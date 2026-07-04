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Путин призвал повысить звание командующему Картавкину после Константиновки
Путин призвал повысить звание командующему Картавкину
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск затронул вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.
В ходе доклада президенту командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев отметил назвал подразделения, наиболее успешно действовавшие при освобождении Константиновки.
«Наиболее успешно действовали воинские части и подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Груниса Антона Феликсовича и 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Картавкина Александра Викторовича», – сказал он в ходе онлайн совещания.
После доклада Картавкина, в ходе которого он рассказал о работе бойцов под его командованием в боях за Константиновку, президент обсудил вопрос о присуждении военнослужащему очередного звания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
«Валерий Васильевич, вы в свое время докладывали мне о планах преобразования 4-й бригады в дивизию. Что касается Александра Викторовича, я посмотрел документы, он уже около года в этой должности», – отметил Путин.
Он уточнил, что Картавкин дивизией командует, а все еще не генерал.
«Прошу вас обратить на это внимание», – сказал президент.
Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом. На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки и заявил о непоколебимой вере в победу ВС России. Генерал Грунис рассказал о рубежах обороны ВСУ при освобождении Константиновки.