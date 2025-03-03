Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.2 комментария
Женщина в Забайкалье напала на мать ради 25 тыс. рублей
В Забайкальском крае 41-летняя женщина, находясь в алкогольном опьянении, напала на свою мать с ножом, чтобы похитить несколько десятков тысяч рублей, сообщили в Борзинском городском суде.
Женщина решила похитить деньги у своей матери, вооружившись кухонным ножом, она стала угрожать ей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение суда.
Мать пыталась успокоить дочь, но ее уговоры не увенчались успехом. В итоге злоумышленница нанесла удар ножом в руку и бедро своей матери.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Известно, что женщина уже ранее была судима и на момент инцидента не имела постоянного места работы. Суд признал ее действия общественно опасными и отправил под стражу на два месяца.
Ранее житель Коломны, подозреваемый в краже самоката, напал на полицейских, он ударил их ножом и металлическим прутом, затем его задержали.