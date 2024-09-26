Обвиняемый в нападении на полицейского американец решил попросить убежище в России

Обвиняемый в нападении на полицейского американец Татер в суде заявил о желании получить убежище в России из-за угроз США

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает «Интерфакс», гражданин США Татер, который находится под арестом в Москве по обвинению в применении насилия к сотруднице полиции, заявил о намерении получить политическое убежище в России. По словам его адвоката, Татер прибыл в Россию именно с этой целью, однако из-за задержания оформление документов было прервано.

Татер, выступая в суде на английском языке, рассказал, что его жизнь в США находится под угрозой. Он утверждает, что на протяжении 18 лет подвергался арестам со стороны ЦРУ по ложным обвинениям, и считает, что его мать была убита в больнице. «Я абсолютно хочу остаться в России. Или я погибну», – заявил он в суде.

Перед началом заседания Татер попросил удалиться с процесса сотрудников американского посольства, заявив, что не считает себя гражданином США. Также он просил исключить из освещения процесса журналистов западных и украинских СМИ, но суд отклонил эту просьбу.

Из его объяснений следовало, что при задержании у Татера было изъято 600 тыс. рублей, которые он заработал в США, в том числе от продажи дома. Он также сообщил, что его дети находятся под опекой бывшей жены в США.

Напомним, гражданину США Джозефу Татеру предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. Также сообщалось, что подозреваемого в хулиганстве и нападении на полицейского американца планируют проверить на причастность к другим правонарушениям в Москве.