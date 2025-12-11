Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
В Новгородской области в результате атаки БПЛА пострадал человек
В результате ночной атаки беспилотников в Новгородской области пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Дронов.
Дронов в своем Telegram-канале заявил, что погибших нет, а единственному пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Глава региона отметил, что в Великом Новгороде и Новгородском муниципальном округе зафиксированы незначительные повреждения зданий. По словам Дронова, для жителей области угрозы жизни и здоровью в данный момент нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 287 украинских БПЛА самолетного типа.
Напомним, глава Калужской области Владислав Шапша сообщал, что ночью над регионом уничтожили 40 украинских БПЛА, обошлось без жертв.
Также в ночные часы на подлете к российской столице поразили 10 украинских дронов за час.