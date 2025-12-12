  • Новость часаБанк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней
    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear
    Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    Лукьянов напомнил биографию отца генсека НАТО Рютте
    Кремль выразил сомнения относительно правок Украины плана США
    Суд в Москве вынес приговор девятерым представителям МУС
    Стало известно о согласии Киева создать буферную зону в Донбассе
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    В Госдуме предложили создать аналог комсомола для подростков
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    6 комментариев
    12 декабря 2025, 13:52 • Новости дня

    На подлете к Москве сбили дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили очередной беспилотный летательный аппарат, летевший к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин во второй половине дня в пятницу.

    На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Ранее на подлете к столице уничтожили восьмой по счету с полуночи БПЛА.

    11 декабря 2025, 18:25 • Новости дня
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    @ nikol.pashinyan_pm

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в TikTok видео из Москвы на фоне здания Федеральной службы безопасности на Лубянке.

    В качестве музыкального сопровождения ролика он выбрал популярную советскую песню «Белые розы» группы «Ласковый май».

    СМИ сообщали, что самолету с премьером Армении пришлось изменить пункт назначения из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.

    Комментарии (12)
    12 декабря 2025, 08:15 • Новости дня
    Пашинян проехал на велосипеде по центру декабрьской Москвы
    Пашинян проехал на велосипеде по центру декабрьской Москвы
    @ Nikol_Pashinyan_PM

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил велопрогулку по центру Москвы, выбрав маршрут по Моховой улице рядом с Манежем.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по центру столицы России, передает РИА «Новости». Он выбрал для своей велопрогулки маршрут по Моховой улице, проехав вдоль Манежа.

    Во время поездки глава армянского правительства был в спортивных очках и защитном шлеме. Сам Пашинян опубликовал видео этого события в своем Telegram-канале.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в TikTok видео из Москвы на фоне здания Федеральной службы безопасности на Лубянке.

    Пашинян прибыл в Россию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Пассажирский самолет с Пашиняном изменил маршрут из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.

    Комментарии (13)
    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве с полуночи уничтожено 30 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает в Telegram-канале об уничтожении дронов на подлете к столице. С полуночи их число достигло 30 БПЛА, один, 31-й дрон, был уничтожен за несколько минут до полуночи.

    «Отражена атака ещё семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил он в 2.44 ночи.

    Собянин отметил, что за час, с 2.20 до 3.10 силы ПВО нейтрализовали 15 дронов по пути к городу.

    Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили   полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.


    Комментарии (3)
    10 декабря 2025, 09:01 • Новости дня
    Уничтожен четвертый летевший на Москву дрон
    Уничтожен четвертый летевший на Москву дрон
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали четвертый по счету за утро среды беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

    До этого утром в среду Собянин сообщал о трех уничтоженных беспилотниках на подлете к столице.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 10:52 • Новости дня
    На подлете к Москве сбиты 37 дронов
    На подлете к Москве сбиты 37 дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны сбили еще три дрона, летевших на столицу, сообщил глава города Сергей Собянин в четверг.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал мэр города в своем Telegram-канале.

    Согласно опубликованным Собяниным данным, всего после полуночи сбито 37 БПЛА, летевших на Москву.

    За некоторое время до этого Собянин сообщал о трех других дронах, уничтоженных на подлете к Москве.

    С полуночи над Московским регионом сбили 40 украинских БПЛА, из них 32 таких летели на столицу.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 09:19 • Новости дня
    Атака беспилотников помешала посадке 40 самолетов в аэропортах Москвы
    Атака беспилотников помешала посадке 40 самолетов в аэропортах Москвы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минувшей ночью свыше 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов.

    Причиной перенаправления стали введенные ночью ограничения на прием и отправку бортов, передает ТАСС.

    Ограничительные меры были введены около часа ночи, а сняты только в 07:59 мск.

    Во Внуково не смогли принять 20 самолетов, которые вынужденно приземлились в Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Тбилиси. Домодедово перенаправило 12 воздушных судов в Уфу, Саратов, Казань и Нижний Новгород. Один из самолетов, летевший из Аддис-Абебы, временно совершил посадку в Варшаве.

    Шереметьево не приняло порядка 13 рейсов, часть которых направили в Петербург, Нижний Новгород, Казань и Астрахань. Еще два самолета совершили временную посадку в других московских аэропортах. В Жуковском не приняли три рейса, которые были перенаправлены в Самару и Нижний Новгород, а сам аэропорт принял два борта, изначально направлявшихся в иные столичные авиагавани – один пассажирский и один грузовой.

    Напомним, «Аэрофлот» поменял расписание рейсов из-за ограничений на полеты в московских аэропортах. Аэропорт Пулково принял часть самолетов, которые изначально направлялись в Москву. Столичные воздушные гавани отменяли и переносили десятки рейсов на фоне атак беспилотников.

    В одном лишь Шереметьево задержались 23 рейса, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы.

    За ночь над Московским регионом уничтожили 40 БПЛА, из них 32 летели на саму Москву.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 05:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Москвой

    Собянин сообщил об уничтожении четврех украинских БПЛА силами ПВО на подлёте к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Москвы силы ПВО уничтожили четвре украинских беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    О ликвидации сначала одного, а затем еще трех вражеских дронов, летевших на Москву, сообщил в своем канале в Max мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

    По его словам, обломки уничтоженных беспилотников упали, и на месте происшествия оперативно работают экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили группу украинских беспилотников, которые атаковали два приграничных региона.

    В селе Мариновка в ЛНР мужчина получил осколочные ранения из-за атаки украинских беспилотников на частное подворье.

    За шесть часов средства противовоздушной обороны России уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 19:25 • Новости дня
    В Москве вынесли приговор банде организаторов мошеннических кол-центров

    Суд Москвы вынес приговор членам банды организаторов мошеннических кол-центров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресненский райсуд Москвы вынес приговоры девяти соучастникам преступного сообщества, укравших более 39 млн рублей у социально незащищенных граждан с помощью мошеннических кол-центров, связанных с Украиной.

    Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении девяти организаторов и участников преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством, сообщает Генпрокуратура РФ.

    По данным суда, 22-летний Максим Семеняченко создал преступное сообщество, в которое затем втянул других лиц из разных регионов страны: 41-летнего Артема Бурчака, 27-летнего Максима Соболева, 25-летнего Дениса Пимонова, 26-летнего Кирилла Волкова, 22-летнего Алексея Бородина, 22-летнего Максима Мирошниченко, 23-летнего Михаила Солодовникова и 23-летнего Дениса Хуторянского.

    Злоумышленники действовали через кол-центр за границей, используя IP-телефонию и интернет. Они выдавали себя за представителей банков и органов власти, убеждая граждан снять со счетов деньги, оформить кредиты или даже продать недвижимость и перевести средства на «безопасные счета». В основном жертвами становились социально незащищенные люди.

    С апреля по ноябрь 2024 года участники сообщества работали из офисов на Пресненской набережной и Новинском бульваре. Они принимали у курьеров наличные, пересчитывали их и переводили в криптовалюту. Общий ущерб превысил 39 млн рублей.

    Руководителями структурных подразделений были Бурчак, Волков и Солодовников, остальные выступали курьерами. Суд определил сроки наказания: Семеняченко получил 17 лет колонии строгого режима, Волков – 16 лет, Солодовников – 14 лет, Бурчак – 16 лет колонии особого режима. Бородину назначено 12 лет общего режима, Соболеву – 10 лет, Мирошниченко, Пимонову и Хуторянскому – по девять лет.

    Все осужденные также обязаны выплатить штрафы в размере от 1,3 до 4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре петербургские полицейские задержали жителей Пензенской области, которые занимались технической поддержкой зарубежных мошенников, связанных с украинскими кол-центрами.

    В Подмосковье пятью днями ранее задержали подозреваемых, организовавших офис для обналичивания средств телефонных мошенников, связанных с украинскими кол-центрами.

    А летом ФСБ провела задержания соучастников украинских кол-центров в четырех регионах, установив их причастность к 33 эпизодам мошенничества и вымогательства у граждан России на сумму более 200 млн рублей.

    Комментарии (0)
    12 декабря 2025, 09:16 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили восьмой с полуночи беспилотник
    На подлете к Москве сбили восьмой с полуночи беспилотник
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили седьмой и восьмой по счету с полуночи беспилотники на подлете к столице, сообщил глава города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб, указал мэр города в своем Telegram-канале.

    До этого Собянин сообщал о шестом сбитом БПЛА на подлете к Москве. Незадолго до этого на подлете к городу уничтожили другой БПЛА.

    Минобороны информировало, что ночью над Московским регионом сбили четыре БПЛА.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 01:10 • Новости дня
    Три дрона ВСУ уничтожены на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о трех дронах ВСУ, уничтоженных на подлете к столице силами ПВО.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Спустя 15 минут столичный градоначальник добавил, что на подступах к городу сбит еще один дрон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на подлете к Москве силами ПВО ликвидирован дрон ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. После чего добавил о еще одном БПЛА.

    При этом российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Свыше 650 рейсов в московском авиаузле отменили или задержали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В московских аэропортах временные ограничения привели к задержке, отмене и перенаправлению более 650 рейсов, отмены и задержки происходили на фоне сообщений о массированной атаке дронов.

    Более 650 рейсов были отменены, задержаны или перенаправлены в аэропортах московского авиаузла на фоне введенных ограничений, сообщает РИА «Новости».

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились после полуночи в аэропорту Шереметьево, а затем около часа ночи в Внуково и Домодедово, и ближе к двум часам ночи в Жуковском.

    Сообщается, что к 8.00 мск ограничения во всех аэропортах были сняты, однако утром они вновь вводились во Внуково и Домодедово. К 13.10 мск действие ограничений отменили во всех воздушных гаванях столичного региона.

    Некоторые авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Россию» и «Победу», объявили о корректировке расписания и предупредили о возможных задержках и отменах рейсов.

    В ночь со среды на четверг свыше 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за атак БПЛА.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на подлете к городу с полуночи сбили 37 беспилотных летательных аппаратов. Позже он сообщил о еще одном сбитом дроне.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 19:07 • Новости дня
    Москвич получил 18 лет за убийство женщины четверть века назад

    Москвич получил 18 лет за убийство женщины в 2000 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    18 лет колонии получил житель Москвы за убийство женщины, совершенное совместно с приятелем при распитии алкоголя 25 лет назад, сообщили в прокуратуре столицы. 

    Суд в Москве приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство женщины в 2000 году, передает столичная прокуратура. Преступление произошло на улице Челябинской, где 23 ноября 2000 года под окнами дома нашли тело 30-летней женщины с многочисленными травмами.

    Расследование было возобновлено спустя годы после изучения материалов дела в прокуратуре, в результате чего были установлены личности обоих подозреваемых.

    По данным прокуратуры, в квартире дома погибшая вместе с двумя знакомыми мужчинами распивала спиртное. Между ними возник конфликт, после чего женщину избили, душили, нанесли множественные удары молотком и ножом, а затем выбросили из окна седьмого этажа, когда она еще была жива.

    Суд признал одного из фигурантов виновным в убийстве. Но решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Второй фигурант преступления скончался, в связи с чем уголовное преследование в его отношении прекратили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 29 ноября в Москве удалось раскрыть жестокое убийство девушки спустя 27 лет после преступления благодаря современной экспертизе.

    В столице днем ранее также раскрыли убийство милиционера и его супруги через 26 лет после трагедии, обвиняемым стал бывший сослуживец погибшего.

    Следственный комитет раскрыл убийство женщины и ребенка 2015 года в центре Москвы, задержан подозреваемый, который после совершенного преступления скрывался за границей.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 02:15 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о десяти уничтоженных на подлете к городу дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о десяти уничтоженных силами ППО на подлете к городу дронах ВСУ, которые удалось перехватить за час.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 2.19 ночи.

    До этого с 1.22 до 2.22 были сбиты пять дронов. По состоянию на 2.22 ночи, над Москвой ликвидированы 16 БПЛА.

    Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили   полеты, как и в аэропорту Шереметьево.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.


    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    В Москве экс-подполковник МВД получил 15 лет колонии за взятки от мигрантов

    В Москве бывший подполковник МВД осужден за фиктивную регистрацию мигрантов и взятки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший начальник отдела МВД в районе Раменки в Москве признан судом виновным в получении взяток на сумму свыше 1,5 млн рублей за фиктивную регистрацию мигрантов, сообщили в столичном главке СК России.

    Бывший начальник отдела по вопросам миграции в ОМВД России по району Раменки Москвы приговорён к 15 годам колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму более 1,5 млн рублей, сообщает ГСУ СК России по Москве. Уточняется, что преступления были совершены с 2017 по 2022 годы.

    Суд установил, что экс-полицейский получал деньги за фиктивную регистрацию мигрантов на вверенной ему территории, действуя как лично, так и через посредников. По данным следствия, его коррупционная деятельность включала два эпизода вымогательства взяток в крупном размере.

    Суд признал доказательства, собранные Кунцевским межрайонным следственным отделом, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Помимо тюремного срока, экс-сотрудник полиции оштрафован на 15 млн рублей и лишён звания подполковника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Следственный комитет также раскрыл 234 коррупционных эпизода при стройках в Подмосковье с конфискацией более 1,2 млрд рублей имущества.

    До этого следователи возбудили уголовное дело против начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области и начальника одного из отделов за незаконную миграцию.

    Кроме того, Дорогомиловский районный суд Москвы признал двух сотрудников ФТС виновными в получении взятки в особо крупном размере и назначил им 9 лет колонии.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 21:02 • Новости дня
    Жительницы Курска и Москвы получили 11 и 14 лет за вербовку в ИГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вынесены приговоры женщине из Курска и москвичке, признавшихся в участии и вербовке для запрещенной террористической организации, одна из них получила четырнадцать лет, другая – одиннадцать лет колонии.

    Второй Западный окружной военный суд приговорил жительницу Курска Полину Шевцову к 14 годам лишения свободы, а москвичку Екатерину Сазонову – к 11 годам колонии за участие и вербовку в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), передает ТАСС. Заседание состоялось в Курске в помещении Ленинского районного суда.

    По словам пресс-секретаря суда Ирины Жирновой, Шевцова также получила пятилетний запрет на администрирование интернет-сайтов. Обе подсудимые отправятся отбывать наказание в исправительную колонию общего режима.

    Шевцова признана виновной сразу по нескольким статьям УК РФ, включая склонение и вербовку к террористической деятельности, вовлечение несовершеннолетних, публичные призывы к экстремизму, пропаганду терроризма и участие в террористической организации. Сазонова осуждена за участие в деятельности террористической организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд назначил одиннадцать лет колонии охраннику из Нижнего Новгорода Илье Пушкову за присягу на верность ИГ.

    Ранее был арестован ученик 11-го класса из села Хучни в Дагестане по подозрению в участии в запрещенной террористической организации после общения в TikTok, следствие ведет расследование.

    А в мае Южный окружной военный суд вынес приговор участникам запрещенной организации, которые планировали теракт против городского суда Пятигорска, и приговорил Мухамаджона Тилоева к 18 годам, а Дилшода Каландарова – к 17 годам лишения свободы.

    Группировка «Исламское государство» признана террористической организацией и запрещена в России решением Верховного суда от 29 декабря 2014 года.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине
    Минобороны заявило о планах Украины взорвать «грязную бомбу» «под чужим флагом»
    Стубб заявил об отсутствии у Европы собственного решения по Украине
    Financial Times назвала Дженсена Хуанга человеком года
    Стало известно о намерении Трампа пересмотреть отношение к марихуане в США
    Украинских блогеров депортировали из США
    В русском языке появились 90 новых слов и выражений

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Перейти в раздел

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки

      Традиция писать письма Деду Морозу остается одной из главных новогодних традиций для детей и взрослых. В 2025 году отправить послание зимнему волшебнику можно несколькими способами: через Почту России, специальные ящики в городских парках или онлайн.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации