ФСБ лишила гражданства уроженца Центральной Азии за конфликт в Липецке

Tекст: Елизавета Шишкова

Конфликт произошел в сентябре 2024 года между иностранцем, недавно получившим гражданство, и жителями Липецка, передает ТАСС. В ходе ссоры он высказывал превосходство ислама, оскорблял россиян нецензурно и угрожал ножом.

По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина приобрел гражданство России в марте 2024 года по причине наличия ребенка-гражданина России. После конфликта, в результате совместных действий ФСБ и МВД, он был задержан и получил административный арест на семь суток за мелкое хулиганство.

После отбытия наказания по инициативе ФСБ мужчину лишили гражданства и депортировали на родину. Управление по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области закрыло ему въезд в Россию на 50 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности инициировала лишение гражданства России артистов комедийного жанра Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова.

Министерство внутренних дел по решению главы ведомства Владимира Колокольцева лишило гражданства около 1,5 тыс. человек за причастность к противоправным деяниям.