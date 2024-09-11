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Морпехи ЧФ взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области
Российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков, сообщили в силовом ведомстве.
По информации источника, морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен группу из шести украинских штурмовиков, передает РИА «Новости».
Известно, что украинские военнослужащие попали в окружение и, не имея припасов и боеприпасов, пытались отступить к своим позициям.
По словам пленных, они потеряли связь со своим подразделением и заблудились. Российские морпехи обнаружили украинских штурмовиков и взяли их в плен.
Ранее колонна десантников освободила штурмом село Снагость в Курской области.