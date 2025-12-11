Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Летевший в Москву самолет Пашиняна ушел в Петербург из-за атаки дронов
Пассажирский самолет с премьером Армении Николом Пашиняном был вынужден изменить маршрут из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью, пишут СМИ.
Самолет с главой армянского правительства не смог приземлиться в Москве из-за ночной атаки беспилотников и действия режима «Ковер» в аэропортах столицы, передает ТАСС со ссылкой на Baza.
Экипаж борта около часа ожидал разрешения на посадку, однако впоследствии был перенаправлен в аэропорт Пулково в Петербурге.
Источники агентства в авиадиспетчерских кругах уточнили, что по состоянию на 11.30 мск самолет Пашиняна так и не покинул Петербург. Отмечается, что премьер Армении планирует принять участие в заседании Межправительственного совета ЕАЭС в Москве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к российской столице с полуночи сбили 37 беспилотных летательных аппаратов.
Минобороны утром сообщало, что над Московским регионом сбили 40 украинских БПЛА, из них 32 таких летели на столицу.