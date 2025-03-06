В Краснодаре местную жительницу осудили за нападение на полицейского с вилкой

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в июле 2024 года, оперуполномоченный уголовного розыска прибыл на вызов из-за громкой музыки в квартире, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.

На видео, появившемся в интернете, видно, как обнаженная Матвейкина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на полицейского, ударив его более 11 раз руками и вилкой по голове.

Женщина также угрожала покалечить мужчину, если он еще раз предъявит удостоверение. Полицейский после нападения был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Изначально против Матвейкиной было возбуждено дело по статье 318 УК РФ, однако его переквалифицировали на более мягкую статью, предусматривающую наказание до двух лет лишения свободы.

Суд назначил ей год исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства и взыскал 25 тыс. рублей в пользу потерпевшего.

На суде Матвейкина выразила раскаяние и принесла извинения, однако полицейский отказался их принять. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Забайкальском крае 41-летняя женщина, находясь в алкогольном опьянении, напала на свою мать с ножом, чтобы похитить несколько десятков тысяч рублей.