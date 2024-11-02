Российские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области

Tекст: Мария Иванова

Кроме того отражены пять контратак подразделений ВСУ. Было нанесено поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты, 59-й мотопехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 101-й и 109-й бригад теробороны около Дзержинска, Калиново, Вознесенки, Сухой Балки и Дружбы в ДНР сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ потеряли до 535 военнослужащих, бронетранспортер, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Град», 152 мм самоходную артустановку «Дана», 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

В результате успешного наступления группировки «Запад» освобождено Першотравневое в Харьковской области, сообщил Конашенков.

Также нанесено поражение подразделениям 1-й бригады нацгвардии, 3-й штурмовой, 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ поблизости от Петропавловки, Голубовки Харьковской области, Стельмаховки, Надии Луганской народной республики, Серебрянского лесничества.

ВСУ при этом потеряли до 470 военнослужащих, танк, два американских бронетранспортера М113, польскую 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую 122 мм гаубицу М198, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, британское 105 мм орудие L-119, две станции РЭБ «Анклав-Н». Уничтожены два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении было нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 71-й егерской бригад ВСУ, 107-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Глубокого, Волчанска, Строевки и Перовского Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожен полевой склад боеприпасов. При этом потери противника составили до 60 военнослужащих.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение. Ими было нанесено поражение формированиям 24-й, 72-й, 33-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Часовым Яром, Елизаветовкой, Курахово и Дальним ДНР. Отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ, заявили в Минобороны.

Потери ВСУ при этом составили до 800 военнослужащих, польская 155 мм самоходная артустановка Krab, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне сообщалось, что морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР. А днем ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.