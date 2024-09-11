Колонна десантников освободила штурмом село Снагость в Курской области

Колонна десантников штурмовала село Снагость в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Кадры штурма села Снагость опубликованы в Telegram-канале «Военный Осведомитель». Авторы канала уточняют, что штурм захваченного российского села проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками, передает «Лента.ру».

Также появились сообщения о взятии в плен украинских военных в Сняготи.

В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские не пытаются сбежать.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 15 единиц бронетехники. За все время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили свыше 11 тыс. 800 человек.