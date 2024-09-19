19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Российские войска освободили Георгиевку в ДНР
В последние сутки «Южная» группировка освободила населенный пункт Георгиевка в Донецкой народной республике, сообщило министерство обороны.
Группировка за этот период также поразила формирования 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ у Константиновки, Курахово, Григоровки, Зализнянского и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 690 человек, две немецких БМП Marder, американские гаубицу М777 и орудие М119, три гаубицы Д-30, станцию РЭБ «Анклав-Н» американскую и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Дзержинска, Калиново, Горького, Михайловки и Розовки в ДНР.
Также она отразила девять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной бригады, штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, 2-й, 3-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии.
ВСУ в зоне ее ответственности потеряли более 510 человек, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, американское орудие М101 и противотанковую пушку «Рапира».