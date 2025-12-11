Летевший в Москву самолет Пашиняна ушел в Петербург из-за атаки дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Самолет с главой армянского правительства не смог приземлиться в Москве из-за ночной атаки беспилотников и действия режима «Ковер» в аэропортах столицы, передает ТАСС со ссылкой на Baza.

Экипаж борта около часа ожидал разрешения на посадку, однако впоследствии был перенаправлен в аэропорт Пулково в Петербурге.

Источники агентства в авиадиспетчерских кругах уточнили, что по состоянию на 11.30 мск самолет Пашиняна так и не покинул Петербург. Отмечается, что премьер Армении планирует принять участие в заседании Межправительственного совета ЕАЭС в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к российской столице с полуночи сбили 37 беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны утром сообщало, что над Московским регионом сбили 40 украинских БПЛА, из них 32 таких летели на столицу.