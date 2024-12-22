Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
ВС России продвинулись к реке Оскол на юге от Купянска после освобождения Лозовой
Ганчев сообщил о продвижении ВС России на юге Купянска к реке Оскол после освобождения Лозовой в Харьковской области
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что освобождение Лозовой способствует продвижению войск к реке Оскол.
«Это говорит о продвижении наших войск к реке Оскол с юга от Купянска и занятии выгодных рубежей для последующих уверенных наступательных действий», – подчеркнул Ганчев, передает ТАСС.
Он добавил, что текущие действия на данном участке фронта способствуют выравниванию плацдарма, который образовался после освобождения ряда населенных пунктов. Это позволит обеспечить более устойчивые позиции для дальнейших наступательных операций в направлении Боровой.
В воскресенье в Минобороны заявили, что российские войска за сутки освободили населенные пункты Лозовая и Красное, нанеся значительные потери украинским вооруженным силам в Харьковской области и Донецкой народной республике.