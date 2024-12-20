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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране накопилось много дел, после заключения мира нам предстоит решать острые проблемы (инфляция, миграция, рождаемость). «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    19 комментариев
    20 декабря 2024, 15:09 • Новости дня

    ВСУ сообщили об отводе войск из-под Курахова

    Группировка ВСУ «Хортица» заявила об отступлении южнее Курахова в Донбассе

    ВСУ сообщили об отводе войск из-под Курахова
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины отступили с позиций южнее Курахова в Донбассе, чтобы избежать окружения российскими войсками, сообщила группировка «Хортица».

    Группировка ВСУ «Хортица» заявила о решении отойти с позиций, расположенных к югу от Курахова в Донбассе, чтобы избежать окружения российскими силами, сообщает РИА Новости.

    В заявлении, размещенном в Telegram-канале группировки, говорится, что информация о пребывании отдельных подразделений украинских сил в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое не соответствует действительности.

    «Главнокомандующим Вооруженных сил Украины было принято решение о выводе подразделений... из соответствующего района во избежание окружения», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским военным в Курахово было приказано удерживать позиции до инаугурации Дональда Трампа, а российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР и ранее уже зачистили так называемый южнокураховский котел.

    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

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    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    21 комментарий

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

    Коментарии (7)
    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

    Коментарии (0)
    20 декабря 2024, 11:03 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве

    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области

    Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч», в ответ на ракетный обстрел предприятия в Ростовской области, сообщили в Минобороны.

    18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для атаки использовались шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ответ на действия, поддерживаемые западными кураторами, со стороны киевского режима, утром в пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности.

    Целями стали пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро «Луч», занимающееся проектированием ракетных комплексов «Нептун» и крылатых ракет РСЗО «Ольха», а также позиции ЗРК Patriot.

    Цели удара были успешно достигнуты, все намеченные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после нескольких взрывов возник пожар в районе крупного оборонного завода «Артем», производящего авиационные ракеты и оборудование для авиатехники.

    В центре Киева произошли четыре мощных взрыва в районе железнодорожного вокзала, наблюдались яркое зарево и громкие звуки, сообщали очевидцы.

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    20 декабря 2024, 08:12 • Новости дня
    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Оскольского водохранилища

    Российские войска продавили оборону ВСУ у Оскольского водохранилища

    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Оскольского водохранилища
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска на Купянском участке фронта смогли прорвать оборону ВСУ на западном берегу Оскольского водохранилища и заняли часть лесного массива в районе Загрызово, используя продвижение вдоль железнодорожного полотна.

    Российские силы сумели продавить оборону Вооруженных сил Украины на западном берегу Оскольского водохранилища, продвинувшись в районе населенного пункта Загрызово на Купянском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что продвижение сопровождалось активными боевыми действиями. Войска продвинулись вдоль железнодорожного полотна и заняли часть лесного массива в указанном районе.

    Одновременно на другом участке фронта, в кременских лесах в Луганской народной республике, активизировались диверсанты ВСУ. По словам Марочко, украинские диверсионно-разведывательные группы численностью от семи до пятнадцати человек проявляют высокую слаженность с тыловыми подразделениями. Их действия отличаются хорошей подготовкой.

    Марочко отметил, что украинские диверсанты хорошо экипированы и обладают современными средствами связи и разведки. Исследование вещевого рюкзака одного из ликвидированных членов такой группы показало, что они способны работать в автономном режиме до пяти дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о ликвидации иностранных наемников под Харьковом, также российские военнослужащие отбросили украинские силы на пять километров от Табаевки после успешного рывка и занятия лесополосы, ранее контролируемой ВСУ.

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    20 декабря 2024, 11:59 • Новости дня
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    Евросовет признал ошибкой формулировку о «победе Украины»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросовет намерен пересмотреть формулировку о «победе Украины» в своем заявлении, изначально появившемся на сайте совета, так как признал ее ошибочной, пишет Politico.

    Евросовет намерен изменить формулировку заявления о победе Украины на своем сайте из-за ошибки, передает ТАСС.

    Первоначально в тексте было сказано, что «Украина должна победить в этой войне», однако представитель совета подчеркнул, что это было ошибкой, которую вскоре исправят.

    Издание также сообщает, что в заключении Евросовета от 19 декабря было отмечено, что «Россия не должна одержать верх», что не совпадает с мнением главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая настаивала на том, что Украина должна одержать победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО кардинально меняется, ВС России освобождают землю квадратными километрами.

    Немецкий политолог Харли Шлангер считает, что западные страны все больше осознают проигрыш Украины в конфликте с Россией.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко тем временем обвинил власти страны в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

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    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    18 декабря 2024, 11:00 • Новости дня
    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова

    Сенатор Джабаров: Реакция секретариата ООН на убийство Кириллова – безобразие

    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Секретариат ООН стал полностью ручным и послушным органом в руках Запада. Поэтому теракты против россиян в условиях гражданской жизни для них становятся нормальными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее ООН отказалась осудить теракт против начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова.

    «Реакция секретариата ООН – просто безобразие. Организация, которая должна всячески бороться с терроризмом, призывать страны к войне с этим злом XXI века, по сути, считает, что произошедшее на Рязанском проспекте – нормально», – рассказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Убийство Кириллова произошло не на поле боя, где стреляют и открыто воюют друг с другом. Этот теракт – подлый удар в спину. Поэтому такая реакция со стороны ООН совершенно неприемлема и не украшает эту организацию. Это также говорит о том, что секретариат во многом стал ручным и послушным органом в руках Запада, и прежде всего – США», – добавил парламентарий.

    «Между тем, вопрос по поводу убийства Кириллова будет поднят на ближайшем заседании Совбеза ООН, а это высший орган организации. Там мы и узнаем, отразил ли Дюжаррик позицию генсека, или нет. Сейчас его слова воспринимать, как точку зрению Антониу Гутерриша, нельзя», – заключил он.

    Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: «Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных». Он подчеркнул, что ООН призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию. Госдеп США отказался комментировать убийство генерала.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию ООН, назвав ее «свидетельством продажности». Дипломат подчеркнула, что ожидала более решительной реакции от ООН на данный инцидент.

    Напомним, в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала.

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    20 декабря 2024, 02:58 • Новости дня
    Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова приехал в Россию осенью
    Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова приехал в Россию осенью
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов прибыл в Россию в 2024 году, сообщили в правоохранительных органах. Курбанов подозревается в совершении теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал Игорь Кириллов,

    «Предварительно установлено, что Курбанов прибыл в РФ осенью этого года», – приводит РИА «Новости» слова представителя правоохранительных органов.

    Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник.

    Курбанова задержали в среду. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов»

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    18 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР
    Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступательных действий освободили Старые Терны, а Южная группировка освободила населенный пункт Трудовое в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны, бригады спецназначения около Дзержинска, Зари, Катериновки, Шевченко, Правдовки и Щербиновки в ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 440 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

    Между тем в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Трудовое в ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и пехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны возле Дроновки, Часова Яра, Резниковки, Звановки, Федоровки и Петровского в ДНР.

    Потери противника составили до 350 военнослужащих, бронемашина, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Золочевым и Волчанском в Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронемашина и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Новомлынска, Загрызово, Лозовой в Харьковской области, Ивановки, Торского, Тернов в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике. Потери ВСУ при этом составили до 540 военнослужащих, БМП, американский бронетранспортер М113, польский бронетранспортер Rosomak, два пикапа, британская 155-мм гаубица FH-70, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, американское 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101. Уничтожена станция РЭБ «Квертус», отчитались в Минобороны.

    Напомним, что накануне российские войска освободили Анновку в ДНР, а днем ранее освободили Елизаветовку в ДНР.

    Президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России сообщал об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО.

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    18 декабря 2024, 04:50 • Новости дня
    Житель Украинска десять дней укрывал российского штурмовика

    Житель Украинска десять дней укрывал штурмовика России, который погиб от снайперской пули

    Tекст: Вера Басилая

    В Украинске местный житель Виктор в течение десяти дней укрывал российского штурмовика от ВСУ, обеспечивая его едой и водой, пока ВС России не освободили район.

    Житель освобожденного города Украинск Виктор рассказал историю о том, как в течение 10 дней укрывал в своей квартире российского штурмовика. Боец был спрятан от украинских военных в квартире на первом этаже, при этом Виктор заботился о его пропитании и безопасности, передает РИА «Новости».

    После того как ВС России освободили район от ВСУ, Виктор сообщил прибывшим российским военным, что укрывает бойца из их бригады. Сослуживцы попросили Виктора привести штурмовика к ним, но без оружия. Виктор сопроводил бойца к его подразделению, где встреча прошла в теплой обстановке.

    Однако, когда штурмовик вернулся за своим оружием и амуницией, его настигла трагическая судьба. Украинский снайпер подстрелил его, когда он находился возле своей машины. Виктор выразил сожаление о потере, но подчеркнул свою веру в победу российской армии и надежду на лучшее будущее.

    Ранее эвакуированный из города Украинска беженец рассказал, как боевики Вооруженных сил Украины забросали дымовыми шашками подвал в одном из домов в Украинске в ДНР, где укрывались 20 мирных жителей.

    Минобороны сообщало, что ВС России освободили Украинск в ДНР в сентябре.

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    20 декабря 2024, 13:28 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию Запада на предложение Путина о «технологичной дуэли»

    Спикер МИД Захарова призвала Запад оценить условия, которые предлагает другим странам

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на реакцию Запада на предложение президента Владимира Путина о проведении «высокотехнологичной дуэли» с использованием системы «Орешник», напомнив о западной риторике ударов «вглубь России».

    В своем Telegram-канале дипломат выступила с критикой реакции западных стран на предложение Путина провести так называемую высокотехнологичную дуэль.

    Захарова, комментируя данное предложение, обратила внимание на то, что риторика западных лидеров часто включает обсуждение ударов «вглубь России», и что это не вызывает у них шока или возмущения.

    «Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах «вглубь России». И ведь никто не падает в обморок от подобных заявлений», – отметила она.

    Также спикер МИД подчеркнула, что такая риторика о «нанесении России стратегического поражения» уже укоренилась в менталитете НАТО и выделяются миллиарды на ее реализацию.

    В связи с этим Захарова предложила западным лидерам задуматься, каково жить в тех же условиях, которые они готовы предложить другим.

    Накануне в ходе пресс-конференции Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для удара «Орешником». Зарубежные СМИ обратили внимание на это предложение Путина, считая его ответом на скептицизм относительно возможностей «Орешника».

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    18 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Генштаб: ВСУ с начала спецоперации потеряли около миллиона человек

    Герасимов: С начала СВО потери ВСУ составили около миллиона человек

    Генштаб: ВСУ с начала спецоперации потеряли около миллиона человек
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о потерях ВСУ, которые составили около миллиона человек убитыми и ранеными.

    Он также отметил значительные потери в технике, включая около 20 тыс. танков и бронемашин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии и более 1500 пусковых установок систем залпового огня, передает ТАСС.

    Выступая на брифинге для военных атташе иностранных государств, Герасимов подчеркнул, что российские войска владеют инициативой и проводят наступление по всему фронту, несмотря на колоссальную помощь, оказываемую Украине со стороны Запада.

    «Инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках», – заявил он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности достижения целей специальной военной операции и выразил уверенность в успехе российских военных, а также назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине.

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    18 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области

    Крымские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили танк Abrams ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Крымские десантники использовали FPV-дроны для уничтожения танка Abrams украинских сил вблизи Новоивановки в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Крымские десантники уничтожили танк Abrams, который использовали украинские военные в районе Новоивановки в Курской области. Это было осуществлено при помощи FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным проводам, передает РИА «Новости».

    Группа операторов дронов, находясь в Суджанском районе, получила задачу найти и уничтожить танк противника возле передовых позиций российских сил. Вскоре они обнаружили танк Abrams на шоссе и поразили его точным ударом. Командир взвода с позывным «Чехов» так обездвижил танк, а последующие удары его подчиненных окончательно уничтожили машину.

    В Министерстве обороны отметили, что действия операторов FPV-дронов значительно упрощают задачи штурмовых групп, что способствует продвижению и захвату более выгодных позиций. Ежедневно расчеты БПЛА ВДВ уничтожают боевую технику украинских сил, как советского, так и западного производства.

    Ранее российский боец показал сожженный Abrams в селе Веселое в Курской области заявив об успешном поражении техники.

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что поставленные на Украину танки Abrams были недоукомплектованы и оказались «не самой полезной» техникой для вооруженных сил Украины.

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    18 декабря 2024, 08:28 • Новости дня
    Российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР

    Рогов: Российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР

    Российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные освободили почти весь город Курахово в ДНР, оставив украинские силы в западной промзоне, заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска освободили около 90% территории города Курахово в западной части ДНР, бои продолжаются на оставшихся 10% территории, которые удерживаются украинскими силами, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что ВСУ сосредоточились в промзоне на западе и северо-западе города. При этом российские войска уже окружили Курахово с нескольких сторон, выбив противника из восточной, южной и центральной части города.

    Отмечается, что основные боевые действия теперь сосредоточены в северо-западном районе.

    Курахово имеет важное оперативное значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который долгое время оставался под контролем ВСУ после освобождения Угледара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее группировка ВСУ численностью до 700 человек оказалась в полном окружении южнее Курахова в ДНР. Сообщалось, что несколько сотен украинских солдат были заблокированы в Курахове на территории ТЭС и в городской черте.

    Позднее российские войска завершили зачистку «котла» южнее Курахова, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы.

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    20 декабря 2024, 02:25 • Новости дня
    Сийярто обвинил Зеленского в «безобразной кампании» против Венгрии

    Сийярто указал на «безобразную кампанию» Зеленского против Венгрии на международной арене после предложения о перемирии

    Сийярто обвинил Зеленского в «безобразной кампании» против Венгрии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский развернул кампанию против Венгрии в ответ на предложение о рождественском перемирии, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Хорошо видно, что... (Зеленский) в последние дни развернул против нас безобразную кампанию», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на М1.

    По его словам, Зеленский активно провоцирует Венгрию на международной арене. Сийярто подчеркнул, что на такую провокацию нельзя поддаваться, и отметил, что ответственность за принятие предложения о рождественском прекращении огня теперь лежит на лидерах России и Украины.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что много говорят «о европейских ценностях», но самой большой ценностью «является жизнь». «Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700», – заявил Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил хамское поведение Зеленского в отношении Орбана. По его мнению, то, что Зеленский позволил себе резкие высказывания в адрес мировых лидеров, может быть связано со стрессом.

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