ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника в пяти регионах России

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала ведомства, с 8.00 до 14.00 по московскому времени 13 БПЛА были уничтожены над Брянской областью и десять – над Московской. Еще четыре дрона были уничтожены над Калужской областью, три – в Тульской области, два – в Курской.

Напомним, минувшей ночью свыше 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов. За ночь над Московским регионом уничтожили 40 БПЛА, из них 32 летели на саму Москву.

В Новгородской области в результате атаки БПЛА пострадал человек.