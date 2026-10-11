Суд запретил распространять в интернете видео петушиных боев

Суд запретил публиковать в интернете видео с петушиными боями

Tекст: Ольга Иванова

В ходе мониторинга интернета надзорное ведомство выявило видеоролики, содержащие сцены жестокого обращения с животными, в частности фотографии и записи петушиных боев. В связи с невозможностью установить владельца сайта прокуратура направила иск с требованием заблокировать доступ к этим материалам, передает РИА «Новости».

Суд согласился с доводами ведомства, выступавшего в интересах неопределенного круга лиц. Размещение подобных медиафайлов признали незаконным. Отмечается, что решение о запрете распространения информации о петушиных боях на территории страны уже вступило в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд в Москве запретил распространять информацию о продаже банковских карт.

В январе столичная инстанция запретила сайт с информацией о гей-туризме.