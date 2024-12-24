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В Минске начался заочный суд над комиком Комиссаренко
В Минске начался заочный суд над стендап-комиком Вячеславом Комиссаренко, обвиняемым в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также в клевете и социальной вражде.
Комиссаренко обвиняется в публичном оскорблении президента Белоруссии, передает БелТА.
Также комику предъявлены обвинения по статьям об умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды.
Судебный процесс проходит в отсутствии Комиссаренко. Это связано с тем, что обвиняемый, по всей видимости, находится за пределами страны, и его участие в суде не представляется возможным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Слава Комиссаренко уехал из России на Украину, опасаясь преследования белорусского КГБ. Комиссаренко неоднократно шутил про президента родной страны Александра Лукашенко. В 2021 году отмечалось, что Комиссаренко не сможет провести в Минске запланированные концерты из-за аннулирования его гастрольных удостоверений.