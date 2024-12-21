Украинские войска начали отвод сил из окруженного Курахово в Дачное в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Украинские войска начали отводить силы из Курахово в село Дачное на западе Донецкой народной республики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рогова. Он указал, что силы ВСУ перемещаются для создания укрепительных районов в Дачном.

Российские войска продолжают окружать город, контролируя около 90% его территории. Бои сосредоточены в северо-западной части, где украинские силы еще сопротивляются.

Курахово играет важную оперативную роль, будучи крупнейшим населенным пунктом на юго-западе Донбасса, который остается под контролем ВСУ. Расположенный в 46 километрах от Донецка и 30 километрах от Красноармейска (ныне Покровск), город имеет стратегическое значение для обеих сторон. Захват Курахово позволит российским силам продвигаться к западной границе ДНР.

Ранее вооруженные силы Украины отступили с позиций южнее Курахово в Донбассе, чтобы избежать окружения российскими войсками.

Между тем Киев отдавал приказ украинским войскам в Курахово удерживать позиции до инаугурации Трампа.