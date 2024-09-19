19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Мужчина с мачете напал на полицейских в Варшаве
RMF FM: В Варшаве мужчина ранил двух полицейских мачете
В Варшаве 35-летний мужчина напал на двух полицейских с мачете в районе Мокотув, сообщила радиостанция RMF FM.
Как говорится в сообщении, в Варшаве, в районе Мокотув, 35-летний мужчина напал на двух сотрудников полиции, предположительно, с мачете, передает ТАСС.
Инцидент произошел в ночь на 19 сентября. Полицейские прибыли на место по вызову, когда мужчина атаковал их холодным оружием.
После неудачной попытки обездвижить нападавшего с помощью электрошокера полицейские открыли огонь в его сторону. В результате конфликта все трое участников инцидента были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. Радиостанция сообщила также, что полицейские и нападавший получили ранения.
Ранее в Германии арестовали сирийца, который планировал напасть с мачете на военных.