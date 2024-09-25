  • Новость часаВ ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»
    Норвежских рыбаков прогнали выстрелом из зоны учений «Океан-2024»
    На улицах Угледара начались бои
    Российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    Конгрессмены США запросили расследование визита Зеленского в Вашингтон
    Песков заявил о невозможности «принудить Россию к миру»
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    41 комментарий
    25 сентября 2024, 14:08 • Общество

    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    Михаил Турканов («Питбуль»): Неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика

    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Роман Кондратьев

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов.

    В зоне СВО российскими военными активно применяется легкая мототехника – мотоциклы и квадроциклы. Ранее сообщалось, что у мотоштурмовиков есть особая тактика, которая отлично зарекомендовала себя при стремительном освобождении Урожайного и Старомайорского.

    ВСУ уже традиционно жалуются – даже с помощью дрона сложно попасть по мотоциклисту. Беспилотники противника не в состоянии догнать и нанести точный удар по маневренной технике, которая разгоняется до 80 и более километров в час.

    О том, какие именно мотоциклы оказались более приспособленными к условиям современных боев, как работают штурмовики на байках и почему они стали головной болью для противника, газете ВЗГЛЯД рассказал командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов с позывным «Питбуль».

    Михаил «Питбуль» Турканов. Фото: кадр из видео

    Михаил Турканов («Питбуль»). Фото: кадр из видео

    ВЗГЛЯД: Как возникла идея использовать мотоциклы?

    Михаил Турканов: Во-первых, данный вид техники применялся еще во времена Великой Отечественной войны. Во-вторых, представим ситуацию: на утро назначено наступление, за ночь бойцу надо выдвинуться на позицию. Но за время пути пешком солдат может просто обессилеть. О каком штурме тогда может идти речь? К тому же бойцу в полной экипировке понадобится полдня, чтобы преодолеть 15 км.

    Поэтому мы прыгаем на наших железных коней и довольно быстро добираемся до нужного пункта. При этом надо понимать – дело это нелегкое. Например, я на байке катался только в молодости в деревне. В итоге мы наняли инструктора, который за месяц сделал из нас «кавалеристов».

    При этом я сам не привык отсиживаться в окопе или штабе. Лично хожу во главе своей группы, вытаскиваю «трехсотых» и «двухсотых». Наш командир с позывным «Испанец» тоже придерживается этой позиции. Его на квадроцикле нередко можно встретить на передовой: там, где жестко бомбят. За таким человеком и хочется идти.

    Говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так и есть. Но генерал – это не просто должность, генерал – это усовершенствованный солдат.

    ВЗГЛЯД: Вы упомянули квадроцикл. В вашем отряде целый набор разной легкой мототехники?

    М. Т.: Конечно. На квадроциклах мы работаем уже давно, а вот мотоциклы появились относительно недавно. Когда мы их только приобрели, это не афишировалось. Применяли для доставки провизии, про «штурмовку» речь изначально не шла. Но потом в ходе общения с «Испанцем» решили, а почему бы и нет.

    Что касается байков, они ничем не отличаются от обычных гражданских. Однако мы их перекрашиваем, чтобы те не были слишком заметными, совершенствуем некоторые детали, ставим усиленные рули, лапки КПП постоянно меняются. Но глобальных изменений вносить не имеет смысла, потому что в данном случае техника – расходный материал.

    Мы понимаем, что когда «летим», то обратно будем возвращаться пешком. При первом штурме мы преодолели километров 13, далее наши мотоциклы сожгли FPV-дроны, так что оставшуюся дистанцию преодолели пешком. Было много предложений по дополнительной защите байка, но это только утяжеляет мотоцикл.

     

    ВЗГЛЯД: Вы сказали, что обратно возвращались без мотоциклов. Не слишком ли это дорогое удовольствие – одноразовая машина?

    М. Т.: Да, но тот путь, который мы преодолеваем, у врага уже пристрелянный. Там постоянно работает артиллерия и FPV. Преодолеть такое расстояние безопасно не получится. Постоянно приходится прятаться где-то, что занимает очень много времени. Другими словами, овчинка стоит выделки. Наш командир всегда говорит: «Фиг с ней – с техникой, главное, чтобы бойцы были живы». Средства передвижения – это всего лишь расходный материал.

    При этом мы единственный отряд, который полностью живет за счет «гуманитарки». Есть спонсоры, которые покупают нам оборудование. Собираем, что называется, с миру по нитке. Используем чаще всего более простые китайские модели. По ремонту и обслуживанию они более доступны, чем другие аналоги. В целом китайская техника среднего уровня периодически выходит из строя. И ее, конечно, надо чинить. Поэтому набираем парней, которые в этом шарят. При этом инструктор учит каждого бойца элементарным вещам – почистить цепь, поменять масло. У нас существует взаимозаменяемость.

    ВЗГЛЯД: На данный момент в России производятся только трехколесные мотоциклы «Урал». Насколько широко они используются?

    М. Т.: Старые советские «Ижи», «Уралы», «Явы» применяются, но не для штурма, а для передвижения личного состава. За годы СВО уже много раз встречал разные модели. Нам тоже привозили такие, и мы их используем. Любую технику, которая поступает, нужно использовать. Рациональность есть в любом случае.

    ВЗГЛЯД: Сколько времени в среднем служит один мотоцикл?

    М. Т.: Однозначного ответа нет. Есть техника, которая живет условно три недели. А некоторые аппараты выдерживают несколько месяцев. Все зависит от ситуации, в которую попадает боец. Одна из самых слабых частей мотоцикла – это руль, который гнется при падении. Мы заменяем их на усиленные. Лапки КПП тоже имеют свойство ломаться, как и задний тормоз.

    ВЗГЛЯД: Есть особые приемы использования мотоциклов при штурме, кроме скорости?

    М. Т.: Мотоцикл в первую очередь за счет маневренности и минимального пятна контакта с дорогой имеет возможность проехать там, где не может даже квадроцикл. Мы успешно ездим на боевые задачи по лесным тропинкам, байк свободно переезжает через небольшое лежачее дерево, например. Такой уровень маневренности – огромный плюс. Кроме того,

    мотоциклы дают возможность штурмовой группе атаковать противника с неожиданных направлений. Неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика.

    В целом наша работа осуществляется следующим образом: есть направление, на котором мы работаем, есть непосредственно объекты, опорники, лесопосадки, которые мы штурмуем. Соответственно, нам ставят задачу, а дальше принимается решение, как ее решать – идти пешком или ехать на мотоцикле. Многое зависит от дороги, расстояния, интенсивности обстрела данного участка. Если огонь очень плотный, то легче преодолеть его на байках, нежели пешком.

    ВЗГЛЯД: Есть не самые положительные отзывы об использовании мотоциклов. Приведу цитату: «Лезть в атаку на этом – это просто самоубийство. Проблема, с которой сталкивается такой штурмовик, абсолютно та же, что и у парней, сидящих на корпусе БТРа, а не внутри. Любое осколочное поражение может стать фатальным». Что бы вы на это ответили?

    М. Т.: Ответ заложен в вопросе. Ходить в атаку в принципе опасно – и не имеет значения, на чем ты передвигаешься: на мотоцикле, на БТР, пешком, хоть в танке. Если в тебя прилетит, то мало не покажется. Полгода назад на передовой в своем пикапе УАЗ «Патриот» я поехал со штурмовым медиком с позывным «Валькирия» и еще одним нашим бойцом вытаскивать тяжелых «трехсотых». В пикап прилетел FPV, четко ударил сзади в подлокотник. В итоге машина сгорела, но мы отделались легкой контузией. Если ты назвался груздем – полезай в короб. Если ты назвался штурмовиком – выполняй свою работу так, как говорят тебе твои адекватные и грамотные командиры.

    ВЗГЛЯД: Вы считаете себя везучим человеком?

    М. Т.: Я использую по жизни два основных принципа: всему свое время и чему быть, того не миновать. Знаю на 100%, что двум смертям не бывать, гибель моя придет тогда, когда это суждено. От нас ничего не зависит. Я доказывал это на собственном примере неоднократно. По мне стрелял танк, артиллерия, FPV, минометы, но я до сих пор жив.

    Главное
    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв
    Ракетный удар по «Запорожстали» уничтожил западную технику ВСУ
    В ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского
    Все руководство партии «зеленых» в ФРГ ушло в отставку после выборов
    Байден отказался принимать премьер-министра Грузии
    Китайские бронеавтомобили Hushi замечены в зоне спецоперации
    АвтоВАЗ объявил стоимость электромобиля Lada e-Largus

    Главный торговый партнер России начал спасать свою экономику

    Центральный банк Китая объявил о беспрецедентных мерах поддержки своей экономики. Этот день войдет в историю, считают китайские экономисты. Почему страна с почти самыми высокими в мире темпами роста ВВП начала спасать свою экономику? И почему для России это тоже очень важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украденная российская собственность опозорила Латвию

    Латвийский народ «вынужден расплачиваться за принимаемые дебильные политические решения». Такими словами оппозиционные политики Латвии комментируют политический и коммерческий провал, с которым столкнулись власти страны. А все из-за того, что они решили продать украденную у России собственность. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............