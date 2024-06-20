Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.0 комментариев
Боец Мияги почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром
Боец с позывным Мияги на Угледарском направлении почти неделю в одиночку оборонял позицию, сообщили СМИ.
Как пишет RT, 24-летний уроженец Алтайского края пришел на СВО добровольцем в октябре 2023 года и во время штурма под огнем противника прорвался на мотоцикле на брошенную вражескую позицию и оборонял ее почти неделю.
По его словам, его спасли дожди, которые лили два дня подряд, так он утолял жажду. Боец признался, что ел листья, периодически смотрел на кусты и ему мерещились бутылки с водой.
Ранее российский боец рассказал об уничтожении танка Abrams в зоне СВО.