026 год в рамках реализации указа оформлено 1393 визы».
Большинство виз выдано гражданам Германии, Франции и США, а также Италии, Эстонии, Канады, Австралии и Латвии. Обсуждение в Совете Федерации было посвящено вопросам переселения в Россию соотечественников и лиц, чьи взгляды совпадают с российскими духовно-нравственными ценностями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России объявили масштабную борьбу с русофобией и бесконтрольной миграцией. Мишустин утвердил комплексный план по реализации миграционной политики на 2026–2030 годы. Консульства России в Испании выдали около 40 виз иностранным сторонникам традиционных ценностей.