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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    22 апреля 2025, 22:13 • Новости дня

    Комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства России по инициативе ФСБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Два известных стендап-комика больше не являются гражданами России, такое решение приняла ФСБ, объяснив его их действиями за рубежом.

    Артисты комедийного жанра Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены гражданства России по инициативе Федеральной службы безопасности, передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в клевете в отношении президента Белоруссии (статья 367 часть 1 УК Белоруссии). Опасаясь экстрадиции, Комиссаренко покинул Россию, выехал на Украину и публично заявлял о «незаконном уголовном преследовании».

    Что касается Дмитрия Романова, он также покинул страну. По информации ФСБ, после этого комик работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины, а также участвовал в сортировке гуманитарной помощи для украинских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минске начался заочный суд над стендап-комиком Вячеславом Комиссаренко, которого обвиняют в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, клевете и разжигании социальной вражды.

    В Белоруссии стендап-комика Артемия Останина задержали при попытке скрыться от правосудия и перед передачей российским коллегам белорусские силовики вручили ему мясорубку, при этом сам Останин в России подозревается в оскорблении участника спецоперации на Украине.

    22 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.

    «Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», – сказал Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, передает ТАСС.

    Глава государства также заявил о заинтересованности России в углублении взаимодействия с Оманом в энергетической сфере.

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом накануне.

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    22 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Адмирал НАТО признал адаптацию России к западному оружию

    Адмирал НАТО Вандье признал адаптацию России к западному оружию

    Адмирал НАТО признал адаптацию России к западному оружию
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные за три года конфликта научились эффективно противостоять современному западному вооружению, заявил французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.

    Вандье в подкасте журнала L'Express отметил, что российские войска хорошо изучили западное вооружение, поставляемое Киеву, и сумели научиться ему противостоять, передает ТАСС.

    Адмирал подчеркнул: «Если вы не адаптируетесь, то точно проиграете». Он также отметил, что с 2022 года конфликт на Украине проходил через несколько фаз, когда стороны делали ставку сначала на танки и противотанковые ракеты, затем на дроны, позже на зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронную войну, а сейчас – на артиллерию и пехоту.

    По его словам, альянс сталкивается с необходимостью быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, иначе он может потерять техническое и тактическое превосходство и столкнуться с трудностями в следующем конфликте.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о достижениях России за время СВО.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины.

    Зеленский заявил, что Украина не признает Крым территорией России, передает RT со ссылкой на издание «Страна». По его словам, этот вопрос находится вне конституционного поля страны и не может даже обсуждаться. «Не о чем говорить – это вне нашей Конституции... Этого не будет», – заявил Зеленский.

    Он также выразил готовность к переговорам с Москвой, но только после того, как будет прекращен огонь.

    Это заявление было сделано Зеленским в преддверии встречи по Украине в Лондоне. В переговорах, которые состоятся в среду, примут участие представители киевского режима, а также США, Франции и Британии. По словам Зеленского, Киев «готов двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира».

    Ранее The Wall Street Journal писала, что Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО. Издание Washington Post сообщало, что американская сторона на лондонской встрече планирует вынести на обсуждение признание Крыма территорией России и заморозку линии фронта.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    22 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке значительного пакета документов к приезду султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

    Он отметил, что эти документы создадут необходимые условия для дальнейшего развития отношений между Москвой и Маскатом по всем ключевым направлениям, передает ТАСС.

    В ходе переговоров глава российского государства подчеркнул, что между двумя странами уже существует хорошая история сотрудничества и плодотворные контакты.

    Путин также заявил: «Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, очень рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией.

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    22 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В следующих изданиях российских учебников по истории планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Владимир Мединский.

    Об этом передает ТАСС. Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников, отметил, что Дональд Трамп уже вошел в историю благодаря своим инициативам по урегулированию конфликта на Украине и преобразованиям во внутренней политике США. По его словам, эти события непременно будут отражены в новых редакциях российских учебников при подготовке следующих изданий.

    «Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», – заявил Мединский.

    Он подчеркнул, что не вправе комментировать американскую политику, но как историк отмечает историческую эпоху, в которой мы живем. С 1 сентября 2023 года ученики 10-11-х классов в России уже обучаются по новым учебникам по истории, состоящим из четырех книг. По данным Минпросвещения, новые учебники для 5-9-х классов планируется ввести с сентября 2025 года. Авторы учебников – Мединский, Торкунов и Чубарьян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников. Эксперты отметили, что у главы Белого дома нет действенных рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев, и из-за этого кризис становится опаснее. Кроме того, Трамп заявил о недовольстве действиями Владимира Зеленского и обвинил Джо Байдена в ответственности за конфликт на Украине.

    При этом контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшее время не планируются, однако благодаря налаженным каналам связи возможно быстрое обсуждение ситуации при необходимости.

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    22 апреля 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией

    Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии в западных странах сил, которые выступают за восстановление отношений с Россией.

    Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».

    Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.

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    22 апреля 2025, 12:52 • Новости дня
    Песков призвал Киев устранить юридические барьеры для переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при желании украинская сторона может устранить препятствия для контактов с Россией.

    По его словам, при желании украинская сторона может устранить препятствия для контактов с Россией, если имеется готовность к переговорам, передает ТАСС.

    Песков отметил, что для этого должна быть проявлена открытость и предприняты шаги по юридическому устранению барьеров.

    Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать с Украиной в двустороннем формате вопросы ненанесения ударов по гражданским объектам.

    На вопрос о возможных препятствиях со стороны Киева, связанных с запретом на контакты с Россией, представитель Кремля подчеркнул необходимость расчистки подобных препятствий.

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    22 апреля 2025, 03:02 • Новости дня
    Музыка Рахманинова третий год возглавила британский классический чарт

    Концерт Рахманинова снова признан любимым классическим произведением британцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова вновь стал лидером рейтинга популярности на британской радиостанции, обойдя другие известные классические произведения.

    Самым любимым произведением классической музыки у британцев третий год подряд стал Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова, сообщает РИА «Новости». Как отмечает радиостанция Classic FM, этот концерт в общей сложности уже одиннадцать раз занимал верхнюю строчку музыкального рейтинга Classic FM Hall of Fame, который в 2024 году проводился тридцатый раз и собрал почти 90 тысяч голосов.

    В публикации отмечается, что музыка Рахманинова «продолжает пленять сердца» британской аудитории, что подтверждается устойчивым лидерством в чарте. Кроме того, шестое место занял Концерт для фортепиано с оркестром №2 Дмитрия Шостаковича, советского композитора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский режиссер Эмир Кустурица отметил, что большинство значительных открытий в музыке и литературе были сделаны в России, особо выделив Рахманинова, Мусоргского и «Войну и мир» Толстого.

    При этом в украинском Николаеве женщину оштрафовали за прослушивание российских песен в автомобиле и обвинили в мелком хулиганстве.

    Министр культуры Литвы Шарунас Бирутис раскритиковал попытки отмены русской культуры в стране и призвал учитывать индивидуальные заслуги российских артистов.

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    22 апреля 2025, 21:56 • Новости дня
    Дроны-камикадзе ВСУ сожгли магазин и десятки домов в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атак дронов-камикадзе ВСУ на населенные пункты Брянской области полностью сгорели более 30 жилых домов и один магазин, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в Климовском районе сгорели 29 домов: в селе Хоромное – 25, в Брахлове – два дома и магазин, а также было повреждено здание детского сада. В Сушанах сгорели еще два дома.

    В селе Грудская в Севском районе, по информации Богомаза, полностью уничтожены два жилых дома. По словам губернатора, среди местных жителей пострадавших нет.

    На прошлой неделе в результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, в Брянской области полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа.

    Ранее в результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре человека, получившие осколочные и минно-взрывные травмы.

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    22 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    Счетная палата предложила запретить иностранцам работать в Почте России

    Tекст: Денис Тельманов

    В отчете ведомства по итогам аудита эффективности Почты России предложено до сентября 2025 года ввести запрет на работу иностранцев из недружественных государств.

    Счетная палата России предложила правительству до сентября 2025 года рассмотреть возможность запрета на трудоустройство граждан из недружественных стран в стратегических акционерных обществах, в том числе в «Почте России», сообщает РИА «Новости». Эта рекомендация содержится в отчете по итогам анализа использования государственных средств Почтой России за последние пять лет.

    Кроме того, ведомство направило обращение в Генеральную прокуратуру и ФНС для принятия мер по выявленным нарушениям, связанным с трудоустройством иностранцев из недружественных государств.

    В отчете отмечается, что с сентября 2021 года руководитель дирекции бухгалтерского учета, а также с июля 2022 по сентябрь 2023 года главный бухгалтер АО ПР имела второе гражданство США. После сентября 2023 года это лицо продолжает исполнять обязанности главного бухгалтера, хотя официально должность не занимает. США входит в список стран, признанных недружественными по отношению к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн вышел из совета директоров «Почты России», его место занял депутат Госдумы Сергей Гаврилов, ранее компания провела мастер-классы для сотрудников по взаимодействию с незрячими и обращению с собаками-поводырями, а Валентина Матвиенко выразила недовольство задержкой в разработке стратегии развития «Почты России» и подчеркнула необходимость принятия мер со стороны Минцифры.

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    22 апреля 2025, 15:08 • Новости дня
    Взрывы третий раз потрясли подконтрольный Киеву Херсон

    Стало известно о третьей серии взрывов за сутки в Херсоне

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение суток жители подконтрольного Киеву Херсона вновь услышали взрывы, при этом воздушную тревогу не объявляли.

    О новых взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости». Отмечается, что это уже третий подобный инцидент в городе за последние сутки.

    Подробности произошедшего на данный момент не раскрываются. Ранее украинские СМИ дважды информировали о взрывах в Херсоне, однако информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

    Воздушная тревога, по информации источника, в районах Херсонской области, контролируемых Киевом, объявлена не была.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья. В самом Херсоне уничтожены ангары с техникой и дом, где находились более 100 украинских военных, а также был нанесен удар по бункеру ВСУ с британскими инструкторами в Херсонской области, в результате которого погиб британский военный и до 20 офицеров ВСУ.

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    22 апреля 2025, 01:34 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о вакцинации 1,6 млн россиян от энцефалита

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала сезона в медицинские организации обратились свыше 15 тысяч человек с укусами клещей, наибольшее число случаев зафиксировано в ряде регионов.

    Более 1,6 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита в 2025 году, передает РИА «Новости». В Роспотребнадзоре отметили, что с начала сезона за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились свыше 15 тысяч человек. Наибольшее количество обращений пришлось на Кемеровскую, Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Иркутскую и Ростовскую области, а также на Краснодарский и Красноярский края.

    Для профилактики заражения продолжается акарицидная обработка территорий – в пятидесяти регионах России обработано более 9,2 тыс. гектаров. Ведомство уточнило, что к летнему открытию детских оздоровительных учреждений в 2025 году запланирована обработка еще 40,3 тыс. гектаров.

    Ситуация по заболеваемости и мерам профилактики находится на контроле Роспотребнадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась из-за осложнения после укуса энцефалитного клеща, в Подмосковье уже зарегистрированы первые случаи укусов клещей из-за ранней весны, а ученые предупреждали о рисках заражения энцефалитом в Центральной России и необходимости прививок и мер защиты.

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    22 апреля 2025, 01:24 • Новости дня
    Рособрнадзор предложил считать ВПР итоговой контрольной работой

    Рособрнадзор направил предложение по признанию ВПР итоговой контрольной

    Tекст: Денис Тельманов

    Инициатива по объединению Всероссийских проверочных работ с итоговыми контрольными направлена для соблюдения норм по числу контрольных в школах.

    Рособрнадзор предложил Минпросвещения признать Всероссийские проверочные работы (ВПР) итоговыми контрольными работами, передает ТАСС. В ведомстве считают, что это позволит соблюдать требование по максимальному количеству контрольных работ, которые не должны занимать более 10% учебного времени по каждому предмету, и устранить лишнюю нагрузку на школьников.

    В сообщении подчеркивается, что введение ВПР в качестве итоговых контрольных будет логическим шагом к формированию единого образовательного пространства: единые стандарты, программы, планирование, учебники и итоговые работы. В ведомстве отметили, что ВПР направлены на комплексную оценку качества образования как на федеральном, так и на региональном и школьном уровнях, а задания ориентированы на проверку базового уровня подготовки учеников.

    В Рособрнадзоре также отметили, что продолжительность ВПР по ряду предметов в этом году сокращена, а список дисциплин расширен за счет литературы, литературного чтения, иностранных языков и информатики. ВПР ежегодно сдают более 7,5 млн учащихся, а вся информация о датах и участниках была доведена до начала 2024/2025 учебного года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских образовательных учреждениях планируют внедрить унифицированное расписание уроков и установить нормы для контрольных и проверочных работ, Минпросвещения установило количество часов для домашних заданий для учеников первых-четвертых классов с 1 сентября 2025 года, а глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что со следующего учебного года в школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам.

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    22 апреля 2025, 03:34 • Новости дня
    В Гидрометцентре назвали апрель в Центральной России экстремальным и уникальным

    Вильфанд сообщил о погодных рекордах апреля в Центральной России

    Tекст: Денис Тельманов

    Апрельская погода в Центральной России отличилась небывалой изменчивостью, когда температура колебалась от мартовских до июльских значений.

    Уникальный по погодным условиям апрель этого года в Центральной России стал предметом обсуждения среди специалистов, передает РИА «Новости». Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал апрель «сумасшедшим» и отметил, что таких температурных перепадов еще не наблюдалось.

    По словам Вильфанда, метеорологические рекорды необычного апреля будут фиксироваться вплоть до среды. «Уникальный, экстремально уникальный апрель, потому что происходило шарахание погоды из крайности в крайность», – заявил он.

    Синоптик рассказал, что месяц стартовал с погоды, характерной для начала мая, затем температура соответствовала норме середины мая, после чего резко вернулась на два месяца назад – к мартовским показателям, а затем, миновав апрельские значения, достигла уровней июня и июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве была зафиксирована необычно высокая температура для апреля – плюс 24,9 градуса, что превышает предыдущий рекорд на один градус.

    При этом в столичном регионе на неделе ожидается не только аномальная жара, но и резкое похолодание с сильными ливнями к выходным.

    В то же время площадь льдов в Арктике по итогам зимы оказалась самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, уступив предыдущему антирекорду на более чем 130 тыс. кв. км.

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    22 апреля 2025, 02:13 • Новости дня
    Власти Крыма назвали сроки подготовки пляжей к купальному сезону

    Tекст: Денис Тельманов

    В сезон отпусков на полуострове планируется открыть для отдыхающих до 340 пляжей, где завершат подготовку к приему туристов в начале лета.

    Крымские власти полностью приведут в порядок пляжи к приему туристов до начала июня, передает РИА «Новости». Глава крымского парламента Владимир Константинов пояснил, что техническую готовность обеспечат уже к первому мая, а полную – к первому июня.

    По словам Константинова, в текущем сезоне в регионе планируют открыть до 340 пляжных территорий для отдыхающих. Ведутся работы по их подготовке, чтобы курортный сезон стартовал с полностью оборудованной инфраструктурой.

    Константинов отметил, что власти уделяют особое внимание качеству и безопасности зон для купания и отдыха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские пляжи полностью очищены от мазута и незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, защитный вал на Бугазской косе, который предотвращал попадание нефтепродуктов на пляжи Анапы, начали разбирать, а в Краснодарском крае зафиксировали небольшие выбросы мазута на пляжах Джемете и возле станицы Благовещенской.

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    Кто и почему станет будущим папой римским

    После смерти папы римского Франциска в Рим уже начали съезжаться на конклав кардиналы со всего мира. По окончании траура будет назначена дата конклава – и, скорее всего, к концу мая католики получат нового папу. Уже началась подковерная борьба между кланами внутри Ватикана. Какие группировки в нем соперничают, кого выдвигают в качестве кандидатов – и кто победит, скорее всего? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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