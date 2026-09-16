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ВСУ перебросили в Харьковскую область не имеющих боевого опыта пограничников
Украинское командование направило в зону боевых действий в Харьковской области пограничников из Закарпатья, чьи навыки ограничиваются задержанием уклонистов на границе, сообщил источник в российских силовых структурах.
Украинское командование направило в Харьковскую область спешно собранные штурмовые группы 27-го пограничного отряда из Мукачево, пояснил собеседник ТАСС.
«Для прорыва кольца окружения с внешней стороны руководство ГПСУ Украины перебросило из Закарпатья наспех сформированные штурмовые группы 27-го пого (город Мукачево)», – уточнил источник.
По данным российских силовых ведомств, основу этих подразделений составляют бойцы так называемого пограничного спецназа. При этом реальный боевой опыт прибывших военных сводится исключительно к поимке сограждан, которые пытались незаконно пересечь государственную границу, заключил источник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили сжимать кольцо окружения в Харьковской области.
Украинское командование перебросило на это направление элитные заградотряды для предотвращения отступления солдат.