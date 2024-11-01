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Морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР
Российские морпехи из Краснодарско-Харбинской бригады успешно освободили населенные пункты Шахтерское и Новоукраинка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.
Освобождение Шахтерского и Новоукраинки состоялось в рамках активных действий подразделений группировки войск «Восток», которые нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили многочисленные контратаки противника. За неделю подразделения «Востока» ликвидировали до 840 украинских военнослужащих и уничтожили значительное количество боевой техники.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением Шахтерского и Новоукраинки, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Глава ведомства в своей телеграмме в адрес бойцов и командования бригады отметил героизм и отвагу морпехов, которые «решительно громят врага на Донецкой земле». Министр подчеркнул, что эта победа станет символом стойкости для будущих поколений.
Свыше тысячи военнослужащих бригады получили государственные награды за проявленный героизм, а трое из них удостоены звания Героя Российской Федерации.
Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Также они освободили Ясную Поляну в Донецкой народной республике. Кроме того, ранее российские войска освободили Селидово.