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Колонна десантников освободила штурмом село Снагость в Курской области
Колонна десантников штурмовала село Снагость в Курской области
Появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ, сообщили военкоры.
Кадры штурма села Снагость опубликованы в Telegram-канале «Военный Осведомитель». Авторы канала уточняют, что штурм захваченного российского села проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками, передает «Лента.ру».
Также появились сообщения о взятии в плен украинских военных в Сняготи.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщается, что в Снагости были уничтожены «десятки оккупантов», часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские не пытаются сбежать.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 15 единиц бронетехники. За все время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили свыше 11 тыс. 800 человек.