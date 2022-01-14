Шутивший над Лукашенко комик Комиссаренко сбежал на Украину

Стендап-комик Слава Комиссаренко уехал из России на Украину якобы из-за преследования белорусского КГБ: он заявил, что ему может грозить уголовное дело за шутки над президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Сейчас Комиссаренко находится в Киеве. О решении покинуть России он рассказал на своем выступлении в украинской столице и в социальных сетях.

«Уехал я, как оказалось не зря, кгбшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда, зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались», – написал белорусский юморист в Instagram.

Артист уточнил, что недавно ему позвонил знакомый из Белоруссии и предупредил, что его могут задержать на территории России и перевезти назад на родину. Там Комиссаренко может ждать уголовное дело якобы за шутки над Лукашенко.

«Верю, что все будет хорошо, как верил всегда до этого!», – написал комик.

Комиссаренко неоднократно шутил про президента родной страны Александра Лукашенко. В 2021 году отмечалось, что Комиссаренко не сможет провести в Минске запланированные концерты из-за аннулирования его гастрольных удостоверений. Сам артист и организаторы гастролей отметили, что это связано с его высказываниями о ситуации в стране и о Лукашенко.

Ранее суд в Минске приговорил мужчину к полутора годам колонии за нарушение общественного порядка и оскорбление президента Белоруссии в социальной сети.