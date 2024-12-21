Британский аналитик Меркурис заявил о катастрофическом положении Украины в Курской области

Tекст: Мария Иванова

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что украинские вооруженные силы находятся в бедственном положении в зоне СВО. По его словам, западные СМИ недооценивают степень ухудшения ситуации для Украины на линии фронта. Он отметил, что уже летом положение было непростым, но в последние недели стало еще хуже.

Меркурис подчеркнул: «Курская область – это большая катастрофа».

Как сообщает РИА «Новости», эксперт также упомянул, что Курская область стала для Украины «открытой раной», и предсказал начало битвы за Красноармейск (украинское название – Покровск) в ближайшие дни или недели. Меркурис выразил уверенность, что сражение начнется до нового года.

Тем временем российские подразделения продолжают освобождать территории. За последние сутки в ДНР были освобождены села Зеленовка и Новый Комар. Также отбиты 16 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Поражение нанесено по 149 районам скопления живой силы и техники, а также инфраструктуре военных аэродромов.

По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных. Также уничтожены танк и две американские боевые машины пехоты Bradley. Средства ПВО России сбили 154 беспилотника, снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету «Нептун».

Кроме того, в субботу в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой народной республике.

Как отмечал ранее телеканал CNN, потеря контроля над Красноармейском станет крупнейшим поражением для ВСУ за последние месяцы.