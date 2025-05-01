Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
ФСБ лишила гражданства уроженца Центральной Азии за конфликт в Липецке
После конфликта на межнациональной почве в Липецке уроженец одной из стран Центральной Азии лишен российского гражданства и был депортирован с запретом на въезд сроком 50 лет.
Конфликт произошел в сентябре 2024 года между иностранцем, недавно получившим гражданство, и жителями Липецка, передает ТАСС. В ходе ссоры он высказывал превосходство ислама, оскорблял россиян нецензурно и угрожал ножом.
По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина приобрел гражданство России в марте 2024 года по причине наличия ребенка-гражданина России. После конфликта, в результате совместных действий ФСБ и МВД, он был задержан и получил административный арест на семь суток за мелкое хулиганство.
После отбытия наказания по инициативе ФСБ мужчину лишили гражданства и депортировали на родину. Управление по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области закрыло ему въезд в Россию на 50 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности инициировала лишение гражданства России артистов комедийного жанра Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова.
Министерство внутренних дел по решению главы ведомства Владимира Колокольцева лишило гражданства около 1,5 тыс. человек за причастность к противоправным деяниям.