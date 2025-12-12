Жительница Одессы рассказала о хамстве приезжих с западной Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Одессу заполнили жители западной части Украины при новом главе Сергее Лысаке, передает РИА «Новости».

Местная жительница пояснила, что новые приезжие ведут себя вызывающе, часто переходят на оскорбления и конфликты с местными жителями.

По ее словам, чаще всего конфликты происходят в общественном транспорте: «Могут с какими-то претензиями к водителю пристать, начать водителя унижать, оскорблять на своей мове, на своем западно-украинском акценте», – заявила она.

Собеседница агентства подчеркнула, что подобное поведение сходит приезжим с рук, а большинство одесситов предпочитают оставаться в стороне из-за страха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одесситы жаловались на резкий рост цен на продукты.

Жители города также рассказывали о протестах против политики Зеленского в социальных сетях.

Между тем в Одессе местные жители начали переодеваться в евреев, чтобы избежать мобилизации.