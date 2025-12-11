В Новгородской области в результате атаки БПЛА пострадал человек

Tекст: Дарья Григоренко

Дронов в своем Telegram-канале заявил, что погибших нет, а единственному пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава региона отметил, что в Великом Новгороде и Новгородском муниципальном округе зафиксированы незначительные повреждения зданий. По словам Дронова, для жителей области угрозы жизни и здоровью в данный момент нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 287 украинских БПЛА самолетного типа.

Напомним, глава Калужской области Владислав Шапша сообщал, что ночью над регионом уничтожили 40 украинских БПЛА, обошлось без жертв.

Также в ночные часы на подлете к российской столице поразили 10 украинских дронов за час.