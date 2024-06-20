Боец Мияги почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет RT, 24-летний уроженец Алтайского края пришел на СВО добровольцем в октябре 2023 года и во время штурма под огнем противника прорвался на мотоцикле на брошенную вражескую позицию и оборонял ее почти неделю.

По его словам, его спасли дожди, которые лили два дня подряд, так он утолял жажду. Боец признался, что ел листья, периодически смотрел на кусты и ему мерещились бутылки с водой.

Ранее российский боец рассказал об уничтожении танка Abrams в зоне СВО.