Украинец обстрелял польских полицейских в Варшаве

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел на улице Кохановского, у мужчины с собой было пневматическое оружие, из которого он целился в проходящих мимо людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на польскую прессу.

Отмечается, что у него также был с собой нож.

Район оцепили, жителей попросили оставаться в домах. Подозреваемый вышел на балкон и начал скидывать повсюду подожженную одежду на другие балконы. Позже выяснилось, что злоумышленником оказался украинский гражданин.

Полицейские пытались с ним заговорить с соседнего балкона, но он выстрелил в них. Тогда контртеррористическая группа прошла в квартиру через балкон и задержала мужчину.

Никто не пострадал, подозреваемого доставили в больницу, пожар, начавшийся в соседней квартире, потушили.

В апреле двое граждан Украины подрались в очереди за получением загранпаспортов в Варшаве.