Tекст: Алексей Дегтярев

Подразделения группировки войск «Восток» освободили Ясную Поляну, отразили контратаки украинских войск и поразили части 58-й мотопехотной и 152-й егерской бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Потери противника в зоне ответственности группировки составили до 100 военнослужащих, уничтожены несколько боевых машин и самоходная артиллерийская установка.

Группировка «Днепр» нанесла удар по позициям 110-й механизированной и нескольких бригад теробороны ВСУ в Херсонской области. Украинская сторона потеряла до 90 военнослужащих, несколько единиц артиллерии и три склада боеприпасов.

На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла поражение 57-й мотопехотной и 112-й бригадам теробороны ВСУ. Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла 55 военнослужащих и нескольких единиц техники.

Группировка «Запад» на Харьковском направлении улучшила тактическое положение, отразила шесть контратак украинских штурмовиков. В зоне ее действия ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, несколько боевых машин и артиллерийских установок.

«Южная» группировка нанесла удары по позициям механизированных и штурмовых бригад ВСУ. В зоне ее действия ВСУ потеряли до 810 военнослужащих и значительное количество техники.

Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи, отразила 11 контратак. Потери противника составили до 565 военнослужащих и несколько артиллерийских систем.

В прошлые сутки российские войска взяли под контроль Кругляковку в Харьковской области. До этого они освободили Селидово. Также на этой неделе ВС России освободили три других населенных пункта.