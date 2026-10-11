Yle: Профессора в Финляндии выступили против закрытия программы русского языка

Tекст: Ольга Иванова

Профессора финских вузов выступили против планов университета Академия Або в Турку закрыть программу русского языка и литературы, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Yle.

«Русский язык нужен повсюду: в оборонной сфере, пограничной охране и пенсионно-социальном ведомстве», – заявила почетный профессор Академии Або Мартина Бьерклунд. По ее словам, вузу стоит временно сократить набор студентов на бакалаврскую программу, но не прекращать обучение полностью, так как восстановить закрытое направление будет гораздо сложнее.

Профессор Университета Турку Кари Лиухто добавил, что специалисты со знанием русского языка необходимы, в частности в структурах НАТО и внешнеполитических ведомствах. Он подчеркнул, что без этих знаний невозможно глубоко понять Россию.

Ректор Академии Або Гунилла Виден объяснила инициативу нехваткой студентов: число заявок на магистратуру резко сократилось с 63 в 2022 году до восьми в 2025-м. Поскольку доходы университета зависят от количества выданных дипломов, финансовое положение не позволяет сохранить даже бакалавриат. Окончательное решение предстоит принять министерству образования и культуры Финляндии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов.

В сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

В 2024 году власти Литвы озвучивали намерение полностью отказаться от обучения на русском языке.



