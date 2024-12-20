Группировка ВСУ «Хортица» заявила об отступлении южнее Курахова в Донбассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка ВСУ «Хортица» заявила о решении отойти с позиций, расположенных к югу от Курахова в Донбассе, чтобы избежать окружения российскими силами, сообщает РИА Новости.

В заявлении, размещенном в Telegram-канале группировки, говорится, что информация о пребывании отдельных подразделений украинских сил в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое не соответствует действительности.

«Главнокомандующим Вооруженных сил Украины было принято решение о выводе подразделений... из соответствующего района во избежание окружения», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским военным в Курахово было приказано удерживать позиции до инаугурации Дональда Трампа, а российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР и ранее уже зачистили так называемый южнокураховский котел.